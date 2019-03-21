Dha Yurt Bülteni -5

Akraba ailelerin bıçak, satır ve sopalı kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltıBursa'nın Yıldırım ilçesinde arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgaya yakınları da katılınca, ortalık savaş alanına döndü.

Akraba ailelerin bıçak, satır ve sopalı kavgası: 6 yaralı, 16 gözaltı



Bursa'nın Yıldırım ilçesinde arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri arasında çıkan kavgaya yakınları da katılınca, ortalık savaş alanına döndü. Yaklaşık 70 kişinin birbirine girdiği, bıçak, satır ve sopaların kullanıldığı kavgada, 6 kişi yaralandı. Polisin biber gazı ve copla müdahale ettiği kavgayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.



Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Arsa meselesi yüzünden husumetli olan akraba iki ailenin fertleri, yolda karşılaşınca önce tartışma, ardından da kavga çıktı. Olay haber alıp gelen ailelerin yakınları da kavgaya karıştı. İki gruptaki yaklaşık 70 kişi, bıçak, satır ve sopayla birbirine saldırdı. Ortalık savaş alanına dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, biber gazı ve copla müdahale ederek, tarafları ayırdı. Kavgada 3 kişi kesici aletlerle, 3 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Bölgedeki 2 dükkanın camlarının kırıldığı olayın arından polis ekipleri, kavgaya karışan 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler ekip otolarına güçlükle bindirildi. Olayda kullanıldığı belirlenen çok sayıda sopa, bıçak ve 2 satıra el konuldu.



Olayların daha fazla büyümemesi için polis ekipleri, mahallede güvenlik önlemi aldı. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.



Görüntü Dökümü



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Akrabların kavga etmelerinden görüntü



Zorluk çıkartan kişilerin gözaltına alınması



- Polis tarafından biber gazı jop müdahalesi



Mahallelinin sokağa çıkması



Detaylar



Süre: 03.42 Boyut: 451 MB



Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN- Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA, -



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Kavga eden çift, birbirini bıçakla yaraladı



Karaman'da Ayşe E. (19) ve eşi Süleyman E. (28), aralarında çıkan kavga sonucu birbirlerini bıçakla yaraladı. Çift, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Olay, gece saat 01.00 sıralarında, Zembilli Ali Efendi Mahallesi 740 Sokak'ta meydana geldi. Ayşe E. ve Süleyman E., belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu çift, birbirine bıçakla saldırdı. Ayşe E., sağ elinden, Süleyman E. de sol kolundan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık görevlileri geldi. Çift, ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çiftin, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Çiftin, tedavilerinin ardından da ifade vermek üzere emniyete götürüleceği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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Yaralı kadının ambulansa alınması



Evin dışından genel ve detay



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



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Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı kadın terörist Interpol'e teslim edildi



Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve 'kırmızı bülten' ile arandığı belirlenen Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı A.A.M., Türkiye'den sınırdışı edilerek Interpol'e teslim edildi. Suriye'de terör örgütü içerisinde aktif görev aldığı öğrenilen A.A.M.'nin Türkiye'ye girdikten sonra Hatay'da saklandığı daha sonra Bursa'ya geldiği belirtildi.



Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişinin, merkez Yıldırım ilçesinde bir evde saklandığını belirledi. 13 Şubat sabahı, eve yoğun güvenlik önlemi altında baskın yapan ekipler, 'kırmızı bülten' ile aranan Lübnan asıllı Danimarka vatandaşı kadın terörist A.A.M.'yi gözaltına aldı. Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen A.A.M.'nin terör örgütü DEAŞ'ın içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği belirtildi.



İNTERPOL'E TESLİM EDİLDİ



A.A.M., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na tercüman eşiliğinde verdiği ifadenin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Burada sınırdışı işlemleri tamamlanan A.A.M., Interpol yetkilileri tarafından yargılanmak üzere uçak ile Danimarka'ya götürüldü. Suriye'de DEAŞ örgütü içerisinde aktif görev aldığı belirtilen A.A.M.'nin, yasadışı yollarla Türkiye'ye girdikten sonra Hatay'da bir evde saklandığı daha sonra sahte kimlik ile Bursa'ya geldiği öğrenildi.



Görüntü Dökümü



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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler



Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, -



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Finikeli afetzedelere 1.3 milyonluk yardım



Antalya'nın Finike ilçesinde 24-26 Ocak tarihlerinde meydana gelen hortum felaketinden zarar gören çiftçilere 1 milyon 339 bin 817 lira yardım gönderildi.



Finike'de, 24-26 Ocak tarihinde yaşanan hortum, fırtına, dolu sonucu Hasyurt, Turunçova, Sahilkent ve Yeşilyurt mahallelerinde çok sayıda tarımsal alan zarar gördü. Tek gelir kaynağı tarım olan ve tarım sigortası (TARSİM) kapsamı dışında kalan afetzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve tarımsal faaliyetlerine devam edebilmeleri amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından zarar gören çiftçilere dağıtılmak üzere 1 milyon 339 bin 817 lira gönderildi.



Finike Kaymakamlığı Acil Destek Hesabı'na gönderilen afet yardım ödeneğin, TARSİM kapsamı dışında kalan üreticilere bugün itibariyle dağıtımı yapılacak. Dağıtımdan yararlanacak olan üreticiler TC Kimlik Numaralarına açılmış olan hesaplarından nüfus cüzdanlarıyla işlem yapabilecek.



Haber: Suat SÖĞÜT/FİNİKE, -

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