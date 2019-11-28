DHA YURT BÜLTENİ - 7

Hakkari'de üs bölgesine yıldırım isabet etti: 2 şehit, 13 yaralı

Hakkari ile Çukurca arasında bulunan Davuş Tepe Üs Bölgesi'ne yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker yaralandı. Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, hastanede tedavi gören yaralı askerleri ziyaret edip, doktorlardan bilgi aldı.

Olay, dün gece, Hakkari ile Çukurca ilçesi arasında bulunan, yol güvenliğinin sağlandığı Davuş Tepe Üs Bölgesi'nde meydana geldi. Hakkari ve çevresinde yağmur etkili olurken, üs bölgesine yıldırım isabet etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 13 asker de yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle bölgeden alınıp, önce Fatih Kışlası'na buradan da ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi 'ne götürüldü. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, tedaviye alınan yaralı askerleri ziyaret edip, başhekim ve doktorlardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Ziyaretinin ardından gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, "İlkinde mevziye yıldırım düşüyor. Yıldırımın düşmesinden hemen sonra orada bulunan askerlere yardım etmek için giden diğer grup askerlere de yıldırım isabet ediyor" dedi.

BAKANLIK DA AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı , Hakkari'de yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelinin şehit olduğunu duyurdu. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Hakkari merkez ilçe Davuş Tepe Üs bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu 2 jandarma personelimiz şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize sabır ve başsağlığı dileriz" denildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Behçet DALMAZ- Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

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Alkollü sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polise çarptı

Karabük 'ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı otomobil, polis memuru Savaş Okur'a çarptı. Okur yaralanırken, yakalanıp gözaltına alınan sürücü Selami Y.'nin 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

Olay, dün gece saatlerinde Kıranköy Kavşağı'nda meydana geldi. 78 BT 062 plakalı otomobilin sürücüsünün yolda alkol aldığı ihbarı üzerine polis önlem aldı. Polisler, otomobili durdurmak istedi. Ancak sürücü Selami Y., hızını artırıp 'dur' ihtarında bulunan trafik polisi Savaş Okur'a çarpıp, kaçtı. Bu sırada bir polis memuru da otomobili durdurmak için havaya uyarı ateşi açtı.

Savaş Okur, çağırılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Okur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından, tüm ekipler, kaçan sürücüyü yakalamak için seferber oldu. Selami Y., Cumhuriyet Mahallesi 57 Nolu Sokak'ta sağ ön lastiği patlayınca otomobilinin kapılarını kilitleyip koşarak kaçışını sürdürdü. Polis ekipleri, bir süre sonra Selami Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Selami Y.'nin hastanedeki kan tahlilinde 2.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

Otomobil, polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekiciye konularak Safranbolu Emniyet Müdürlüğü 'ne götürüldü.

Selami Y.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Otomobilin polis ekiplerince incelenmesi

-Otomobilin çekiciye konulması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Kaçak ocakta ölen eşi için kazandığı tazminatı 14 yıldır alamıyor

Zonguldak'ta, 21 yıl önce kaçak ocakta yaşanan göçükte hayatını kaybeden eşi Recep Yaman için başlattığı hukuk mücadelesinde 156 bin lira tazminat kazanan 3 çocuk annesi Fatma Yaman (70), aradan geçen 14 yıla rağmen parayı tahsil edemiyor. Öldüğü günden beri eşinin hakkını aradığını ifade eden Yaman, "Tam 21 yıl oldu eşimi kaybedeli. Kaçak ocakta yaşamını yitirdi. Çocuklarımın hakkını arıyorum. Biz davayı kazandık ama iş yeri sahibi tazminatı vermiyor, kendisi lüks araçlarla geziyorö dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu 'ndan (TTK) emekli olduktan sonra K.D.'ye ait kaçak ocakta çalışmaya başlayan Recep Yaman, 1998 yılında meydana gelen göçükte yaşamını yitirdi.

Ocak sahibi K.D. hakkında Zonguldak 2. Asliye Ceza Mahkemesi 'nde 'dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu bir kişinin ölümüne neden olma' ve 'hırsızlık' suçlarından dava açıldı. 2000 yılında sonuçlanan davada, tutuksuz yargılanan K.D.'ye verilen 1 yıl hapis cezası, para cezasına çevrildi.

