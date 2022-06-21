Dikili açıklarında 100 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Dikili açıklarında 100 kaçak göçmen yakalandı

21.06.2022 19:20
Dikili açıklarında 100 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 100 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

İZMİR'in Dikili ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 100 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Dikili ilçesine bağlı Çandarlı Mahallesi kıyısından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu İtalya bandıralı yatta kaçak göçmenleri fark etti. Yat durdurulurken, yedeklenen bot ve yakalanan kaçak göçmenler, Aliağa Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Kimlik tespiti yapılan İran ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, daha sonra ise jandarmaya teslim edildi.


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Kaynak: DHA

Çandarlı, İtalya, Dikili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dikili açıklarında 100 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dikili açıklarında 100 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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