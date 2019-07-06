DHA YURT BÜLTENİ - 7

Baba ve 2 kızı, kazada öldü

Eskişehir'de önündeki TIR'a çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler (38) ile kızları Elif (12) ve Enise (9) yaşamını yitirdi. Güler'in eşi Fatma Güler ile diğer kızı Cemre (4) ve akrabası Hüseyin Güler (18) ise ağır yaralandı.

Kaza, dün Sivrihisar- Eskişehir karayolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Bursa'da yaşayan Zekeriya Güler yönetimindeki 16 ZC 794 plakalı otomobil, önünde giden İsmet Dinler yönetimindeki 42 GN 986 plakalı TIR'a çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Zekeriya Güler ile yanındaki kızları Elif ve Enise yaşamını yitirdi. Güler'in eşi Fatma Güler (38) ile çiftin diğer kızı Cemre Güler ve akrabası Hüseyin Güler ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralılar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zekeriya Güler ve 2 kızının cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü

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-Baba ve çocuklarının fotoğrafları

Haber: Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR, -

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PKK'ya eleman sağlayan terörist, Lice'de yakalandı

Diyarbakır'da, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'ya eleman sağladığı tespit edilen 'Şahin' kod adlı terörist Ş.Ö. yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Lice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet yürüttüğü, örgüte eleman temin ettiği, 5 ayrı suçtan aranma kaydı olduğu, uyuşturucu ticareti yapma ve 2 basit yaralama olayına karıştığı tespit edilen 'Şahin' kod adlı terörist Ş.Ö.'nün yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı. Jandarma ekiplerinin Lice ilçesinde düzenledikleri operasyonda terörist Ş.Ö. yakalandı. Jandarmadaki sorgusunun ardından terörist Ş.Ö., sevk edildiği adliyedeki mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Teröristin jandarma getirilişi

Teröristin adliyeye getiri

Adliye çıkışı

Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 5,25 MB

Haber-Kamera: DİYARBAKIR,

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Heyelanlı mahallede tahliye edilen 67 bina mühürlendi

Ordu'nun Gölköy ilçesine bağlı Sarıca Mahallesi'nde iki hafta önce şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelandan sonra tahliye edilen riskli binalarda oturumların devam etmesi üzerine yetkililer haretekete geçti. Yıkılma tehlikesi taşıyan 67 binanın mühürlenmesi üzerine evlerine giremeyen vatandaşlar ise gidecek yerleri olmadığını belirterek mahalleden ayrılmayacaklarını söyledi.

İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi'nde ilk olarak 1994 yılında tehdit oluşturmaya başlayan heyelan nedeniyle, dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yeni yapılaşmalara yasak getirildi. 2 yıl önce de mahallede 1 bina heyelanda yıkıldı. Bu yılın ocak ayında yeniden etkisini göstermeye başlayan heyelanla zeminde çöküntüler meydana geldi, birçok evin de duvarları çatladı.

67 KONUTA TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahallede iki hafta önce etkili olan sağanak yağışların ardından yine bölgede sel ve heyelanlar meydana geldi. 73 konutun bulunduğu mahallede İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün jeolojik etüt raporu ile 67 binanın tahliyesine kararı verildi. Ancak vatandaşlar, yağmurun etkisini yitirdiği mahalleye geri dönerek riskli yapılarda kalmayı sürdürdü. Harekete geçen kaymakamlık ve belediye ekipleri yıkılma riski taşıyan 67 binayı mühürledi. Zabıta ekiplerince heyelan bölgesindeki evler tek tek mühürlenirken, vatandaşlara binalara girilmemesi uyarısı yapıldı. Heyelan mağduru vatandaşların evlerinde bulunan eşyalarını alması için de Gölköy Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı'na müracaat etmesi gerektiği, konutları nakil edileceklere valilik tarafından kira yardımı yapılacağı duyuruldu. Mahalledeki heyelanın nedenini araştırmak için AFAD Başkanlığı'nca jeoteknik çalışma başlatılacağı, hak sahibi afetzedeler için de uygun yerleşim alanı tespitinden sonra yeni afet konutları inşa edileceği kaydedildi.