CEZA DAVASININ ARDINDAN TAZMİNAT DAVASI AÇTILAR

Ceza davasının ardından Recep Yaman'ın eşi Fatma Yaman ve çocukları, ocağın sahibi K.D.'ye tazminat davası açtı. Zonguldak 2. İş Mahkemesi'nde 2003 yılında açılan davada alınan bilirkişi raporunda, ölen Recep Yaman ve ocak sahibi K.D.'nin yüzde 50'şer kusurlu olduğu bildirildi. 2 yıl süren dava sonunda mahkeme, K.D.'nin, ölen Recep Yaman'ın eşi ve çocuklarına tazminat ödemesine karar verildi.

14 YILDIR PARAYI ALAMADI

Fatma Yaman, kazandığı tazminatı tahsil etmek istedi ancak K.D.'nin üzerine kayıtlı tüm malvarlıklarını oğullarına devrettiğini öğrendi. Aradan geçen sürede yasal faizleriyle birlikte 156 bin lirayı bulan tazminatı tahsil edemeyen Fatma Yaman, eşinin mezarı başında gözyaşı döktü. Eşini kaybettikten sonra 3 çocuğunu zorluklarla yetiştirdiğini anlatan Yaman, 21 yıldır hukuk mücadelesini sürdürdüğünü söyledi. Hakları olan tazminatı almak için yetkililerden yardım beklediklerini ifade eden Fatma Yaman, şunları söyledi:

"Tam 21 yıl oldu eşimi kaybedeli. Kaçak ocakta yaşamını yitirdi. 21 yıldan beri ocak sahibi beni peşinde koşturuyor. Mallarını devretmiş. Lüks araçlarla geziyor. Çocuklarımın hakkını arıyorum. Biz davayı kazandık ama tazminatı vermiyor. Çocuklarına, babalarının hakkını vermiyor. Avukatım uğraşıyor ama alamıyoruz. Üzerinde bir şey olmayınca tahsil edemiyorlar. Devlet yetkililerinden destek bekliyorum. Dava sonucunda kazanılan tazminatın tahsili için yardım istiyorum.ö

'KAÇAK OCAK BENİ YAKTI'

Yaman, gözyaşları içinde "Kaçak ocak beni yaktı. Başkaları yanmasın. Çocuklarım babasız, ben eşsiz kaldım. Benim evim boş kaldı. Evime gelen yok. Şaşırdım artık ne yapacağımıö dedi.

Görüntü Dökümü

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-Fatma Yaman'ın mezara gelmesi

-Dua etmesi ve mezarı temizlemesi

-Fatma Yaman ile röp.

-Ölen Recep Yaman'ın fotoğrafı

-Adliyeden detay

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

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Eğitimlerle, 112'ye asılsız ihbarlar yüzde 14 oranında düşürüldü

İçişleri Bakanlığı'nın acil çağrı numaralarını tek çatı altında topladığı 112 Acil Çağrı Merkezi projesinin ilk uygulamalarından biri olan Kütahya 'da, son 10 ayda 434 bin çağrı karşılanırken, kamuya açık alanlar, alışveriş merkezleri ve okullarda verilen eğitimlerin ardından asılsız ihbar sayısı yüzde 14 oranında düşürüldü.

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit , "Bu yılın ilk 10 ayında ilk 10 aylık sürede 434 bin civarında çağrı karşılarken, verilen eğitimler sayesinde asılsız ihbarlar da yüzde 68'den 54'e düşürüldüö dedi. İçişleri Bakanlığı, acil çağrı numaralarını tek çatı altında toplamayan 112 Acil Çağrı Merkezi projesi, pilot illerden biri olan Kütahya'da 2015 yılında başlatıldı. Kentteki polis, jandarma, acil sağlık hizmetleri gibi hizmetler 112 Acil Çağrı Merkezi'nde birleştirildi. Kütahya'da bu yıl ilk 10 ayda 434 bin çağrı alan merkezde önceki yıla göre göre asılsız çağrı oranı yüzde 68'den yüzde 54'e kadar düşürüldü. Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Tamer Yiğit, eğitimler sayesinde asılsız çağrılarda önemli bir azalma olduğunu söyledi. Kütahya'daki merkezin çevre illere de destek verdiklerini anlatan Yiğit, "İçişleri bakanlığı bünyesinde 112 çağrı merkezleri projesi kapsamında Kütahya ilimizde 112 acil çağrı merkezimiz 17 Kasım 2015 tarihinde ilk çağrı alarak faaliyetine başladı. İlimiz genelinde ilçelerimizde dahil 30 Kasım 2017 tarihinde projeyi tamamladık. İl genelinde acil durumda tek numara 112 projesini yürütmekteyiz. Bu projenin başladığından itibaren ilk açılan çağrı merkezlerinden olduğumuz için yakın çevre illerimize de uygulamamızdan destek veriyoruzö dedi.

