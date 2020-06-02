Didim açıklarında lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Didim açıklarında lastik botta 43 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

AYDIN'ın Didim ilçesinden yasa dışı yollarla, lastik botla Yunan adalarına geçmeye çalışan 43 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Devriye görevi yapan Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında Taşburun mevkii açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğunu tespit etti. Bölgeye giden ekiplerin durdurduğu lastik bottaki 33'ü Afganistan, 9'u İran ve 1'i Irak uyruklu 43 kaçak göçmen Sahil Güvenlik botuna alındı. Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu kaçak göçmenler karaya çıkarıldı.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ve gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu

Seda Sayan, O Ses Türkiye'nin ardından Yemekteyiz'i de bıraktı

Müge Anlı oyuncu Sumru Yavrucuk'un köpeğini bulmak için harekete geçti

"New York'un yarısıyla yattım" demişti! Bebeğini emzirirken poz verdi

Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı

Kenan Doğulu, doğum gününü kutlayan eşi Beren Saat'in paylaşımını ne beğendi ne de yorum yaptı

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisiyle olan fotoğrafını beğendi

Program sunucusu By Kuş'tan Almanya'da Türk bayrağı resminin üzerinde kumar oynama skandalına tepki

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı

Yıldız Tilbe'den George Floyd eylemleri ile ilgili paylaşım: ABD ne güzel oldu

Koronavirüs kapan çalışanı işten çıkardığı ileri sürülen Şahan Gökbakar, iddiaları yalanladı

Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum

Nusret'ten İbrahim Tatlıses şarkısıyla ırkçılık karşıtı paylaşım

Işın Karaca, taciz mesajını ifşa etti: Bir dirhem insanlık kalmamış yüreğinizde

Şahan Gökbakar, güvenlik görevlisini koronavirüslü diye işten mi çıkardı?