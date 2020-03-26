DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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DHA YURT BÜLTENİ - 8

10 dakika önce

Sivas'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde erkek cesedi bulunduSİVAS'ta yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın garaj girişinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

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Sivas'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde erkek cesedi bulundu

SİVAS'ta yapımı devam eden 8 katlı bir inşaatın garaj girişinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Abdulvahabi Gazi Mahallesi 17'nci sokakta yaşandı. Sokak üzerinde oyun oynayan çocuklar yapımı devam eden 8 katlı inşaatın garaj girişinde bir kişiyi yerde yatarken buldu. Olayı mahalle muhtarı Gazi Düzarduç'a haber verdi. Olay yerine gelen muhtar Düzarduç, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırık tespit edilen şahısın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ceset otopsi yapılmak üzere cenaze aracı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen kişinin inşaattan atlayarak intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde duruluyor.

Mahalle muhtarı Gazi Düzarduç, şahsı tanımadıklarını belirterek, "Bana da mahallenin çocukları haber verdi. Hemen buraya gelip ihbarda bulunduk. Şahısı tanımıyoruz. Mahallemizde ya da bölgede ikamet eden biri değil" dedi.

Polis ekipleri, cesedin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Cesedin görüntüsü

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Kaldırılması

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Mert Taha VAROL/ SİVAS

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Liseli Ayşegül'den 8 gündür haber alınamıyor

DİYARBAKIR'da, yatağa bağımlı anneannesi ve dedesiyle yaşadığı evden alışveriş yapacağını söyleyerek çıkan lise öğrencisi  Ayşegül Dilan Kızoğlu'ndan (18), 8 gündür haber alınamıyor.

Yatalak anneannesi ve dedesiyle birlikte yaşayan lise son sınıf öğrenci Ayşegül Dilan Kızoğlu, 19 Mart günü 'alışverişe gidiyorum' diyerek evden çıktı. Ancak bir daha geri dönmedi.

Annesi 1 yaşındayken ölen Ayşegül Dilan Kızoğlu'nun dayısı Metin Kızoğlu, yeğeni kaybolduktan sonra sosyal medyadan görenlerin yardım etmesi için paylaşımlar yaptıklarını anlatarak, son olarak parkta buluştuğu biri kadın 2 kişiyle giderken görüldüğünü söyledi.

'ÖRGÜT MÜ KAÇIRDI'

Yeğeni Dilan'ın sorunu olmadığını belirten Kızoğlu, "Evden çıktıktan sonra haber alamadık. Yetkili mercilere başvurduk. Sokak sokak gençlerimiz, tanıdıklarımız onu arıyor. Annem ve babam ile yaşıyordu. Ne ihtiyacı olsa bizim tarafımızdan karşılanıyordu. Annesi vefat etti. Annem bir yaşındayken yanına aldı. Büyüttük, okuttuk. Babası da şu an onu arıyor. Üniversiteye hazırlanıyordu. Avukat olmak isteyen, idealleri olan bir çocuktu. Örgüt mü kaçırdı yoksa bir çetenin eline mi düştü bilmiyoruz" dedi.

'PARKTA OTURURKEN GÖRÜLMÜŞ'

Yeğeninin sakin ve neşeli biri olduğunu anlatan dayı Kızoğlu, "Bu çocuk kuş olup uçmadı. Sosyal medyadan ulaşan bir vatandaş, yeğenimi parkta otururken görmüş. Daha sonra yanına bir kız ardından da bir genç gelmiş. Yaşları Dilan'dan büyükmüş. Sonra üçü kalkıp gitmiş" diye konuştu.

Polis, Dilan'ın bulunması için arama çalışmalarını sürdüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ayşegül Dilan Kızoğlu'nun fotoğrafları

Metin Kızoğlu'nun yeğeninin fotoğraflarını göstermesi

Metin Kızoğlu'nun konuşması

Sokakta yeğenini aramasından detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Selim KAYA/DİYARBAKIR,

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Antalya'da sokaklar boş kaldı

ANTALYA'da koronavirüs önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı. Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbirlerin alındığı ve sosyal mesafelendirme önlemlerinin uygulandığı Antalya'da, cadde ve sokaklardaki insan yoğunluğu, önceki günlere göre daha da azaldı. Başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere, park ve bahçeler boş kaldı. Kentin turistik meydanlarında da belediye çalışanları dezenfekte çalışması yaptı.

