DHA YURT ÖZEL GÜNDEM-TEKRAR - Son Dakika

Koronavirüsü yendi, 'plazma' bağışçısı oldu

ZONGULDAK'ta, koronavirüsü yenen Aytaç Karakaya (34), plazma bağışında bulunarak tedavi gören hastalara umut oldu. Sosyal medyada insanların korktuğunu veya akrabalarında hastalık çıkarsa diye plazma bağışını onlara sakladıklarını gördüğünü belirten Aytaç Karakaya, "Bu zamanda 'sen, ben' yok ve hepimiz bir olmalıyız. Ondan dolayı herkes, insanlık için elini taşın altına koymalı ve gelip plazma kan bağışında bulunmalı" dedi.

Ereğli ilçesinde bir fabrikada müdür olarak görev yapan Aytaç Karakaya, 25 Mart'ta halsizlik yaşamaya başladı. 5'inci günün sonunda ateşi yükselen Karakaya, ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu. Çekilen tomografisinde Covid-19 bulgusuna rastlanan Karakaya, ardından İstanbul'da bulunan özel bir hastaneye başvurdu. Hastaneye yatırılan Karakaya, 5 gün süren tedavisinin ardından iyileşti. Evinde 14 gün karantina altında tutulan Karakaya'nın yapılan iki testinin sonucu da negatif çıktı. Karakaya, tedbir amaçlı 14 gün daha kendini izole ettikten sonra normal hayatına geri döndü. Kızılay'ın kendisini arayıp plazma bağışı hakkında bilgilendirmesiyle, bağışçı olmaya karar veren Karakaya, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurdu. Karakaya, plazma bağışını yaparak Covid-19 tedavisi gören hastalara umut oldu.

'İNSANLIK İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI'

Karakaya, hastalığı yenerek sağlığına kavuşan tüm insanları plazma bağışçısı olmaya davet etti. Zor bir süreç geçirdiğini ancak diğer hastalara umut olma ihtimalinin kendisini mutlu ettiğini ifade eden Karakaya, "İnsanlara bir faydamız dokunacaksa ki bu süreçte hepimiz insanız ve birbirimize lazımız. Bu durumda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Sosyal medyada insanlar korktuğunu veya akrabalarında hastalık çıkarsa diye plazma bağışını onlara sakladıklarını gördüm. Bu zamanda 'sen, ben' yok ve hepimiz bir olmalıyız. Ondan dolayı herkes, insanlık için elini taşın altına koymalı ve gelip plazma kan bağışında bulunmalı. Evet, zor süreç. Ben de 30 gün bu zor süreci yaşadım. Allah kimsenin başına versin istemem, ama şu durumda herkesin birbirine desteğine ihtiyacı var. Buradan tüm insanlarımıza çağrıda bulunuyorum. Hepimiz birbirimize yardım edelim" dedi.

'İYİLEŞMİŞ TÜM HASTALARIMIZI 'PLAZMA' BAĞIŞINA DAVET EDİYORUZ'

BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Şenay Özdolap ise plazma bağışının tedavi gören hastalar için bir umut olduğunu söyledi. Covid-19'un şu ana kadar kesin bir tedavisi bulunmadığını, ancak plazma tedavisinin çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Özdolap, şöyle konuştu:

"Plazma bağışlamak için bazı şartlarımız var. Hastamız Covid-19 hastalığından tam iyileştikten yani herhangi bir şikayeti kalmadıktan 14 gün sonra testlerine bakıyoruz. İki kere yapılan testler negatif çıkarsa bu kişi, plazma bağışına aday diyoruz. Bu anlamda plazma tedavisi çok önemli. Plazma tedavisi özellikle Covid-19'dan iyileşmiş kişilerin diğer hastalara sağlığını kavuşturmak için çok önemli tedavi. Covid-19'un bilinen kesin bir tedavisi şu ana kadar yok. Ancak plazma tedavisi, hastalarımızı sağlığına kavuşturmak için bir umut. Bu anlamda da iyileşmiş, sağlığına kavuşmuş kişilerin plazma bağışında bulunmaları çok önemli. Hastadan alınan plazma, birçok hastada kullanılabilir. Bazen de stok olarak tutuyoruz. Gerekli görüldüğünde hastalarımızda kullanmak üzere saklayabiliyoruz. Şu an aday hastalarımız var. Aytaç Bey çok önemli bir iş yapıyor. Covid-19'unu geçirmiş, sağlığına kavuşmuş. Diğer hastalara da umut vermek adına çok önemli iş yapıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. İyileşmiş tüm hastalarımızı plazma bağışına davet ediyoruz."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastaneden detay

-Aytaç Karakaya'nın plazma bağıı yapması

-Başhekim Prof. Dr. Şenay Özdolap ile röp.

-Aytaç Karakaya ile röp.

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,

Haber Kodu : 200507038

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İhracat kapanınca limon halde kaldı

ÜLKEDE alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması üzerine, sebze ve meyve üretimi talebin üzerine çıktı. Adana Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, limon fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğünü ancak hala 700- 800 ton limonun halde kaldığını belirtti.

Tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu sebze ve meyvede talep, arzın çok gerisinde kaldı. Bu nedenle Adana Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde limon fiyatlarının 4 liraya kadar düştüğü görüldü. Adana Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan, halden çıkan limon fiyatlarının market raflarında üç katına çıktığını vurgulayarak, "Daha önce 6 liradan sattığımız limonu, şu anda 4 liradan satıyoruz. Ama nedense marketlerde aynı limon en fazla 5 liradan satılması gerekirken, 10 ile 15 liradan satılıyor. Bu konuyla ilgili yetkililerden önlem alınmasını istedik ancak bir sonuç alamadık" diye konuştu.

'750- 800 TON LİMON HALDE KALDI'

Limonda arzın fazla olduğunu ancak talebin olmadığını kaydeden Doğan, "Şu anda sadece Adana'da 750- 800 ton limon var. Herkes gelip buradan limon alabilir. Önümüzdeki dönemde bu limonu 2 liradan satamayacağız diye korkuyoruz. Bu durum ileride limon üretiminde azalmaya yol açacak ve limon ithal etmek zorunda kalacağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kasalardaki limonlar

Kabzımallar Odası İkinci Başkanı Mahsun Doğan ile röp.

Limondan detaylar

Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nden genel görüntü

Haber: Rüşan Anıl ATAR - Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Haber Kodu : 200507053

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KSO Başkanı Zeytinoğlu: Avrupa, Türkiye'yi daha güvenilir üretici varsayabilir

KOCAELİ Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, koronavirüs salgını sonrası dünyanın Çin'e olan güveninin sarsıldığını belirterek, "Avrupa, belki bizim bu hastalıktan daha az hasarla çıktığımızı görerek, Türkiye'yi daha güvenilir bir üretici varsayabilir. Tehditten fırsat yaratma imkanımız var, bu anlamda çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

'Türk sanayisinin kalbi' olarak nitelendirilen Kocaeli'de, koronavirüs ile ilgili oluşturulan tedbirler kapsamında sanayi sektörünün çarkları dönmeye devam ediyor. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, koronavirüs nedeniyle ihracat kaybının yüzde 41 olduğunu ve bunu telafi etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi. Türkiye'nin tüm dünyayla beraber çok zor dönemden geçtiğini belirten Zeytinoğlu, "Tabi ki Kocaeli de bundan en fazla etkilenen illerimizin başında geliyor. Bizim olumsuz yönden en fazla etkilenmemizin nedeni de bizim ihracatımızın büyük bir bölümünün Avrupa Birliği'ne yapılıyor olması. Dolayısıyla kötü etkilendik. Son dönemde firmalarımızın yüzde 24'ünün durduğunu biliyoruz. Çalışan firmalarımızın da yaklaşık yüzde 50 oranında vardiya azalttığı ya da işçileri kısa çalışma ödeneğinden faydalanarak evde bıraktığı bir dönem yaşadık. Ancak otomobil fabrikası gibi büyük fabrikalarımız bu hafta yeniden faaliyete geçti. Dolayısıyla biz umuyoruz ki nisan ayıyla beraber krizin kötü verilerini elde ettik. Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin ihracatı yüzde 41 oranında azaldı. Bu tarihimizde gördüğümüz en büyük ihracat kaybı ve bunu da en kısa sürede telafi etmek üzere çalışmalara başladık" dedi.

'DÜNYANIN ÇİN'E OLAN GÜVENİ SARSILDI'

Ekonomik anlamda bazı şeylerin iyi değerlendirilebileceğini söyleyen Zeytinoğlu, "Avrupa'nın koronavirüs salgınının ardından yavaş yavaş toparlanmaya başlıyor olması bizi ümitlendiriyor ama Avrupa'nın toparlanması uzun sürebilir. Hiçbir zaman eski seviyeye gelmeyebiliriz ancak bazı şeyleri iyi değerlendirebiliriz. Şu anda dünyanın Çin'e olan güveni oldukça sarsıldı. Çin'de benzer pandemilerin tekrar olabileceği, Çin'den başka hastalıkların yeniden karşımıza çıkabileceği konuşuluyor. Bu Avrupa'da da konuşulan bir şey. Avrupa, belki bizim bu hastalıktan daha az hasarla çıktığımızı görerek, Türkiye'yi daha güvenilir bir üretici varsayabilir. Bu bizim için son derece önemli ve değerlidir, diye düşünüyorum. Tehditten fırsat yaratma imkanımız var, bu anlamda çalışmalarımızı sürdürmemiz gerekiyor. Avrupa'nın Çin yerine daha yakın alanlardan mal alabiliyor olması, onlar için de çok değerli" diye konuştu.

'EN DEĞERLİ VARLIĞIMIZ, ÇALIŞAN İNSAN KAYNAĞIMIZ'

KSO Başkanı Zeytinoğlu, Kocaeli'nin, Türkiye'nin üretim merkezi olduğunu belirterek, "Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız bir çalışmayla geçen hafta Gebze Teknik Üniversitesi'nde bir Covid-19 Tanı Merkezi kurduk. Şu anda günde 2 bini aşan test yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde hedefimiz 5 bine kadar çıkmak. Bu vasıtayla da bir taşla iki kuş vurmayı planlıyoruz. Sanayicimizin erken teşhis vasıtasıyla varsa pozitif vakaları zamanında görüp tedbir almasını sağlıyoruz. Çünkü bizim için makinelerimiz, fabrikalarımız değerlidir ama en değerli varlığımız çalışan insan kaynağımızdır. Çalışan insan kaynağımızın hastalanması, Allah göstermesin kaybetmemiz, bizim için en ağır darbe olur" dedi.