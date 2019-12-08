DHA YURT BÜLTENİ-9

Asırlık harman makinesi, fakülte bahçesinde sergileniyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi bahçesinde sergilenen asırlık harman makinesi, görenlerin ilgisini çekiyor. Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, " Türkiye 'de kışlık hububatın tamamı artık biçerdöverlerle hasat ediliyor. Bu makinemizi de geçmişten örnek olarak muhafaza ediyoruz, bakımını yapıyoruz" dedi.

Tarihi harman makinesi, Ezine ilçesine bağlı Kumburnu köyünden Ayşegül, İsmet, Emine, Nevzat ve Nazif Erdoğan tarafından Erdoğan ailesi adına babaları Nuri Erdoğan'ın hatırası için 2013 yılında ÇOMÜ Ziraat Fakültesi'ne bağışlandı. Asırlık olduğu belirtilen harman makinesinin, eskiden pirinç ve buğday işlerinde kullanıldığı belirtildi. Teknolojinin gelişmesiyle atıl kalan harman makinesi, ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Ziraat Fakültesi bahçesine konularak, sergilenmeye başlandı. Bu sayede fakültede okuyan öğrencilerin, eski dönemlerdeki tarım aletleri hakkında bilgi sahibi olabilmeleri amaçlandı. Sergilenen asırlık harman makinesi, görenlerin ilgisini çekerken, öğrenciler ve akademisyenlerin yanı sıra fakülteye gelen misafirler de makineyi dikkatle inceliyor.

'GEÇMİŞTEN ÖRNEK OLARAK KORUYORUZ'

Sergilenen asırlık harman makinesinin, Osmanlı'nın son döneminde ziraat mektebinde yapıldığını anlatan Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Harun Baytekin, şunları söyledi:

"Bu harman makinesi, savurmalı patoz olarak da vatandaşlar tarafından biliniyor. Çok fazla donanıma sahip. O zamanki teknolojiyle buğday sapını elevatörle yerden alıp, batöre indiren ve orada parçaladıktan sonra samanını, danesini ve kesini ayırma yeteneğinde olan bir makine. Uzun yıllar Türkiye'de buğday hasadı özellikle küçük ve çok parçalı arazilerde el aletleriyle gerçekleştirildi. Orak, ellik, tırpan gibi aletler kullanılarak hasat yapıldı. O yıllarda da mekanizasyon anlamında önemli gelişmeler var. Ziraat mekteplerinde imal edilen aletlerin önemli bir kısmı özel teşebbüse de bir fikir, ışık oldu. 1970- 1980'li yıllarda yine traktörden hareket alarak çalışan patozlarımız, çok daha küçük ama iş verimi daha yüksek hale getirdi. Zaman içinde patozlarımızı fasulye, bakla, nohut harmanlarında kullanıyoruz. Onların hasat makineleri geliştirildi. Türkiye'de kışlık hububatın tamamı artık biçerdöverlerle hasat ediliyor. Bu makinemizi de geçmişten bir örnek olarak muhafaza ediyoruz, bakımını yapıyoruz."

Prof. Dr. Baytekin, asırlık harman makinesinin çalışma sistemiyle ilgili ise "Ana donanımı olarak baktığımız zaman köşebent demir, ana şase, dört tekerlekli yine kasnak ve kayış sistemleriyle hareket aktarımı var. O zaman ki otto motorlarla kuyruk miline takılı bir kasnaktan hareket alıyor, kayışla hareket aktarılıyor. Batörden parçalanmış materyal eleklere geliyor. Eleklerde bir fan sistemi var. Fan sistemiyle üzerinden saman alınıyor. İlginçtir samanı bırakan yeri de o zamanlar saman kıymetliymiş ki dağılmasın diye bir yere yığma borusu dahi var. Bu parçalama, savurma ve eleme sistemlerini yakın zamanda yapılan harman makinelerinde de görüyoruz. Aslında akış şeması aynı ama makineler küçüldü, yetenekleri, verimlilikleri arttı, enerji tüketimleri azaldı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Bir asırlık harman makinesinden genel, detay görüntü.

-Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Harun Baytekin ile röp.

Haber-Kamera: Burak GEZEN-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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Perinçek: Yeni partilerin AK Parti'yi bölme kabiliyetleri yok

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kurulacak yeni partiler için, "Bu bir Amerika operasyonu ama bunların çok etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye, Atlantik'ten kopup Avrasya'ya giderken ters istikamette, Amerika yönünde çabalar içerisindeler ama AK Parti'yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı görülüyor" dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İzmir'de düzenlediği basın toplantısında siyasi gelişmeleri değerlendirdi. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski bakan Ali Babacan'ın parti kurma girişimlerine dair açıklamalarda bulunan Doğru Perinçek, şöyle konuştu:

"AK Parti ve MHP, Amerika'ya direnmeye başladı. Türkiye, Amerika'nın denetiminden ayrılıyor, FETO ve PKK'nın üzerine gidiyor. Amerika'nın buna yanıtlarından biri de AK Parti'den, AK Parti içerisindeki Amerika'yı koparma girişimi. Davutoğlu ve Babacan olayı, AK Parti içerisindeki Amerika'nın, Amerika tarafından AK Parti'den kopartılması operasyonu olarak görülebilir. Zaten Davutoğlu başbakanlıktan uzaklaştırıldığı zaman, yarı resmi basın organı, 'Amerika, Ankara'daki adamını kaybetti' diye yazdı. Amerika kendisi Davutoğlu'na, 'Benim adamım' dedi. Bu bir Amerika operasyonu. Davutoğlu, Babacan olayı olsun Amerika operasyonu. Abdullah Gül de, Babacan ile birlikte. Davutoğlu, Abdullah Gül, Mehmet Şimşek, Babacan. Gerçi ikiye bölündüler ama her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri'nin projeleri içerisinde yer alan unsurlar. Yaptıkları yolsuzluklar falan da Cumhurbaşkanı tarafından dün ortaya serildi. Bunların çok etkili olmasına ihtimal vermiyorum. Bunlar Türkiye, Atlantik'ten kopup Avrasya'ya giderken, ters istikamette, bir takım Amerika yönünde, AK Parti'yi bölme kabiliyetlerinin pek olmadığı görülüyor."

ALMANYA'YA TEPKİ

Perinçek, konuşmasında Almanya'nın devlet televizyonunda, 1937 Dersim olaylarına ilişkin yapılan yayında Alevilerin gaz kullanılarak imha edildiğinin anlatıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de Adolf Hitler'e benzetildiğini söyleyerek, tepki gösterdi. Almanya'da yaşayan Türklerin de durumu protesto ettiğini söyleyen Perinçek, Türkiye'yi kimsenin parçalayamayacağını belirtti.

Diyarbakır'da çocukları PKK terör örgütü tarafından kaçırılan annelerin, HDP Diyarbakır İl Binası önünde başlattıkları eyleme de değinen Doğu Perinçek, "Diyarbakır anneleri, çocuklarını istiyor. Şehit anaları da onlara katıldı. Şehit anaları ile çocuklarını PKK'ya kaptıranlar birleşti. Analar bütün Türkiye'yi birleştirdi. Ancak analara karşı bir kışkırtma gündeme geldi. CHP'li bir milletvekili, dağdaki terörist için, 'Evlatlarınız size hakkını helal etmiyor' dedi. Onu da burada kınıyoruz" dedi.

'PKK'YI İMHA ETMEK MÜMKÜN'

Gazetecilerin sorunlarını yanıtlayan Doğu Perinçek, Barış Pınarı Harekatı'na dair şu değerlendirmelerde bulundu:

"Barış Pınarı Harekatı ile tarihi fırsat yakaladık. Suriye devleti le işbirliği yaptığımız zaman PKK'yı imha etmek mümkün. Hareket çok doğru, yerinde ve başarılı. Ama bunu yarım bırakmamamız lazım. PKK'yı imha etme fırsatını yakaladık. Süpürmek yetmez; bitirmek, imha etmek gerekiyor. Kandil'e beyaz bayrak çektirmeliyiz."

