Dha Yurt Bülteni- 8

1)ÇAVUŞOĞLU: KURDUKLARI İTTİFAKIN İÇİNDE PKK VAR



DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermiş birçok kardeşimizin huzursuzluğunu, rahatsızlığını görüyoruz. Çünkü kurdukları ittifakın içinde PKK var. Efendim 'HDP meşru partidir, bunlarla ittifak yaparız' demeleri bunları aklamaz" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde partisinin ilçe teşkilat toplantısına katıldı. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü anlattı. Tarımda girdi maliyetlerinin yüksekliği hakkında bilgi verdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Girdi maliyetleri, gübre ve ilaçtaki maliyetlerin döviz kurundaki dalgalanmayı fırsat bilenler tarafından fahiş fiyata çıkarıldığı, döviz kurunda düşme olmasına rağmen fırsatçıların fiyatta indirim yapmadığı gibi, artırdığını görüyoruz. Ankara'da, İstanbul'da tüketicinin kazıklanmaması için tedbir aldıysak, çiftçimizin üzerindeki yükün maliyetin azaltılması konusunda devletimiz gereğini yapacaktır. 17 yıldır hayvancılıktan, etten, süte, tarımdan, mazottan ürün desteğine kadar çiftçiye destek verdik ama fırsatçıların ve rantçıların çiftçimizi ezmesine müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.



'TÜRKİYE ESKİSİNDEN DAHA GÜÇLÜ'



Türkiye'nin yurt dışında eskisinden daha güçlü olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Türkiye hem sahada, hem masada güçlü. Geçmişte sahadaki çok kazanımımızı masada kaybettik, ama artık sahada güçlüyüz. Eskisinden çok daha güçlüyüz, masada da çok güçlüyüz. Diplomasi ise diplomasi, müzakere ise müzakere, rest ise rest, ama kazanıyoruz. Doğruları savunuyoruz. Kimsenin hakkına tecavüz etmiyoruz. Dünyada mazlumları savunuyoruz, küresel sistemin çarpıklıklarını vurguluyoruz. Dünyada en çok insani yardımı yapan ülkeyiz. Amerika'dan bile daha fazla insani yardım yapıyoruz bir yılda. 2017'de ABD 6.7 milyar dolar insani yardım yapmış. Türkiye Cumhuriyeti 8,1 milyar dolar yapmış. Amerika'nın milli geliri bizimkinden kaç kat büyük."



'TÜRKİYE'DE İSTİKRARLI BİR YÖNETİM VAR'



Türkiye'nin ekonomi, finans ve bankacılık sistemi zayıf olsaydı saldırıları kolay atlamayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Etrafımızda ateş çemberi, yangın var. Doğusunda, batısında, kuzeyinde, güneyinde bu ateş çemberi içerisinde istikrarlı ülke olarak yola devam ediyorsak bunun sebebi var. Türkiye'de çünkü istikrarlı güçlü yönetim, birlik beraberlik var. Bu sadece belediye başkanlarımızı seçmek için değil. 2023, 2053, 2071 hedeflerine Türkiye'yi ulaştırmak, istikrarı güçlendirmek için önemli. Cumhur ittifakı sadece 30 Mart Pazar gününe değil, Cumhurbaşkanımızın tabiri ile mezara kadar devam edecek. Ayrıca cumhur ittifakı sayın Bahçeli'nin söylediği gibi millet hattıdır. Ülke ve milletin bekasıdır. O nedenle bize sorumluluk düşüyor" diye konuştu.



Geçmişte CHP'ye oy verenlerin birçok partinin kurduğu ittifak nedeniyle rahatsız olduğunu gördüğünü anlatan Çavuşoğlu, "Çünkü kurdukları ittifakın içinde PKK var. Efendim, 'HDP meşru partidir. Bunlarla ittifak yaparız' demeleri bunları aklamaz. Türkiye özgür, demokratik ülkedir. Herkes siyasi parti kurabilir. O siyasi parti ve içindekiler belediye başkanları ve bazı milletvekilleri PKK'ya silah götürürse ki; bunun karşılığını aldılar. Şu anda yargılanıyor. Onların belediye başkanları devletin verdiği parayı, milletin vergisini PKK terör örgütüne aktarıyorsa gereği yapılır ki; yapıldı. Bugün o parti PKK'nın yüzde 100 güdümündedir. PKK izin vermezse, bir adım bile atamazlar. PKK'nın önde gelen teröristleri 'bu ittifakı destekliyoruz' çağrısı yapıyor. Bu ittifakın içinde kim var, PKK var. Vatanı, milleti seven diğer partilere oy vermiş, başta CHP olmak üzere vatandaşımız bunu kabullenemiyor" dedi.



İzmir'in CHP zihniyeti yüzünden belediyecilik hizmeti bakımından Türkiye'nin en sonuncu ili olabileceğine değinen Çavuşoğlu, Tunceli'nin bile İzmir'i geçtiğini söyledi.



