DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Son Dakika

Van'da çığ bölgesini ziyaret eden şehit aileleri duygulandı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde, 4-5 Şubat'ta düşen çığ felaketinde şehit olan 11 askerden 8'nin aileleri bölgeye gelerek, hem çığ bölgesini, hem de görev yaptıkları birlikleri ziyaret etti. Çocuklarının şehit düştüğü bölgede duygusal anlar yaşayan ve gözyaşı döken aileleri, İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yüksel Yiğit ve kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı.

Son yılların en çetin kış mevsiminin yaşandığı Van'da, 4 ve 5 Şubat'ta Bahçesaray Karayolu'nun Karabet Geçidi yakınlarına çığ düştü. Peş peşe yaşanan iki çığ felaketinde 11 asker, 9 güvenlik korucusu, 3 itfaiye erinin de aralarında bulunduğu 42 kişi hayatını kaybederken, 67 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Şehit olan askerlerin aileleri de bugün Van'a geldi.

Çığ altında kalarak şehit olan 8 askerin aileleri, sabah satlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nda bir araya geldi. Ailelerin isteği üzerine minibüslerle önce çığ bölgesine ardından da şehitlerin görev yaptığı karakollara gidildi. Van-Bahçesaray karayolu üzerindeki Karabet Geçidi'ndeki çığ bölgesine gelen aileler, burada duygusal anlar yaşadı. Çocuklarının şehit olduğu çığ bölgesinde karlara sarılarak dakikalarca gözyaşı döken aileleri, onlara eşlik eden İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Yüksel Yiğit ve kadın komutanlar teselli etmeye çalıştı. Tuğgenaral Yiğit, felaketin yaşandığı gün yapılan çalışmalarla ilgili de ailelere bilgi verdi.

Aileler, daha sonra 3 grup halinde çocuklarının görev yaptığı Kayaboğazı, Yukarı Narlıca ve Çatak ilçesindeki karakolları ziyaret etti. Aileleri, karakollardaki askeri yetkililer karşıladı. Burada da duygusal anlar yaşandı. Aileler, çocuklarının silah arkadaşlarıyla tanışıp, bir süre sohbet ettikten sonra da bölgeden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehit ailelerinin çığ bölgesine gelişi

-İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in aileleri bilgilendirmesi

-Gözyaşı dökena aileler

-çığ bölgesini izlerken fedalık geçiren ailler

-Aileleri teselli eden kadın komutanlar

-Feryat aden aileler

-Asker üniormasıyla çığ bölgesini izleyen kadın

-Gözyaşı dökmesi

-Çığ bölgesine yürüyerek giden aileler

-Detaylar

-Ailler Kayaboğazı Jandarma Karakoluna gelişi

-Askerlere sarılıp gözyaşı döken anneler

-Bir anne, ağlayan askerin gözyaşını silerken

-Duygu dolu anlarda genel ve detaylar

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN, -

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Düzce'de 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı

DÜZCE'nin Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve nefes darlığı şikayeti ile kaldırıldıkları hastanede, gözlem altına alındı.

Çilimli ilçesi ile Beyköy beldesinde yaşayan 2 kişi, ateş ve solunum şikayeti ile sağlık ocağına başvurdu. 2 kişi, koronavirüs şüphesiyle ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözlem altına alınan 2 kişinin virüs taşıyıp taşımadıkları yapılacak test ile belirlenecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kişilerin acile getirilmesi

Sağlık ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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Eşinin tabanca ile vurduğu kadın öldü

KARABÜK'te, hakkında uzaklaştırma cezası bulunan eşinin tabanca ile ateş etmesi sonucu yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz (37) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay geçen hafta Çarşamba günü gece saatlerinde Yeşil Mahalle Yonca Sokak'ta meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Aydın Yılmaz (41), eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ın çalıştığı pizza dükkanına geldi. Aydın Yılmaz tabancasını ateşleyerek eşi Vildan Akkaya Yılmaz'ı vurdu. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Vildan Akkaya Yılmaz, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 6 gündür hastanede tedavi gören Vildan Akkaya Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan Aydın Yılmaz yakalanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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Muş'ta cadde ve kaldırımlar sabunlu suyla dezenfekte edildi

MUŞ'ta koronavirüsü tedbirleri kapsamında belediye ekipleri, kentin en işlek caddesini köpüklü ve tazyikli suyla yıkayarak dezenfekte etti.