Kadın cinayetlerine ilişkin de konuşan Doğur Perinçek, "Türkiye'de özellikle son on gündür kadın cinayetleri konusunda acayip bir kampanya var. Ülkede kadınlar kesiliyor gibi bir algı yaratılıyor. Oysa batı ülkelerine de kadına yönelik taciz, tecavüz, cinayet olayları yaşanıyor. Her türlü çürüme, yozlaşma var. Türkiye'nin imajı Amerika tarafından dayatılıyor. Türkiye'de mor zehirlenme var. Bizim kendi partimiz içerisinde de bana kızanlar, eleştiren var ama Türkiye'de mor zehirlenme var. Amerikancı darbeciler, mor zehirlenmeleri getirdi. Türk kadının özlemlerinden kopuk hareketler bunlar. Türk kadına erkekle eşit olmak istiyor. Oysa batıdan ithal edilen, batı kadının sorunlarını getirip Türk kadınına empoze ediyorlar. Ayrıca bu sorun idamla çözülecek konular değil" dedi.

'DİBE ÇEKMEYECEK DENGELERLE BELİRLEMEK LAZIM'

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu arasında süren, yaklaşık sekiz milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren 2020 asgari ücret zammına yönelik görüşlerini de paylaşan Perinçek, rakam telaffuz etmeyerek, şunları söyledi:

"Türkiye zor bir döneme girdi. Burada temel mesele üretimi artırmak. Türkiye ürettiğini yüzde 13'ünü yatırıma ayırıyor. Bu yüzde 13 ile fabrika açamayız, tarımı destekleyemeyiz. Bizim bunu yüzde 25'e çıkarmamız gerekiyor. Bunu da millete nasihat vererek yapamayız. Devletin tarım, mali politikaları ile olur. Toplumun insanca yaşama amacını hayata geçirecek hassasiyetler içerisinde olmalıyız. Ama bir yandan da tasarrufu düşürecek adımlardan uzak durmamız lazım. Aşırı verici politikalardan uzak durmamız lazım. Türkiye'deki tasarruf oranlarını dibe çekmeyecek dengelerle belirlemek lazım. Diğer partilerin iktidara gelme umutları yok, o nedenle bol keseden veriyor. Vatan Partisi iktidar olacak. O nedenle yapacağı şeyi söylüyor. Biz tasarruf oranını artıracağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Umut KARAKOYUN/İZMİR,

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49 yıl sonra öğrenciyken fotoğraf çektirdikleri merdivende buluştular

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Osman Faruk Verimer İlkokulu'nun ilk öğrencileri ve aynı zamanda ilk mezunları öğrenciyken fotoğraf çektirdikleri merdivenlerde 49 yıl sonra tekrar buluştu. Öğrencilik günlerini yadeden mezunları, torunları yaşındaki yeni öğrenciler şarkılar söyleyerek ağırladı.

Osmangazi Mahallesi'ndeki Osmangazi İlkokulu'nun yetersiz kalması üzerine inşa edilen ve 1970 -1971 yılı öğretim döneminde kapılarını öğrenime açan Çay Mahallesi Osman Faruk Verimer İlkokulu'nun ilk öğrencileri ve burada sadece 5'inci sınıfı okuyarak mezun olan öğrencilerinden bir bölümü okul yönetiminin daveti üzerine, sosyal medyada birbirlerini bularak okulda buluştu. Okulda daha önceki dönemlerde müdürlük ve öğretmenlik yapanların da katılımıyla gerçekleştirilen programda, öğrenciler söyledikleri şarkılarla mezunlara duygulu anlar yaşattı. 1970 yılında çekilmiş fotoğrafların yansıtıldığı sahneye, o zaman okulun bilgi yarışması ekibini oluşturanlar tek tek davet edilerek konuklara kendilerini tanıttı. Aralarında çeşitli mesleklerde çalışan ya da emekli olanların da yer aldığı mezunlar anılarını paylaşırken, bazılarının bu okulda hem çocuklarını hem torunlarını okutup, mezun ettiklerini anlatması, katılımcılardan alkış aldı. Okulun ilk müdürü Remzi Gonca ve öğretmenler Ayşe Gürel ile Pakdamen Kırkalı rahmet ve özlemle anıldı.

