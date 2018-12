Dha Yurt Bülteni -3

3KAR NEDENİYLE KAPANAN YOLLARI AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORAdıyaman'ın içlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışma sürdürülüyor.

KAR NEDENİYLE KAPANAN YOLLARI AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Adıyaman'ın içlerinde devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan köy ve mezra yollarının açılması için çalışma sürdürülüyor.



2 gündür aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle Gerger, Sincik ve Kahta ilçeleri ile mezralarda yollar kapandı, bir çok köye ulaşım sağlanamadı. İl Özel İdare ekipleri tarafından yol temizleme ve kar küreme çalışmaları devam ediyor.



YILBAŞI KLASİĞİ 'PTT' CEP YAKIYOR



Yılbaşında 'Pijama, Terlik, Televizyon: PTT' denilen, evde yeni yıl kutlamasının bedeli cep yakıyor.



Yılbaşı akşamını evde geçirecek 4 kişilik ailenin çorba, pilav, salata, ana yemek ve düşük fiyatlı bir tatlıdan oluşan 'yeni yıl sofrası' için en az 80 lira harcaması gerekiyor. Sofranın et ya da hindi pişirilerek zenginleştirilmek istenmesi halindeyse minimum 200 liranın gözden çıkarılması gerekiyor.



KURUYEMİŞ HARCAMA MİKTARINI ARTIRIYOR



Evdeki yılbaşı yemeğinde, sofradan sonra televizyon karşısında kuruyemiş ve meyve yemek maliyeti artırıyor. Yılbaşı alışverişini pazardan yapan ailenin harcaması 1 kilogram ay çekirdeği, tuzlu fıstık ve leblebi karışımı için 25 lirayı bulurken, karışıma Antep fıstığı, kaju, fındık ve badem gibi çeşitler eklenince bu miktar 60 liraya çıkıyor. Yeni yıla girerken 1'er kilogram elma, armut, mandalina ve portakal gibi meyvelerin tüketilmesi durumunda ise en az 15 lira harcama yapmak gerekiyor. Evdeki eğlenceye muz, kivi, çilek ve ananas gibi meyve çeşitlerinin eklenmesiyle maliyet daha da yukarı çıkıyor.



SICAK AİLE SOFRASININ OLMAZSA OLMAZI



Yeni yıla sevdikleriyle evde girmeyi planlayanlar için Antalya'da çarşı ve pazarda kuruyemiş ile meyvenin kilogram fiyatları şöyle: Kestane 20 lira, ay çekirdeği 18 lira, kabak çekirdeği 20 lira, mısır kavurga 16 lira, fıstık 18 lira, Antep fıstığı 70 lira, fındık 45 lira, leblebi 20 lira, badem 90 lira, ceviz içi 70 lira. Pazar tezgahlarındaki meyvenin kilogram fiyatları da şu şekilde: Portakal 2 lira, mandalina 2 lira, ayva 3 lira, elma 3 lira, muz 5.5 lira, ananasın adedi 8 lira.



BOL ÇEŞİTLİ SOFRA 250, OTELLER 1000 LİRA



Yeni yıla evinde 'merhaba' diyecek 4 kişilik ailenin yaklaşık 80 lira harcama yapması kaçınılmazken, çeşidi bol sofralar için bu rakam 180 ila 250 lira arasında değişiyor. Antalya'da yeni yıla otellerde zengin yılbaşı menüsü ve sanatçı eşliğinde girmenin bedeli ise kişi başı ortalama 1000 liradan başlıyor.



PAZARDA YILBAŞI HAREKETLİLİĞİ



Pazarda kuruyemiş tezgahı sahibi Alican Sarılar, yılbaşı akşamı için alışveriş yapanların sayısındaki artışın satışlara olumlu yansıdığını söyledi. Yılbaşı hazırlığı için alışveriş yapanlardan Hafize Arıcan, pazar harcamasının 80 liraya mal olduğunu söyledi. Önceki yıllardaki gibi evde aile arasında yılbaşı kutlamalarını tercih ettiklerini dile getiren Arıcan, "Otelde yılbaşı hiç kutlamadım. Yılbaşında sofra kuruyoruz, sarma, börek, tavuk ya da hindi hazırlıyoruz. Televizyon izleyerek çay, çerez faslından sonra tombala oynayarak, yılbaşını geçireceğiz. Eskiyi yaşatmamız lazım. Pazar harcaması kişinin ekonomik durumuna göre 20 lira da 200 lirayı da bulur" dedi.



SU SIZDIRAN EVDE YAŞAYAN ÇİFT YARDIM BEKLİYOR



Adana'da şizofren ve lenf kanseri eşi Taner (39) ve 10 yaşındaki ikiz çocuklarıyla derme-çatma bir evde yaşayan Ülkiye Toyguş (45), yağmur yağdığı zaman evlerine su sızdığı için zor anlar yaşadıklarını belirterek yardım istedi.