Muş Belediyesi, kent merkezinde temizlik çalışması başlattı. Muş Belediye Başkanı Feyat Asya 'nın da yakından takip ettiği çalışmalar kapsamında ekipler, vatandaşların en çok vakit geçirdiği yerlerden olan İstasyon Caddesi'ni tankerlerden sıkılan köpüklü suyla dezenfekte etti. Belediye Başkanı Feyat Asya, kent genelinde dezenfekte çalışmalarının aralıksız bir şekilde sürdürüleceğini belirtti.

Ayrıca Muş Belediyesi koronovirüse karşı alınan tedbirler kapsamında şehiriçi toplu taşıma araçlarını da dezenfekte etti. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için tüm personelleri ile seferber olan Muş Belediyesi, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekiplerinin cadde ve kaldırımı dezenfekte etmesinden detaylar

-Köpüklü sudan yakın detaylar

-Dezenfekte edilen kaldırım ve yoldan detaylar

-Muş Belediye Başkanı Feyat Asya Röp.

-Şehiriçi toplu taşıma araçlarının dezenfekte edilmesinden detaylar

Haber ve Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

(Süre: 03: 08 - Boyut: 351 MB)

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Kuş Cenneti'nde, hayvanseverler 'bahara merhaba' kampı

OSMANİYE Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği tarafından, Kırmıtlı Kuş Cenneti Havzası'nda, bir gecelik 'bahara merhaba' çadır kamp etkinliği düzenlendi.

Yeni Köy'deki piknik alanında oluşturulan etkinlikte; köylüler, Osmaniye merkezden gelenler, izci grupları ve çevre illerden gelen katılımcılar, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında belirli aralıklarla kamp çadırlarını kurdu. Ayrıca, viral hastalıklara iyi geldiği bilimsel olarak da ispatlanmış 'Andırın Doktoru' olarak ta bilinen 'Tirşik çorbası' büyük bir kazanda odun ateşinde pişirilerek tüm katılımcılara ikram edildi.

HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala, doğadaki kuşlar, sokak canlıları ve nehirdeki balıkları besleme faaliyetinde de bulunduklarını belirterek, "Yanımızda yaklaşık 100 kilo kadar taze bayatlar dediğimiz raf ömrü bitmiş olan unlu mamullerden getirdik. Burada bir çok sokak hayvanı ve yabani hayvanlar bir arada yaşıyorlar. Ayrıca 4. yılında giren "Tohumdan Yuvaya" projesinden elde ettiğimiz su kabaklarını kuş yuvalarına dönüştürdük. Su kabaklarını astığımız ağaç dalları civarına ilk defa burada uyguladığımız taze bayatlardan kuş yemi imalatlarımızı bıraktık. Yine çocuklarımıza hayvan sevgisi aşılamak amacıyla yanımızda getirmiş olduğumuz taze bayatlardan imal ettiğimiz yemleri Ceyhan ırmağındaki balıklar için verdirdik." dedi.

Osmaniye Tarih, Çevre ve Doğa Yaşatma Platform Başkanı Sedat Ergan ise çadır kamp etkinliğine Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'den 40 kişinin katılım sağladığını belirterek, "Herkes çok keyifli, mutlu. Böylesi etkinliklerin daha sık yapılması noktasında da istekte bulunuyorlar.Bu faaliyete destek veren tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Çevreci Sedat Ergan'ın konuşması

-Kampa katılanlarla röportajlar

-Tirşik kazanı, ateş yanması kazanın karıştırılması

-Ali Laçinbala'nın tirşik çorbası ile ilgili konuşması

-Ceyhan nehrinden detay

-Ağaçlardaki kuşlardan detay, kuş sesleri

-Kamçılardan genel detay

-Uçurtmaları ile gelen çocuklar, çadır kurulması

-Sokak köpeği, besleme

-Gece karanlığı, bağlama eşliğinde türküler söylenmesi

-Su kabaklarından yapılan kuş yuvalarının asılması

-Balıklar ve kuşlar için yem hazırlanması

-Ceyhan nehrine balıklar için yem dökülmesi

-Yemleme yapan çocukların konuşması

-Bisikletli kampçılardan detay, konuşmaları

BOYUT: 136 MB SÜRE: 04'19

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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