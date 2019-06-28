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Didim Uluslararası Halk Oyunları Festivalinde renkli görüntüler

56 dakika önce

Didim Uluslararası Halk Oyunları Festivalinde renkli görüntüler Yurt içi ve yurt dışından toplam 14 ekip festivalde sahne aldıAYDIN - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 6. düzenlenen Didim Uluslararası Halk Oyunları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Didim Uluslararası Halk Oyunları Festivalinde renkli görüntüler
Yurt içi ve yurt dışından toplam 14 ekip festivalde sahne aldı
AYDIN - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla bu yıl 6. düzenlenen Didim Uluslararası Halk Oyunları Festivali renkli görüntülere sahne oldu.
Didim Halk Oyunları Topluluğu öncülüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları ve Didim Belediyesinin destekleriyle 6.'sı organize edilen Uluslararası Halk Oyunları Festivali Didimlilere hoş saatler yaşattı.
Festival kapsamında Didim Kent meydanında toplanan grup şarkılar eşliğinde kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Halk oyunları ekipleri, yöresel kıyafetleriyle gerçekleştirdikleri kortej Yeni Mahalle parkında sona erdi.
Park içerisinde bulunan amfi tiyatroda gerçekleşen festivali Didim Belediye başkan yardımcısı Yusuf Deveci, CHP Belediye meclis üyesi Mustafa Yarmacı, Didim Kent konseyi başkanı Osman Ayyıldız, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç'te izlerken yüzlerce Didimli festivali takip etti. Festival öncesinde katılım sağlayan gruplara ve sponsorlara teşekkür plaketi verildi.
Uluslararası Halk oyunları Festivali kapsamında yurt dışından Sırbistan, Gürcistan, K.K.T.C, Gana, Makedonya; Türkiye'den, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ankara Horon Kulübü, Ankara Ahdat Kulübü, İzmir Tire Halk Eğitim Merkezi, Söke Halk Eğitim Merkezi, Ankara Balaban G.SK ile Didim Halk Oyunları Topluluğu sahne aldı.
DAHOT Başkanı İlyas Aydur bu yıl 6. düzenledikleri festivalin Didimle özdeşleşen bir konuma geldiğini belirterek, her yıl farklı ülkelerden misafirleri ağırladıklarını ifade etti.
Didim Uluslararası Halk Oyunları Festivalinde renkli görüntüler
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 01:30 Kaynak: İHA
Ankara, Didim, Yerel
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