'GİDECEK BİR YERİMİZ YOK'

Heyelanın meydana geldiği mahallede evleri mühürlenen vatandaşlar, geceyi kiradaki evlerinde geçirdikten sonra yeniden mahallelerine döndü. Çiftçilik yapan Ayhan Ataş, evlerinin mühürlendiğini ve içeri giremediklerini belirterek, "Evlerimizi kapılarımızı mühürlediler. Ne yapacağımızı, nerede kalacağımızı bilmiyoruz. Gidecek yerimiz yok, 8 bin 500 lira kira yardımı yapıyorlar. Şu evlerin yapıldığı evleri zor hatırlıyorum. 1995 yılından sonraki yapılan binalara kredi imkanı ve konutlardan faydalanmada yok. O dönemde heyelan kararı alınmış, yapılaşma yasağı koyulmuş. Devletimizden yardım bekliyoruz, gidecek yerimiz olsa gideriz. Çiftçilikle, hayvancılıkla geçiniyoruz. Bu işe bir çare bulunmasını istiyoruz. Devlet kanunu uyguluyor güzel de, vatandaş ne yapacak. Geldiler mühürlediler, bizde buradaydık şaşırdık" dedi.

'EVLERİMİZDEN AYRILAMAYIZ'

Mahalle sakinlerinden Şerife Yıldırım ise, "Evi mühürlediler, nereye gideceğiz biz. Ev yok, ocak yok, yataklar içeride. Biz nereye gidelim. Kira yardımı yapılsa da geçinemeyiz. Yeni yapılmış olan binalara da yardım yokmuş. Devletten yardım bekliyorum, çocuklarımın geliri yok. Evlerimizden ayrılamayız" şeklinde konuştu.

'HEYELANLI BÖLGEYE YENİ BİNALAR YAPILDI'

1995 yılında yapılaşma yasağının ardından bina yapanların da mağdur duruma düştüğünü belirten Celal Yıldırım ise, "Burada hayvancılıkla geçiniyoruz. Kendimize ev yapacak gücümüz yok. Bu insanlar hayvanlarıyla nereye taşınacak, nasıl geçim sağlayacak. Burada insanlara bir yerleşim alanı yapılmalı. Heyelan bölgesinde olduğumuz için geçmiş dönemde belediye tarafından buralara evler yapıldı. Buralarda yeni binalar yapıldı. Sesimizi kimseye duyuramadık, mağduruz. 2 yıl önce burada bina yıkıldı. Yıllardır burada heyelan içinde yaşadık ama gitmeye yerimiz yok" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Heyelanlı mahalleden görüntü (drone)

-Heyalandan görüntü (drone)

-Gölköy ilçesinden görüntü (drone)

-2 yıl önce yıkılan evden görüntü

-Mühürlenen evlerden görüntü

-Mühürlenen evlerin kapısında bekleyen ailelerden görüntü

-Röportajlar (-Ayhan Ataş, -Şerife Yıldırım - Celal Yıldırım)

Süre: 5: 16 DK Boyut: 784 MB

Haber-Kamera: Nedim KOVAN-ORDU-DHA

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Metin Feyzioğlu: Yargı reformu paketini 15 gün içerisinde çıkartmamız gerekiyor

Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Metin Feyzioğlu, yeni yargı reform paketinin bu ay kanunlaşmaya başlaması gerektiğini belirterek, "F-35'lerdeki haksızlıklarını, S-400'deki haklılığımızı ABD ve Avrupa kamuoylarına anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu paketin, bu reform sürecinin muhakkak suratle bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım. Bunun bu ay kanunlaşmaya başlaması lazım. Bu ay üzerimize ABD'den çok geldiklerine göre cevabı da bizim bu ay vermemiz gerekiyor" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzvioğlu, Konya'da bir otelde düzenlenen Genişletilmiş İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı'na katıldı. Gündemle ilgili soruları yanıtlayan Feyzioğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu ay biraz daha fazla mesai yaparak yargı reformunun ilk paketini çıkarması gerektiğini söyledi. Feyzioğlu, şöyle konuştu: "Meclisimize sesleniyorum. Temmuz ayında biraz daha fazla çalışsınlar lütfen. Yargı reformunun söz verilen ilk paketini çıkarmaları Türkiye'nin üstün menfaatleri gereğidir. Bu çerçevede, düşünce özgürlüğünü daha da güvenceli hale getirecek. Hakimlerimizin bir kısmının tecrübesizliğinden veya bilgisizliğinden ya da başka endişelerinden kaynaklanan aslında düşünce özgürlüğü kapsamında olması gerekirken suç kabul ettikleri fiillerin temyiz denetiminin biran önce açılması lazım. Keyfi tutuklamaları önleyici reform sürecindeki paketlerde son derece etkili düzenlemeler var. Elbetteki herşeyin başı eğitim. Sınav derhal gelmek zorunda. Bu avukatlık sınavı değil, hakimlik sınavı değil, savcılık sınavı değil, noterlik sınavı değil. Bu hukuk fakültesini bitirip hukuk diploması alanların belirli mesleklere girişte geçecekleri bir baraj sınavı. Bu baraj sınavının gelmesi hukuk faktültelerinin dolayısıyla hukuk mezunlarının kalitesini artıracak, gerçek anlamda hukukçu kalitesinin yakalanmasını sağlayacaktır. Bizim tüm dünyaya ne kadar demokratik olduğumuzu, hukuk devletimizin ne kadar güçlü bizim de ne kadar güçlendirmeye kararlı olduğumuzu yargı reformu paketini şu 15 gün içerisinde çıkartarak ispatlamamız lazım. İşte bunu yaparsak ABD'de tartışma programlarında yorumcular, sunucular, gazeteciler çıkıp Türkiye zaten diktatörlüktür, dolayısıyla biz onlara F-35 veremeyiz, S-400'e sahip bir ülke diktatörlükse F-35 alma hakkı yoktur gibi bizi rencide eden cümleler kuramaz. Dış politikamız açısından da yargı reformunun çıkması kamu diplomasisinin elini fevkalede güçlendirecektir" dedi.

