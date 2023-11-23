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Dilan Polat ve Engin Polat Soruşturması: Muhasebeci Tutuklandı - Son Dakika

Dilan Polat ve Engin Polat Soruşturması: Muhasebeci Tutuklandı

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyon kapsamında ailenin muhasebe ve hukuk danışmanlığını yapan Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı. Abak ile birlikte soruşturma kapsamında toplam 15 kişi tutuklandı.

Dilan Polat ve Engin Polat Soruşturması: Muhasebeci Tutuklandı
23.11.2023 - 16:40,  Güncelleme: 16:42
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DİLAN Polat ve Engin Polat'a yönelik yapılan operasyon kapsamında ailenin muhasebe ve hukuk danışmanlığını yapan Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak tutuklandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen Dian Polat ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında daha önce aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da olduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ailenin muhasebe ve hukuk danışmanlığını yapan Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abak ile birlikte soruşturma kapsamında toplan 15 kişi tutuklanmış oldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Dilan Polat ve Engin Polat Soruşturması: Muhasebeci Tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat ve Engin Polat Soruşturması: Muhasebeci Tutuklandı - Son Dakika
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