Seyhan ilçesindeki Namık Kemal Mahallesi'nde 65107 Sokak'ta bir evde yaşayan Toyguş ailesi, yağmur yağdığı zaman evlerine su sızdığını ve bu sızıntıları onaramadıklarını bildirdi. Şizofren eşi Taner'in 5 yıldır lenf kanseri hastası olduğu için çalışamadığını dile getiren Ülkiye Toyguş, kayınbabasının üzerine kayıtlı olan derme çatma evde yaşamanın oldukça zor olduğunu kaydetti.



ÇOCUKLARIMIZ MAHRUM KALIYOR



Evlerini geçindirebilmek için bayat ekmekleri hayvan sahiplerine sattığını ve oya ördüğünü anlatan Ülkiye Toyguş, ağlayarak şunları söyledi:



"Engelli eşimin 3 aydan 3 aya aldığı 500 TL ile geçinemiyoruz. Hükümetten ev konusunda yardımcı olmalarını istiyoruz. Yağmur yağınca rögarlar tıkanıyor, her yeri su basıyor. Çocuklarım, 'Anne biz niye böyle geziyoruz, niye odamız yok?' diye ağlıyor. Her gördüklerini istiyorlar, alamıyorum. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum ama olmuyor, çocuklarımız çok mahrum kalıyor."



ADIYAMAN SEVGİ ANAOKULU 'KUŞLARA BİR DAMLA UMUT' PROJESİNE KATILDI



Adıyaman Sevgi Anaokulu, sosyal medya üzerinden bu yıl 2'ncisi yapılan 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine katılarak, öğrenciler tarafından atıklardan yaptıkları kuş yemliklerini ağaçlara astı.



Alanya Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdürü Fatma Ayan'ın sosyal medya üzerinden başlattığı ve geniş kitlelere ulaşan 'Kuşlara Bir Damla Umut' projesine bu yıl Türkiye ile KKTC, Sırbistan, Cezayir, Sri Lanka, Güney Kore, Romanya, Fas, Ukrayna, Tataristan gibi 20 ülkeden 800 öğretmen ve 25 bin öğrencinin katıldı. Adıyaman Sevgi Anaokulu öğrencileri de evlerinde atık materyallerden yaptıkları yemlikleri okullarında bulunan ağaç ve kamelyalara asarak projeye dahil oldu.



Okul Müdürü Cemal Önder projeye katıldıkları için mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu projede yer aldığımız için büyük bir mutluluk duymaktayız. 'Kuşlara bir damla umut' projesinde bizde varız dedik. Bizde ekibimizle beraber yola çıktık, çok önemli bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Hava yağışlı olmasından dolayı yemliklerimizin bir kısmını asabildik ama kalanları da yarın asmayı düşünüyoruz. Ailelerimize bu konuda teşekkür ediyoruz, ailelerimiz, öğretmenlerimiz sonuna kadar destek oldu bizlere bir haftadır kendilerinin hazırladıkları yemlikler ile içlerine buğday, mısır, arpa gibi kuşyemlerini koydular. Kuşların doğada kış ayların da yem bulmaları zor olabiliyor. O yüzden güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyoruz. Bu yemlikleri asıyoruz 'kuşlar doysun çocuklar gülsün' sloganıyla yaklaşık 285 öğrencimiz ile iki yüz kadar yemlik hazırladık. Etkinliğimize katılarak bizlere destek olan Milli Eğitim Şube Müdürlerimiz Ömer Faruk Güneş ve Ramazan Sertpolat beye teşekkür ediyoruz" dedi.



Sevgi Anaokulu Okul Öğretmeni Müjgan Çetinkaya ise, "Sevgi Anaokulu olarak bir damla umut yeter projesinde olmaktan gurur duyuyoruz. Tabi bu projede velilerimizin öğrencilerimizin çok büyük bir emeği var. Kuşlara bir nebze soğuk



RİZELİ ÇOBANIN TÜRKÜLERİ SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ



RİZELİ çoban Mete Saraç (19), küçükbaş hayvanlarını otlatırken söylediği türküler, diğer çoban arkadaşları tarafından kayda alındı. Çobanın seslendirdiği türküler paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü, binlerce kişi tarafından dinlendi.



Ardeşen ilçesine bağlı Ortaalan köyünde yaşayan ve yaz aylarını küçükbaş hayvanları ile Çiçekli yaylasında geçiren Mete Saraç, hayvanlarını otlatırken söylediği türküler, diğer çoban arkadaşları tarafından kayda alındı. Genç çobanın en son seslendirdiği 'Issız kaldı virane dağlarım' türküsü sosyal medyada paylaşıldı. Çobanın seslendirdiği türkü paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü, binlerce kişi tarafından dinlendi. Gününü sürüsü ile geçiren, otlatan, bakımlarını yapan Mete Saraç'ın koyunları ile kurduğu yakın bağda ilgi çekiyor.