Turizm kenti Antalya, önceki günlere nazaran sakin bir güne uyandı. Cadde ve sokaklar boşalırken, meydanlar dezenfekte çalışmaları yapan belediye işçilerine kaldı. 'Evde kal' uyarılarına her geçen gün daha özen gösteren kent sakinleri, sokağa çıkmak yerine evlerinde zaman geçirmeyi seçti. Cumhuriyet Meydanı'nı çevreleyen özellikle 65 yaş üstü vatandaşların dinlenme alanı olarak kullandığı bankların sessizliği kentin diline tercüman oldu.

Tarihi Saat Kulesi ve Yivli Minare çevresinde dezenfekte çalışmaları yapan belediye personelleri, Kalekapısı'ndaki Attalos Heykeli başta olmak üzere bölgeyi ilaçlarla temizledi.

Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu Gençlik Parkı da sessizliğe büründü. Gün içinde yerli yabancı yüzlerce turistin gezip hatıra fotoğrafı çektirdiği şelale manzarası, boş görünümüyle dikkati çekti.

Antalya'daki kuyumcuların çoğunlukta olduğu çarşıda ise kepenkleri kapalı dükkanlar ve önündeki boş sokak, sokak hayvanlarının mekanı oldu. Şehir merkezinin en hareketli sokaklarından olan bölge, sessizliğiyle ve görünümüyle karantina uygulamasını gözler önüne serdi.

Şehirde kafeterya gibi buluşma noktalarının çevresine çekilen güvenlik bariyerlerinin arkasında oturarak dükkanlarını bekleyen esnaf da objektiflere yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cumhuriyet Meydanından detay görüntüler

Boş banklardan detay görüntüler

Saat kulesinin çevresi  ve Attalos hekelinin dezenfekte çalışmasından  detay görüntüler

Belediye ekiperi dezenfekte çalışmalarından detay görüntü

Düden şelalesinden detay görüntü

HABER: İbrahim LALELİ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Trabzon'da pazarda koronavirüs tedbirleri uygulanıyor

TRABZON'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanması yönünde alınan kararların ardından, semt pazarlarında alışveriş yapanların sayısı azaldı. Pazarlarda ise esnaf ve vatandaşlar, maske ve eldiven takarken, ürünlerde seçmece yasağı uygulanıyor.

Trabzon'un Şalpazarı, Of, Vakfıkebir ilçelerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bu hafta semt pazarı kurulmadı. Trabzon'un Erdoğdu mahallesinde kurulan semt pazarına alışveriş yapmaya gelenlerin sayısı da azaldı. Ambalajsız satılan ürünlerde seçmece yasağı uygulanırken pazar esnafı ve vatandaşların, sosyal mesafeye özen gösteriyor, eldiven ve maske kullanıyor.

'BAKANLIĞIN KESİN EMRİ VAR DİYORUZ'

Pazar esnaflarından Burak Atasoy, koronavirüs tedbirlerine uygun satış yaptıklarını söyleyerek, "Seçtirme işini yasakladılar, buna katılıyorum. Benim dokunduğum bir sebzeyi sonra başkası dokunup alacak. O yüzden getirdikleri bu tedbir halkımız ve bizim için yararlı oldu. Eldiven kullanıyoruz, maskelerimizi de gerekli olduğu sürece kullanıyoruz. Önemli olan mesafe ve temas. Bunlara dikkat ediyoruz" dedi.

Pazarda sebze satan Emine Pekin, tezgahına naylon sererek önlem aldığını ve ürünlerini seçerek almak isteyen müşterilere ise izin vermediğini söyledi. Esnaflardan İsmail Keleş ise bazı vatandaşların seçmece yasağını delmek istediğini belirterek "Şahsi olarak kendimiz uyguluyoruz fakat bazen vatandaşlar 'niye seçtirmiyorsunuz' diyor. Biz de, 'Bakanlığın kesin emri var, nasıl seçtirelim?' diyoruz. Buna herkesin eli değdiği zaman mücadelesini verdiğimiz bu illetten nasıl kurtulacağız? Vatandaş pazara gelmiyor, 65 yaş üstünün pazara gelmemesi bizi müthiş şekilde etkiliyor ama evden çıkmamaları lazım. Biz eldivenimizi takıyoruz, insanlarla diyalog kurarken uzak durmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Sokağa çıktığında ellerini yanında taşıdığı ilaçla dezenfekte ettiğini ve insanlardan uzak durmaya çalıştığını söyleyen Fikri Bulut ise, ürünlerdeki seçmece yasağını destekleyerek, "Herkesin elini uzatmaması gerekiyor. Her ürünü kendi elimizle seçersek çok tehlikeli bir boyutu olabilir. İşimize gelmiyorsa da almayalım. Pazar kalabalık değil. Hatta bir iki gündür sokağa çıkma yasağına insanların daha hassasiyet gösterdiği inancındayım. İşimin gereği bazen sokağa çıkıyorum ama iki gündür ortam daha sakin. Bu da sevindirici bir olay" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Pazar detayları

Alış veriş yapanlar

Pazarcılarla röp

Alış veriş yapanalrla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Selay SAYKAL- Tolğa SAĞLAM TRABZON-DHA

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Duvarı delerek eczaneyi soyan kuzenler tutuklandı

ADIYAMAN'da, bitişik 2 eczaneden aradaki duvarı delerek, 20 bin lira ile yeşil reçeteyle satılan ilaçları çalan 2 kuzen, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Daha önce soydukları eczanelerden birinin inşaatında çalıştıkları ortaya çıkan kuzenler tutuklandı.

Hırsızlık olayı, geçen cuma gecesi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan bitişik 2 eczanede yaşandı. 2 kişi, eczanelerden birine kapıyı zorla açarak, girdi. Duvarı delip, diğer eczaneye geçti. 2 eczanedeki yeşil reçeteyle satan ilaçlar ile kasalardaki toplam 20 bin lirayı alan şüpheliler, kaçtı. Çifte hırsızlık olayı, sabah eczaneye gelen çalışanlar tarafından fark edildi.

İhbar üzerine gelen polisler, parmak izi incelemesi yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelilerin, daha önce soyulan eczanelerden birinin inşaatında çalışan işçilere benzedikleri saptandı. Bu ipucundan yola çıkan polis, Abdurrahman- Mustafa Gezici isimli kuzenleri yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kuzenler, nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Şüpheliler işyerindeki raflardaki ilaçları çalması

Şüpheliler tezgahların arkasında dolaşması

Şüphelilerin kırdıkları duvar

Eczane görevlileri ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Bursa'da kaçak üretilen 20 ton dezenfektan ele geçirildi

Bursa'da, kaçak dezenfektan üreten imalathaneye düzenlenen baskında, piyasa değeri 1 milyon lira olan satışa 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Operasyında 5 kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak dezenfektan üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Kestel ilçesinde bulunan bir imalathaneye yapılan baskında, satışa hazır halde paketlenmiş 20 ton dezenfektan ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak dezenfektanlara el konuldu. İmalathanede yakalanan şüpheliler İ.A., C.E., Y.T., M.A. ve S.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinin imalathaneyi aramalarından görüntüler

-Kaçak dezenfektan şişelerinden görüntüler

-Paketlenmiş kolilerden detaylar

-İmalathane drone görüntüleri

-Detaylar

Haber: Muammer İRTEM - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Anamur'da toz bulutuna teslim

MERSİN'in Anamur ilçesini etkisi altına alan yoğun toz bulutu, hayatı olumsuz etkiledi.

Suudi Arabistan ve Suriye üzerindeki aşırı rüzgarların kaldırdığı çöl tozları, Türkiye'nin güneydoğu kesimlerinden gelerek, Mersin'in Anamur ilçesinde de dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. İlçede akşam saatlarinde başlayan toz taşınımı yaklaşık 2 saat sürdü. Görüş mesafesinin düştüğü ilçede, seralar çöl tozlarının arasında adeta kayboldu. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki Antalya-Mersin karayolunda araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Tozlu havada yanan sokak lambaları ile Mamure Kalesi de toz bulutunun arasında renkli görüntüler oluşturdu. Güneş tutulmasında olduğu gibi toz nedeniyle ışık etkisi azalan güneş, daha net görüntülenebildi. Hava sıcaklığının düşmesiyle toz bulutları, gece saatlerinde batıya doğru ilerledi.

Görüntü Dökümü

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Yoldaki toz görüntüsü

Anamur'dan genel görüntüler

Ayşe Kaya ile röp.

Anamur'un gün batımında toz bulutu ile görüntüsü

Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR,(Mersin),


Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 01:54 Kaynak: DHA

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