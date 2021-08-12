Üye Girişi
Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27 Ağustos'ta başlayacak

12.08.2021 14:48
Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27 Ağustos'ta başlayacak, System.String[]

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27-29 Ağustos'ta İstanbul Atlas Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Diaspora topluluklarını, sinemanın sanatsal üretim gücüyle birlikte yansıtma hedefiyle düzenlenen Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27-29 Ağustos'ta İstanbul Atlas Sineması'nda sinemaseverlerle buluşacak.

Festival, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortaklığında, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı organizasyonuyla bu yıl ilk kez düzenleniyor.

Beyoğlu Soho House'da gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, sinema aracılığıyla anlatılmak istenen birçok şeyin sadece birkaç dakikada ya da bir sahnede etkileyici ve estetik biçimde gösterilebildiğini söyledi.

Eren, bu sebeple diaspora topluluklarının sorunlarını sinema aracılığıyla anlatanları desteklemek ve motive etmek adına festivali hayata geçirdiklerini anlattı.

Yoğunluğu Avrupa olmak üzere dünyanın tamamında 6,5 milyon Türk diasporasının olduğundan bahseden Eren, şöyle devam etti:

"Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, sadece Türk diasporalarına değil, diğer tüm diaspora toplumlarına açık ve onları da kapsayan bir festival olarak kurgulandı. Diaspora olmayı, en iyi diaspora olanların bileceğini bildiğimiz gibi hemen hemen hepsinin ortak sorunları olduğunun da farkındayız. Bu sebeple tüm diaspora toplumlarının genç ve yetenekli sinemacılarının ortak bir paylaşım alanı ihtiyacını da festivalimizle karşılamak istiyoruz. Önemli misyon ve hedeflerle yola çıktık. Tahminimizin üzerinde de ilgiyle karşılaştık. Festivalin iki farklı kategorisi olan Türkçe konuşan filmler ve yabancı dilde filmler kategorilerine Hindistan'tan Brezilya'ya, Çin'den Senegal'e toplam 120 farklı ülkeden 3 bin 123 başvuru aldık. Diasporaları yakından ilgilendiren aidiyet, çok kültürlülük, ırkçılık, mülteci olma halleri, ayrımcılık, birlikte yaşamak ve İslam düşmanlığı gibi konuların ele alındığı filmlerden oluşan 24 kısa film ise festivale katılmaya hak kazandı."

"Diaspora konusunun farkındalığının oluşturulması bizler için önemli"

Abdullah Eren, festivalin aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün destekleriyle, TRT'nin kurumsal partnerliğinde gerçekleştirildiğini aktararak, "Dünyanın ve Avrupa'nın farklı yerlerinde yaşayan Türk vatandaşlarının filmlere, kitaplara konu olacak birçok hikayesinin olduğunu biliyoruz. Hem başarı hem hüzün hem mutluluk ve sevinçleri, üzüntüleri, sılaya olan özlemleri, diğer taraftan başarmış oldukları ve bizlerin farkında olmadığı belki birtakım başarı hikayeleri bunların çok daha fazla duyulması ve farkındalığın artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Hele dünyanın içinden geçtiğimiz böyle bir zaman diliminde, diasporalar nihayetinde göç hareketleri sonucunda oluşuyor. Bugün de 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girerken, dünya üzerinde bu hareketliliğin, hele ki yakın coğrafyamızda son derece arttığı bir dönemde bu konunun farkındalığının oluşturulması bizler için de önemli." değerlendirmesini yaptı.

Bu sene Türk diasporasının Avrupa'ya göç edişinin 60. yılı olduğuna işaret eden Eren, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Almanya'yla imzalanan iş gücü anlaşması çerçevesinde Sirkeci'den trenlerle 1961'de büyüklerimizin Almanya'ya ve diğer Avrupa ülkelerine yolculuğunun başladığı tarih. 60 yıllık bu serüven içerisinde sıkıntılar da yaşadık. Kurumsal ırkçılığın, ayrımcılığın, İslam düşmanlığının, ötekine tahammülsüzlüğün maalesef son yıllarda arttığı bir dönemde yaşıyoruz. Sadece diasporaların kendi içerisinde yaşadıkları sorunların gündeme gelmesi ve köpürtülmemesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu ülkelerde yaşayan insanların sahici sorunlarının da gündeme getirilmesi lazım."