'MEŞHUR OLMAK İÇİN DEĞİL,ZATEN YAPTIĞIM ŞEY'



Küçük yaştan itibaren çobanlık yaptığını anlatan Mete Saraç, söylediği türküyü beğenenlere teşekkür etti. Saraç, "İnsanlar benim söylediğim türküyü beğenmiş, paylaşmış. Bu beni mutlu etti. Ben meşhur olmak için değil zaten yaptığım şey. Küçük yaşlardan itibaren çobanlık yapıyorum. Hayvanları seviyorum. Onlara bakmak, yedirmek, korumak benim işim. Bu iş bize dedelerimizden yadigar kaldı. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Zor görünse de biz karda kışta sıcakta hep sürümüzün başındayız. Ben keçilerime, koyunlarımla şarkı söylemeye devam edeceğim. Amacım çobanlığa devam etmek" dedi.



Sabah 7'den itibaren sürüsü ile ilgilendiğini söyleyen Mete Saraç, "Kahvaltımızı yapar, sürümüzü meraya salarız. Onlar beslenirken bende onlara şarkı söylüyorum. Keçilerin aşkıyla onların verdiği heyecan ve ahenkle türküler söylüyorum. Keçiler koyunlar aynı insan gibidir. Beni içgüdüleri ile anlıyorlar. Sahiplerine çok bağlıdırlar" diye konuştu.



NOEL ANNELER'DEN 2019 POZU



Antalya'da bir mankenlik ajansı tarafından geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, yeni yıla birkaç gün kala gerçekleşti. 2019 yılını temsilen 19 manken, Noel Anne kostümü giyerek objektif karşısına geçti.



Antalya'da faaliyet gösteren Esline Ajans tarafından 2010 yılında başlatılarak geleneksel hale getirilen 'Noel Anne' çekimleri, bu yıl da yapıldı. 2019'a özel 19 mankenin katıldığı fotoğraf çekimleri, Hayal Bahçesi çiftliğinde yapıldı. Noel Anne kostümleriyle şömine başında poz verip, ata binerek eğlenen mankenler, 'barış ve sevgi' mesajı verdi.



Her yıl farklı bir konseptle çekimlere hazırlandıklarını belirten ajans sahibi Esra Keskinol, bu yılın konseptinin ise 'Sevgi, hoşgörü ve hayal etmek' olduğunu söyledi. Noel Annelerin ajansı tarafından geleneksel hale getirilen bir proje olduğunu hatırlatan Keskinol, "Amacımız insanlara bir mesaj vermek. O mesaj da sevgi, hoşgörü ve hayal etmek. Hayal eden, bir şeylerin hayalini kuran insanlar hedefleri ve idealleri doğrultusunda ilerler. Güzel şeylerin hayalini kurmamız gerekli" dedi.



Çekimlere ev sahipliği yapan Hayal Bahçesi çiftliğinin işletmecisi Yıldız Yeşilnacar ise Noel Annelerin bahçenin atmosferine renk kattığını söyledi. Çiftliğe gelen Antalyalılar ise çekimleri ilgiyle izledi.



İZBAN'dan ek seferlerin durdurulması kararına itiraz



İzmir'de 10 Aralık'ta greve başlayan İZBAN işçisine, DSP'den de destek geldi. DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe, işçilerin haklarının verilmesi gerektiğini söyledi. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de, işverenin önerdiği yüzde 26'lık ücret zammını geri çekmesini eleştirerek, "İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu durum çocuklar arasındaki 'Küstüm' tarzı bir olay. Bürokraside, sözleşme tekniğinde böyle bir şey yok" dedi. Öte yandan işveren tarafından grev dışında kalan banliyö trenleri ile yapılan ve ek seferlerin Karşıyaka 1'inci İş Mahkmesi'nce durdurulması kararına itiraz edildiği öğrenildi.