EĞİTİMLER ASILSIZ ÇAĞRILARI AZALTIYOR

Kütahya 112 Acil Çağrı Merkezi'nde bu yıl asılsız çağrıların eskiye oranla düştüğünü ifade eden Tamer Yiğit, "Asılsız çağrılar yüzde 68 oranındaydı. Bugün ilk 10 ay üzerinden hesaplandığında yaklaşık yüzde 54 oranında bir asılsız çağrıya düşürdük. Kamuya açık alanlarda, alışveriş merkezlerinde, özellikle üç dönemdir uyguladığımız 15 günde bir okullara giderek 'ağaç yaşken eğilir' sözünden yola çıkarak şimdiden gençlere öğrencilere çağrı merkezlerini anlatarak asılsız ihbarları düşürdüğümüze inanıyorum. İlk 10 aylık sürede 434 bin civarında sisteme giriş yapan toplam çağrımız var. Bu çağrının 198 bini ilgili kurumlara aktarılmıştır. Aktarılan çağrılara baktığımızda yoğunluğun sağlık, emniyet ve Jandarma olmak üzere sıralandığını görüyoruzö diye konuştu.

ASILSIZ İHBARIN CEZASI 250 LİRA

Asılsız çağrılara ilişkin idari yaptırımların da artık yönetmelik ve Kabahatler Kanunu'nda yer aldığını anımsatan Tamer Yiğit, asılsız ihbarlara 250 lira para cezası kesildiğini söyledi. Yiğit ayrıca asılsız ihbarın dışında bilinçli olarak sürekli asılsız ihbarda bulunan, personele karşı olumsuz davranışlarda bulunan kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı 'na şikayette bulunduklarını da sözlerine ekledi.

ŞEHİR KAMERALARLA İZLENİYOR

Kütahya'daki 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik sisteminin bulunduğu ortamda hizmet veriyor. Gelen ihbarlarda, ihbar noktasındaki mobese kameralarından görüntülere bakarak ihbarın gerçekliğini veya olayın büyüklüğünü anında gören ekipleri daha verimli ilk müdahalede bulunuyor. Merkezde 6 kurumun dahil olduğu 110 personel, 7 gün 24 saat 3 vardiya şeklinde görev yapıyor.

Görüntü Dökümü

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-Çağrı merkezi binası havadan

-Çağrı merkezi içi ihbar alınması

-Ambulans çıkartma anonsu

-Ambulans olay yeri görüntüsü

-Çağrı merkezinden detay

-Çağrı merkezi Müdürü Yiğit ile röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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Emekli çift, eski okullarının bahçesine 40 fidan dikti

Tekirdağ 'da yaşayan Firdevs ve Osman Tekin çifti, eski okulları Çukuryurt Ortaokulu'nun bahçesine emekli maaşlarıyla aldıkları 40 çınar fidanı dikti.

Saray 'da bir tekstil fabrikasından emekli olan 2 çocuk sahibi Firdevs ve Osman Tekin çifti, okudukları Çukuryurt Ortaokulu'nu ziyaret etti. Çift, okulun bahçesinin büyük bölümünde boşluk görünce alana fidan dikme kararı alıp, okul yönetimine bildirdi. İzin verilmesinin ardından Tekin çifti, emekli maaşlarıyla 40 çınar fidanı alarak, öğrencilerle birlikte okul bahçesine dikti. Böyle bir proje yaptıkları için büyük bir mutluluk yaşadıkları belirten Osman Tekin, "Burayı çınar ağaçları ile donatıp ileriki nesillere armağan etmek istedik" dedi.

Doğayı çok sevdiğini belirten Firdevs Tekin, "Böyle bir projede olmak çok mutluluk verici. Ben ve eşim özellikle şimdiki gençlerin doğaya özenmesi için bu projeyi gerçekleştirdik. Çukuryurt halkına hayırlı ve uğurlu olmasını istiyorum" diye konuştu. Okul yönetimi Tekin çiftine, eski okullarına emekli maaşları ile aldıkları çınar ağacı fidanlarını dikmelerinin örnek bir davranış olduğunu belirterek, teşekkür etti.

Görüntü Dökümü

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-Okul bahçesinden detaylar

-Çiftin öğrencilerle fidan dikmesi

-Öğrencilerden görüntü

-Tekin çiftinin öğrenciler ile birlikte ağaç dikmesi

-Okuldan çıkan öğrenciler

-Firdevs ve Osman Tekin çifti ile röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Şenol AKSOY/SARAY(Tekirdağ),

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