Toplantıda belediyenin faaliyetlerini anlatan film gösteriminin ardından konuşan Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin ise seçimde Antalya'da 19 ilçenin arasında en yüksek oyla cumhur ittifakı bayrağını dalgalandırmak istediklerini söyledi.



2)MUHARREM İNCE: MEMLEKETİ BU HALE GETİRENLERDEN KURTARMALARINI BEKLEMEK SAFLIK







CHP'nin 24 Haziran 2018 seçimindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, hükümete yönelik eleştirilerde bulunarak, "Memleketi bu hale getirenlerden memleketi kurtarmalarını beklemek, saflıktır. Memleketi bu hale onlar getirdi" dedi. CHP'nin 24 Haziran 2018'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimindeki adayı Muharrem İnce, Samsun'a gelerek, partisinin İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada teşkilat üyeleriyle görüşen İnce, ardından açıklamalarda bulundu. İnce, "Neden Türkiye bu halde, ekonomimiz bu halde? Devlet niye domates, soğan, patates, biber, patlıcan satıyor; biliyor musunuz? Toplumda rıza düşük rıza. Rızası yok insanların sana. Çünkü insanları kırıyorsun, döküyorsun, bölüyorsun, ayrıştırıyorsun. Bir yanda kaynak bölüşümü ile ilgili kavga eden bir AKP var. Eski- yeni kavgası var. İşte böyle bir ortamda tabi ki Türkiye'de istikrar olmuyor" diye konuştu. Türkiye'de 'K' dönemi yaşandığını kaydeden İnce, şunları söyledi: "Son aylarda alfabede en çok kullandığımız harf, 'K' harfi. Koalisyonu bitirecekti bu yeni düzen, koalisyonun alası var hatta ahlaksız koalisyon var. Koalisyon seçimden sonra olurdu şimdi seçim öncesinde koalisyon var. Korku var herkeste. Kazık var; kuyruk, keyfilik, kumpas, kuyruklu yalan ve Katar var. Hep söylemiştim milletvekiliyken de 'Katar, bize ne katar?' demiştim. Türkiye'nin geldiği noktada 'K' harfi, artık bizim bir numaralı harfimiz oldu. Bu günlerde konuştuklarımıza bakın. Sen gübre fabrikalarını satmışsın. Mazotu ÖTV ile çiftçiye satıyorsun. Gübre alamıyor. Mazot pahalı. Üretimi yasaklamışsın, cezalandırmışsın üreten köylüyü, çiftçiyi. Tohumu İsrail'e mahkum hale getirmişsin. Baktın soğan yetişmiyor, İran'dan soğan almışsın. Et yetişmiyor, et almışsın. Süt yetişmiyor, süt almışsın dışarıdan. Köylüyü, çiftçiyi desteklememişsin sonunda 'Dünya lideri olacağım' derken, manav olmuşsun." Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Muharrem İnce, "Memleketi bu hale getirenlerden memleketi kurtarmalarını beklemek, saflıktır. Memleketi bu hale onlar getirdi. Ben ilkokulda okurken, sosyal bilgiler dersinde Türkiye'yi nasıl tanımlardık? Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden birisiydi. Bugün dünyada pek çok ülke bir alanda anılır. Çin, toplu üretimle anılır. Japonya dijital teknoloji, Hindistan yazılım, Almanya otomotiv, ABD sanayi ve tarım ile anılır. 'Türkiye' denince akla paralı poşet, imar barışı, noter tasdiki, bedelli askerlik, Türkiye'nin geliri; bunlar" dedi.



3)KIZILAY, SİLOPİ'DEKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİRDİ



ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türk Kızılayı tarafından yetim ve ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giyim yardımı yapıldı.



Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 350 koli giyim, 75 koli gıda ve 180 kumanya, Silopi Kızılay Şubesi'ne gönderildi. Kızılay şubesince, ilçe merkezinde tespit edilen ihtiyaç sahiplerine yardım malzemeleri dağıtımına başlandı.



Köylerde eğitim gören öğrencilere de yardım malzemelerinin ulaştırılacağını anlatan Türk Kızılayı Silopi Şube Başkanı Murat Tatar, "Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından şube başkanlığımıza 350 kişilik elbise yardımı, 75 kolilik gıda yardımı ve 180 et kumanyası gönderildi. Daha önceden ilçe merkezimizde tespit etmiş olduğumuz 100 yetim ve muhtaç çocuğumuza elbise yardımlarımızı gerçekleştirdik. Aynı zamanda 50 muhtaç ailemizin gıda ve et kumanyalarının da dağıtımını gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde köy okullarında okuyan yetim ve muhtaç öğrencilerimizi okul idareleri ile tespit edip inşallah onlarında elbise yardımlarını gerçekleştireceğiz" dedi.