İzmir Büyükşehir Beleyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ortaklığı ile işletilen, İzmir'in şehir içindeki en önemli toplu taşıma araçlarından olan banliyö trenleri(İZBAN) seferleri, işveren ve sendika arasındaki toplu iş sözleşmesinde uzlaşmaya varılamaması üzerine durduruldu. 10 Aralık 'ta greve çıkan İZBAN çalışanlarına, DSP Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Karakülçe ve DSP İzmir İl Başkanı Ramazan Solmaz'dan da destek geldi. Alsancak Gar'da işçileri ziyaret eden Selçuk Karakülçe, DSP olarak emeğin kıymetini bilen bir parti olduklarını söyledi. Karakülçe, "İzmir gibi bir kentte bunların yaşanıyor olması, demokratik sol değerler adına son derece utanç verici. Bu insanlar bir hak arayışı içerisinde tepkilerini veriyor" dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarını hatırlatan Karakülçe, "Kocaoğlu'nun yaklaşımı son derece kırıcı ve üzücüdür. İzmir modeli eğer bu ise bu model ne İzmir'e ne de İzmirlilere yakışmıyor. İşçilerin çok fazla istediği şey yok. Birçok yere kaynak bulabiliyorlar, buraya da kaynak bulsunlar" diye konuştu.



'İZBAN'I KOMPLE KAPATIN'



DSP'li Karakülçe sözlerini şöyle sürdürdü; "Başkan Kocaoğlu'nun övünç kaynaklarından biri, belediyenin borçsuz olması. Kocaoğlu'nun bu insanlara borcu var. Gecesini gündüzüne katarak binlerce insanı günlerce yorulmadan taşıyan bu insanlara reva görülen sistem bu olmamalı. İZBAN çalışmadığı halde kar ediyormuş. O halde İZBAN'ı komple kaldırsınlar. İşi buraya kadar getirmeleri son derece utanç verici. Halkın arasında dolaşıyoruz. Trafik felç olmuş durumda. İnsanlar isyan ediyor. Bu sorunun bir an önce çözülmesi lazım."



'BİZİ İZMİR HALKINA ŞİKAYET EDİYORLAR'



Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz de, İZBAN yönetiminin verdiği yüzde 26'lık ücret zammını geri çekmesini eleştirerek, "İlk kez böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Bu durum çocuklar arasındaki 'Küstüm' tarzı bir olay. Bürokraside, sözleşme tekniğinde böyle bir şey yok" dedi. Ervüz, "Biz, 'evet' diyeceğimiz noktaları kendilerine ilettik. Makinist arkadaşlara kilometre tazminatı olmazsa olmaz diyoruz. Tüm çalışanlara vardiya tazminatı istiyoruz. İkramiyeyi 112 gün olarak istiyoruz" diye konuştu. İşçilerin asgari ücret ile karşı karşıya bırakılmasını kabul etmeyeceklerini söyleyen Ervüz, işverenin sendikayı halka şikayet ettiğini savunarak, "Kendilerini haklı çıkarmak için, bizi halka şikayet ediyorlar. İZBAN önceki gün yine kamuoyunu yanıltan bir ücret tablosu sundu. Biz ücretleri çıkardık. Her şey dahil 4 çocukluya verdikleri para 3 bin 261 lira. Bu tekniker ortalaması. Onlar tavandan bahsediyor, o da 3 bin 599 lira. Yani ne olursa olsun açıkladıkları rakamlara ulaşamıyoruz" şeklinde konuştu.



'HÜKÜMET KANADINDAN SES ÇIKMIYOR'



İZBAN yönetiminin yakında işçilerin yediği yemek ile kullandığı suyu da gider olarak önlerine koyacaklarını ileri süren Hüseyin Ervüz, sözlerini şöyle sürdürdü:



"42 teknikerin 40'ı şirketten yemek yiyor. Sanırım bunu da rakamlara ekliyorlar. İşçiler su kullanıyor, deterjan harcıyorlar, elektrik harcıyor. Yakında sanırım bunlar da önümüze gelecek. Bizim kabul edeceğimiz rakamları kendileri biliyor. Bilmelerine rağmen TİS'i imzalamayınca sanki hengame var gibi durum yaratıyorlar. Kendilerini haklı gösterebilmek ve bizi halka şikayet etmek için böyle yapıyorlar. Hiçbir dönemde sendikacılar ve sendikalı işçileri, sosyal demokrat parti ile hükümet kanadı bu kadar şikayet etmemişti. Hükümet kanadından çıt çıkmıyor. Onları da anlamış değiliz."



EK SEFERLERİ İPTAL EDEN MAHKEME KARARINA İŞVEREN İTİRAZ ETTİ



Öte yandan 24 Aralık'ta Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi tarafından ek seferleri iptal edilen İZBAN'da, işverenin karara itiraz ettiği öğrenildi. Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi'nin, 30 Aralık Pazartesi günü yapılan itirazı değerlendireceği belirtildi.



Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR,



==================



Ağrı'da PKK/KCK operasyonunda 6 tutuklama



Ağrı'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK adına faaliyet yürüten kişilerin yakalanması için 26 Aralık'ta operasyon düzenledi. Kent merkezi ile Doğubayazıt ve Patnos ilçelerinde önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 12 kişi gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık sorguları sonrası mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Haber: Oğuzhan HANÇER/AĞRI, -

