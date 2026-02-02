Didim'de 2 kişinin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yaşam

Didim'de 2 kişinin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor

Didim\'de 2 kişinin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor
02.02.2026 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim'de Gül Seher Göksan ve Turan Emre Arıkan'ın cesetlerinin bulunduğu olayla ilgili iki şüpheli yakalandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerine birkaç kilometre mesafede terk edilmiş bir otomobil buldu. Otomobilde yapılan incelemede boş kovanlar ve kan izleri bulundu. İki kişinin otomobilde vurulup, cesetlerinin yol kenarına atıldığı belirlendi.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Gül Seher Göksan ile kuaför Turan Emre Arıkan'ın cesetlerinin bulunduğu noktaya birkaç kilometre mesafede terk edilmiş halde bir otomobil buldu. Otomobilde yapılan incelemede boş kovanlar bulundu, kan izine rastlandı. Göksan ile Arıkan'ın otomobilde vurulduğu ardından cesetlerin yol kenarına atıldığı saptandı.

Ayrıca sağlık ekiplerince yapılan incelemede Göksan'ın vücudunda 5, Arıkan'ın vücudunda ise 4 kurşun izine rastlandı. Gül Seher Göksan ile Turan Emre Arıkan'ın cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

2 KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheli belirledi. Polis ekipleri tarafından Hisar Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda H.O. (74) ile kardeşi İ.O. (70) olayda kullanılan silah ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Göksan ve Arıkan ile alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, olayın da bu sırada meydana geldiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Otomobil, Didim, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Didim'de 2 kişinin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç Antalya'daki katliam gibi kazada olay yerinden gelen ilk görüntüler korkunç
Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı Vatandaşlar film gibi izledi Kadının bulunduğu cipin ön camını yumrukla kırdı! Vatandaşlar film gibi izledi
Antalya’dan sonra Burdur’da da katliam gibi kaza 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı Antalya'dan sonra Burdur'da da katliam gibi kaza! 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı
Mersin’deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor Mersin'deki sel felaketinin boyutu gün geçtikçe artıyor
Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı Terör örgütü YPG yandaşlarının Türk bayrağına saldırdığı alan, hudut karakolu sınırları içerisine alındı
Sınır ticaretinde yeni dönem Bulgar levası ile alışveriş sona erdi Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi
Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti Epstein ile yazışmaları ortaya çıkan Slovakya Ulusal Güvenlik Danışmanı istifa etti
Görüntüler ortaya çıktı Ölüm otobüsüne böyle binmişler Görüntüler ortaya çıktı! Ölüm otobüsüne böyle binmişler
Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür Hamaney açık açık meydan okudu: Bu kez bölgesel bir çatışmaya dönüşür

09:50
’’Türkiye’yi kim yönetsin’’ anketi İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
''Türkiye'yi kim yönetsin?'' anketi! İkinci sıradaki tercih, araştırmaya damga vurdu
09:27
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir
09:15
Tek bir şartı var Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu
08:46
Acun Ilıcalı’nın hayali gerçekleşiyor Kasasına çuval çuval para sokacak
Acun Ilıcalı'nın hayali gerçekleşiyor! Kasasına çuval çuval para sokacak
08:36
Ne yaptın sen Ronaldo Çıkardığı kriz Fenerbahçe’yi etkiledi
Ne yaptın sen Ronaldo! Çıkardığı kriz Fenerbahçe'yi etkiledi
08:26
Fenerbahçe’nin Ademola Lookman transferi neden yattı İşte sebebi
Fenerbahçe'nin Ademola Lookman transferi neden yattı! İşte sebebi
07:14
AK Partili Tayyar’dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
AK Partili Tayyar'dan Epstein belgeleriyle ilgili kritik çağrı
07:00
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı Film gösterimine davet etmiş
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş
06:48
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste Türkiye’ye açık açık meydan okudular
Terör örgütünden Şam yönetimine skandal liste! Türkiye'ye açık açık meydan okudular
05:16
Epstein depremi “Özür diliyorum“ diyerek istifa etti
Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2026 09:56:55. #7.11#
SON DAKİKA: Didim'de 2 kişinin ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.