KÜMESTEN YENİ OKULA GELDİK

İlk mezunlardan Belgin Gökkaya Osmangazi İlkokulu'nda sınıf yokluğundan tavuk kümesinde ders yapmak zorunda kaldıklarını, alçak kapıdan girerken çocukken bile zorlandıklarını, bir süre sonra herkesin bitlendiğini anlattı. Gökkaya, "Bu yüzden kız- erkek hepimizin saçlarını sıfıra vurdular. Sonra Osman Faruk Verimer İlkokulu yapıldı ve buraya geldik. Burası bize dünyanın en güzel okulu gibi geldi. Çok mutlu olduk. O nedenle hiç unutmadık. Unutamayız" dedi. Okul Müdürü Ahmet Bektaş bir süredir böyle bir buluşma için hazırlık yaptıklarını, öğretmenler Nurşen Arslan ve Mürvet Uluğ öncülüğünde kurdukları ekibin çalışması ve mezunların desteğiyle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ahmet Bektaş'ın okulda eğitim faaliyetlerinin yanı sıra çevreci sosyal etkinliklerle öğrencilerin önemli projelere imza attığını belirtmesi ve okul adına Ege Orman Vakfı ile birlikte bir hatıra ormanı kurma çalışması içinde olduklarını dile getirmesi üzerine mezunlar ve emekli öğretmenler, 1000'e yakın fidan bağışında bulundu. 49 yıl sonra gerçekleşen ilk buluşma okulun merdivenlerinde birlikte fotoğraf çekimi ve 50'inci yılda daha kapsamlı ve geleneksel hale getirilecek bir organizasyonla buluşma dilekleriyle tamamlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Okul bahçesi, ve oynayan çocuklardan genel ve detay görüntü.

-Mezunların kapıda karşılanması

-Öğretmen ve okul müdürünün konuşmasından bölümler

-Mezunlardan Belgin Gökkaya'nın kümesli günleri anlatması

-49 yıl önce merdivenlerde çekilmiş fotoğraf ve birlikte fotoğraf çekimi

Haber-Kamera: Seyfi GÜL/ İZMİR,

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Fethiye'de su kuyusuna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su dolu kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Eldirek Mahallesi Karşıyaka mevkisinde 5 metre deriliğindeki su kuyusundan köpek sesi gediğini fark eden çevre sakinleri, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, merdiven yardımıyla indikleri su dolu kuyuda mahsur kalan köpeğin beline halat bağladı. Halat yardımıyla çekilerek kuyudan çıkarılan köpeğin bitkin halde olduğu görüldü. Bir süre dinlendirilen köpek, sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kuyudaki köpeğin itfaiye ekipleri tarafından beline bağlanan halat yardımıyla sudan çıkarılması

Haber: Ergün TOS/ MUĞLA,

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Üşüyen sokak kedisi markete sığındı

Karabük'te, soğukta üşüyen sokak kedisi markete sığınarak ısınmaya çalıştı. Market işletmecisi kedinin karnını doyurup üzerine örtü örttü.

Dün akşam saatlerinde, 100. Yıl Mahallesi'nde soğukta üşüyen bir sokak kedisi markete girdi. İçeride dolaşan kedi daha sonra elektrikli ısıtıcının karşısındaki sandalyenin üzerine yattı. Market işletmecisi Samet Erkartal, kediye süt ve salam verip karnını doyurduktan sonra üzerine örtü örttü. Alışverişe gelenler sıcaktan mayışan kediyi sevdi.

Samet Erkartal(24), "Müşterilerin peşinden geldi. İçeride dolandı. Sandalyenin üzerine çıktı. Isıtıcının karşısında mayıştı, uyudu. Bizde karnını doyurup sahip çıktık bu soğuk havada." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Marketten ve kediden detay

-Kedi beslenirken

-Samet Erkartal'ın kediyi sevmesi

-Samet Erkartal röp

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,