Eren, festivalin sloganına da değinerek, şunları söyledi:

"Biz Avrupa'da yaşayan ve eli kalem tutan çift dilli gençlerimizi bulup, bir araya gelelim ve onlarla bir mecra oluşturalım diye birkaç defa yazarlık akademisi programı düzenledik ve akademilerin neticesinde Türkçe hikaye, şiir, öykü yazabilen, farklı konularda kabiliyetleri olan gençleri bir araya getirdik. Sonucunda da Telve adlı bir dergi çıkardık. İlk sayıda da 'Her şeyden biraz kalır.' diye kendilerini anlattılar. Hala edebiyat dergisi olarak çıkıyor. Başka bir sayıda da 'Sen nerenin yerlisisin?' diye sormuşlardı kendilerine. Bunlardan hareketle biz de sadece bir yere ait olmamak, birkaç farklı yerde insanın kendisini ait hissetmesi gibi durumlardan yola çıkarak, festivalin sloganını 'Her şeyden biraz kalır.' olarak belirledik."

"Elimizden geldiği kadar neşeli, keyifli bir festival oluşturmaya çalışıyoruz"

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Emrah Kılıç ise konuşmasında sanatçı Ege Öztayfun tarafından tasarlanan afişe dair bilgiler vererek, festivalde herkesin izlemesi gereken filmlerin yer aldığına dikkati çekti.

Filmlerin çok çeşitli konuları içerdiğini belirten Kılıç, "Değerlendirme sürecinde izleyerek öğrendiğimiz birçok şey oldu. Bu diaspora konularına aslında ne kadar uzak kaldığımızı hissettik. Festivalimiz 27'sinde başlayacak ve 28, 29 Ağustos'ta gösterimlerimiz olacak. 29'unda kazanan filmlerin ödüllerini dağıtacağız. Elimizden geldiği kadar neşeli, keyifli bir festival oluşturmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kılıç, festival yarışmasında finale kalan 24 filmin ekibini İstanbul'da ağırlayacaklarını belirterek, "Ekipler film gösterimlerinden sonra söyleşi yapacaklar. Onlarla burada bir köprü kurmaya çalışacağız. Bütün diaspora topluluklarının sinemacılarının bir araya gelip, belki de ileride ortak yapımlar yapabilecekleri bir hat oluşturmaya çalışıyoruz. Umarım diaspora topluluklarının sürekli gelip gittiği, birisinin film çektiğinde önce buraya yollamayı düşündüğü bir festival haline geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Festival hakkında

Festivalin "Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi"nin jürisi yönetmen Andaç Haznedaroğlu, Bakü Uluslararası Kısa Film Festivali Direktörü Fehruz Shamiyev, yönetmen Haluk Piyes, yönetmen Maryna Gorbach Er ve yönetmen Murat Şeker'den oluşuyor.

En İyi Film Ödülü'nü kazanan film, 5 bin avronun sahibi olurken, TRT Özel Ödülü'ne 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film'e 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film'e 1000 avro takdim edilecek.

Yabancı Dilde Filmler Yarışma Kategorisi'nin jürisinde ise yapımcı Anthony Nti, Asya Dünya Film Festivali Direktörü Asel Sherniyazova, Saraybosna Film Merkezi Direktörü Ines Tanovic, yönetmen Nariman Aliev ile yazar ve yapımcı Samed Karagöz yer alıyor.

Bu kategoride En İyi Film Ödülü'nü kazanan film 5 bin avro, Jüri Özel Ödülü'nü kazanan yapım 2 bin 500 avro, En İyi İkinci Film Ödülü'nü kazanan film 1500 avro ve En İyi Üçüncü Film Ödülü ise 1000 avro para ödülünün sahibi olacak.

Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali'nde yer alan filmler kategori ödüllerinin yanı sıra bir ödül için daha yarışacak. Programda yer alan tüm filmler salondaki gösterimlerin yanı sıra Festival Scope adresinden de çevrim içi erişime açılacak.

Filmleri bu adresten veya salonda takip eden sinemaseverler daha sonrasında festivalin web sitesi "diasporafilmfestival.com" verdikleri oylarla 500 avro değerindeki Seyirci Ödülü'nün sahibini belirleyecek.

Dünyanın farklı ülkelerinden 24 filmi sinemaseverlerle buluşturacak festivalde, tüm gösterimler ücretsiz olacak. Seyircilerin sağlığı ve salonlarda dezenfeksiyona zaman ayırmak amacıyla günde üç seansın gerçekleştirileceği festivalde, gösterim saatleri 14.00, 17.00 ve 20.00 olarak belirlendi.

Festivalin "Yabancı Dilde Filmler Yarışma Kategorisi" finale kalan film ve yönetmenleri şöyle:

"3 Logical Exits "- Mahdi Fleifel, "A Year in Exile" - Malaz Usta, "Bj's Mobile Gift Shop" - Jason Park, "Flowing Home" - Sandra Desmazieres, "Henet Ward" - Morad Mostafa, "I Don't Feel At Home Anywhere Anymore" - Viv Li, "Leftovers" - Shahi Derky, "Malabar" - Maximilian Badier-Rosenthal, "Nha Mila" - Denise Fernandes, "Number 10" - Florence Bamba, "Tha Affected" - Rikke Gregersen, " The Virgin, The Old Lady, The Journey" - Natalia Luque.

