Didim\'de 2 kişinin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gül Seher Göksan ile kuaför Turan Emre Arıkan'ın cesetlerinin bulunduğu noktaya birkaç kilometre mesafede terk edilmiş halde bir otomobil buldu. Otomobilde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu, kan izine rastlandı. Göksan ile Arıkan'ın otomobilde vurulduğu ardından cesetlerin yol kenarına atıldığı saptandı.

Ayrıca sağlık ekiplerince yapılan incelemede Göksan'ın vücudunda 5, Arıkan'ın vücudunda ise 4 kurşun izine rastlandı. Gül Seher Göksan ile Turan Emre Arıkan'ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheli belirledi. Polis ekipleri tarafından Hisar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.O. (74) ile kardeşi İ.O. (70) olayda kullanılan silah ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Göksan ve Arıkan ile alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, olayın da bu sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.