YARGI PAKETİNİN BU AY KANUNLAŞMASI LAZIM

Yeni yargı paketinin bu ay kanunlaşması gerektiğini de belirten Metin Feyzioğlu, "F-35'lerdeki haksızlıklarını, S-400'deki haklılığımızı ABD ve Avrupa kamuoylarına anlatmak istiyorsak Türkiye'nin hukuk devleti olduğunun imzasını attığımız bu paketin, bu reform sürecinin muhakkak suratle bir an önce kanunlaşmaya başlaması lazım. Bunun bu ay kanunlaşmaya başlaması lazım. Bu ay üzerimize ABD'den çok geldiklerine göre cevabı da bizim bu ay vermemiz gerekiyor" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Metin Feyzioğlu açıklama

Toplantıdan detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

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Kırkpınar sevdası için yüzlerce kişi dışarıda sabahladı

Edirne'de düzenlenen Kırkpınar Yağlı Güreşlerini izlemek için Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelenler otellerde boş oda bulamayınca, Selimiye Cami bahçesinde kurdukları çadırlarda geceleri geçiyor.

Edirne'de bu yıl 658'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için kentte gelenler otellerde yer kalmadığı için tarihi Selimiye Camisi bahçesinde çadır kurarak kalıyor. Kentte tüm otellerin dolu olması ve fiyatların da yüksek olmasından şikayet edenlerin son çaresi olurken bazı vatandaşların ise geleneksel hale getirdiği bir etkinlik olarak görüyor.

Güreşleri izlemek için Kocaeli'den gelen ve Selimiye Camisi bahçesinde arkadaşlarıyla çadır kurarak 3 gecedir kaldıklarını belirten Muzaffer Kılıçsoy, "Güreşleri izlemek için geliyoruz ama maalesef otellerde yer kalmamış. Zaten otellerde yer olsa da 300 lira çok pahalı. Biz 6 arkadaş geldik buraya hepimiz gördüğünüz gibi dışarıda sabahladık" dedi.

Antalya'dan gelen Mustafa Kababıyık'da Selimiye bahçesinde çadır kurarak kalmayı sevdiklerini belirterek, "Burayı seviyoruz. daha bir değişik oluyor. Orhan Okulu için geliyoruz. 3 gecedir burada yatıyoruz. Oteller dolu fiyatlar çok yüksek burası daha çok hoşumuza gidiyor kendi işimizi kendimiz görüyoruz" dedi.

AVUSTURYA'DAN GELDİLER

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemek için Avusturya'dan gelen Halit Koç ve İbrahim Demir, otellerde yer bulamadıkları için 5 gündür Selimiye Cami bahçesine kurdukları çadırda kaldıklarını söyledi. Ata sporu yağlı güreşleri çok sevdiklerini ve her yıl Kırkpınar'a geldiklerini belirten söyleyen Halit Koç, "Avusturya'dan geliyoruz, yer olmadığı için burada kalıyoruz,aynı zamanda doğal hayat yaşıyoruz.Kırkpınarı ziyaret ettik, Edirne'mizi ziyaret ettik.Tatilimizi uzattık Edirne için,çok mutluyuz çok memnunuz. Memleket sevgisi ve hasreti, insan sevgisi bizi buraya getirdi."dedi.İbrahim Demir'de " Biz Avusturya'dan geldik beş günden beri burada kalıyoruz. Camilerini çarşılarını geziyoruz, Kırkpınar Güreşleri afişlerini gördük gelmişken kalalımdedik" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 bin 400 yataklı kapasiteli kentte Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle kalacak yer kalmazken, Selimiye Cami bahçesi başta olmak üzere park ve açık alanlar güreş severlerin kurdukları çadırlarla dolup taşıyor.

Görüntü Dökümü

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Selimiye Cami

Çadırlardan genel detay

Dışarda yatanlar

Kahvaltı yapanlar

Vatandaşlar ile röp

Farklı açılardan detay

Selimiye camii detay

Haber-Kamera: Ali Can ZERAY/EDİRNE,

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İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı

Karaman'da Ahmet Akkuş, (32) jandarmaya yakalanmamak için iç çamaşırına sakladığı tabancayı, kontrol noktasını geçtikten sonra çıkarmak istedi. Bu sırada tabanca ateş alınca, Akkuş, kasığından yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman- Ereğli karayolu üzerinde meydana geldi. Arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Niğde'den Karaman'a gelen Ahmet Akkuş, jandarmanın kontrol noktasını fark edince, otomobilin torpidosundaki ruhsatsız tabancayı iç çamaşırının içine gizledi. Ahmet Akkuş jandarma uygulama noktasını geçtikten sonra tabancayı çıkarmak istedi. Ancak bu sırada tabanca ateş aldı, Ahmet Akkuş kasığından yaralandı.

Arkadaşı Muzaffer Sağ'ın ihbarı üzerine gelen ambulansla Ahmet Akkuş, Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayın ardından Ahmet Akkuş'un kullandığı otomobilde detaylı inceleme yaptı. Araçta bulunan ruhsatsız tabanca ve mermi kovanı muhafaza altına alındı.

Görüntü Dökümü

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Yaralının ambulans ile hastaneye getirilişi

Polisin araç üzerinde inceleme yapması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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Hızırşahlı kadınlardan yerel kültür gösterisi

MUĞLA'nın Datça ilçesinde yerel kültürün yaşatılması, eski gelenek ve göreneklerin gelecek nesillere aktarılması amacıyla bir araya gelen bir grup kadın, amfi tiyatroda sergiledikleri gösteriyle izleyenlerden tam not aldı. Datça yöresi halk oyunlarıyla başlayan gösteri; mini skeçler, türküler, kız alma ve kına yakma törenlerinin canlandırılmasıyla sürdü. Gösteride, kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı toplumsal mesajlar da verildi.

Datça ilçe merkezine 5 kilometre mesafedeki kırsal Hızırşah Mahallesi'nin kadınları, bir ilke imza attı. Aralarında emekli hemşireden ev kadınına, çiftçiden esnaf ve müzisyene kadar birçok meslek grubundan 25 kadının bir araya gelerek kurduğu 'Hızırşah Kadınları Grubu', ilk büyük gösterisini Datça Açık Hava Tiyatrosu'nda yaptı. Datça Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 kişilik kalabalığın ilgiyle izlediği gösteri, büyük beğeni topladı. Hayatlarında ilk kez bir tiyatro sahnesiyle tanışan topluluğun, yaşamlarından kesitleri izleyiciyle buluştururken sergiledikleri rahat tavırları, profesyonel oyuncuları bile aratmadı. Datça yöresi halk oyunlarıyla başlayan gösteri, mini skeçler, türküler, kız alma ve kına yakma törenlerinin canlandırılmasıyla sürdü. Gösteride kadına ve çocuğa yönelik şiddete karşı toplumsal mesajlar da verildi.

Hızırşah Kadınları grup sözcüsü emekli hemşire Neşe Kurt Günel (58), Hızırşah'ın eski gelenek ve göreneklerini, unutulmuş olan eski adetleri hatırlamak ve yaşatmak için biraya geldiklerini söyledi. Günel, "Can Yücel Kültür ve Sanat Festivali'nde mini bir gösteri yapmıştık. Çok beğenilmişti. Neden bu gösteriyi genişletmiyoruz düşüncesinden yola çıkarak, bugün 2 saatlik bir gösteri sunduk. 7'den 77'ye hepimizin emek verdiği programda, bu kadar büyük bir kalabalığı görmek bizi mutlu etti. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Programda yöresel halk oyunları, eskiye ait maniler, kına gecesi, gelin alma törenleri, eskiye ait birçok geleneği bugüne taşımaya çalıştık. Bu tür etkinliklerle gösterilerimizi sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hızırşah Kadınları grup sözcü emekli hemşire Neşe Kurt Günel (58) ile röp.

Datça Amfi tiyatroda sahne alman Hızırşah Kadınları grubunun gösterisinden görüntüler..

Amfi tiyatroyu dolduran bine yakın kişi, gösteriyi ilgiye izlerken…

Datça manileri canlandırılırken..

Kına töreninden görüntüler..

Haber- Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA (Muğla),

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