"Türkçe Konuşan Filmler Yarışma Kategorisi" finalistleri de şöyle:

"28" - Nazim Şerbetov, "Brigitte Bardot" - Çağıl Bocut, "Cennet" - Gülden Gevher Öz ve Olcay Seda Özaltan, "Düğün Fotoğrafı" - Cemalettin Baş, "Hakem" - Roman Hodel, "İklim Değişimi" - Yasemin Demirci, "Susam" - Sami Morhayim, "Temmuz" - Sezer Salihi, "Teslimat" - Doğuş Özokutan, "Toz Olmak" - Hüseyin Aydın Gürsoy, "Yüksek İrtifa ya da Şeylerin Tuhaflığı" - Emir Külal Haznevi, "Zamanın Rengi" - Hatip Karabudak.

Film Festivali, Kısa Film, Diaspora, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı 15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı 14:32 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi 14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti 13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor 12:55 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu 12:26 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 11:57 12 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren babaya verilen ceza Yargıtay tarafından onandı 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı 11:14 5 dönümlük çiftlik 5 dakikada yanıp kül oldu, gebe inekler canlı canlı yanarken doğum yaptı

Son Dakika Haberleri
15:04 Popstar yarışmasında ünlenen Mehtap pavyonda yaşadıklarını anlattı: Kızları yan yana yatırıyorlardı
15:03 Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu
14:31 Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu başını belaya soktu, hakkında yakalama kararı çıktı
14:01 Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a sabitledi
13:56 ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı
13:25 Bir anda hareket eden asansör 2 aylık bebeği canından etti! Tavanla asansör arasında sıkışan bebek 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
13:04 Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı
12:54 Son Dakika: Hükümetin zam teklifine Memur-Sen Başkanı'ndan yorum: Rakamlar beklentimizi karşılamıyor
12:25 Nurgül Yeşilçay yeni filmi için sarışın oldu
12:21 Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel sonrası korkutan görüntüler! Kadın tomruklar arasında kurtarılmayı bekledi
Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı'nın "indirim" sinyali vermesine rağmen faizi sabit tuttu         
15:04
Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi Yıldırım çarpmasını ineğe tutunarak önledi         
14:43
Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! Kaçarak sığındıkları evden itfaiye personeli çıkardı Şanlıurfa'da 10 kişilik aile, arıların saldırısına uğradı! Kaçarak sığındıkları evden itfaiye personeli çıkardı         
14:13
ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı ABD Başkanı Joe Biden'a oğlundan büyük şok! Hunter Biden'ın bir hayat kadınıyla skandal görüntüleri ortaya çıktı         
13:56
Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı Ankara Altındağ'daki olaylarla ilgili gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan 76 kişi gözaltına alındı         
13:05
Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu Sulama kanalında çıplak cansız beden bulundu         
12:27
Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı Son Dakika: Memurlara zam teklifi: 2022'nin ilk 6 ayı için %5 + enflasyon farkı, ikinci altı ayı için %6 + enflasyon farkı         
12:23
Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor? Mehmet Ceyhan Sağlık Bakanı Koca'ya sordu: Madem inaktif aşı daha koruyucu, neden hâlâ ek doz olarak mRNA aşısı yapılıyor?         
11:36
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel büyük yıkıma sebep oldu         
10:40
Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi Aşk Mantık İntikam dizisine ceza verildi! RTÜK, kadına karşı aşağılayıcı ifadeler kullanılmasını gerekçe gösterdi         
10:14
Devletten destek aldı, karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı Devletten destek aldı, karpuzdan cips yapıp dünyaya pazarlamaya başladı         
10:04
Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar sınır güvenliği hakkında açıklamalarda bulundu: Tedbirleri gözden geçirdik, İran sınırında ilave tedbirler aldık         
09:56
Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı Son Dakika: Kastamonu'da bilanço ağırlaşıyor! Sel sularına kapılarak yaşamını yitirenlerin sayısı 6'ya çıktı         
09:12
Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz Cinsel istismara uğradığı belirterek intihar eden Eda Nur olayında sanığın mesajları ortaya çıktı: 2 kişi gelecek, aralarından seçeriz         
09:07
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı! Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya hamile mi? Spor yaparken çekilen görüntüsü kafa karıştırdı!         
08:47
Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı Böyle protesto görülmedi! Polis merkezi önünde pantolonunu indiren kıza hakim acımadı         
23:55
Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar Takip aylarca sürdü! Kendi eşlerini, başka erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye zorlamışlar         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2021 15:08:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Diaspora Uluslararası Kısa Film Festivali, 27 Ağustos'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement