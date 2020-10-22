Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Arakanlı mültecilerin eve dönüş çabalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Arakanlı mültecilerin eve dönüş çabalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi Açıklaması

22.10.2020 19:09
Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Arakanlı mültecilerin eve dönüş çabalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Arakanlı Müslümanların en temel insani ihtiyaçlardan bile mahrum bırakıldığını belirterek "Rohingya Müslümanlarının gönüllülük esası çerçevesinde, güvenli ve insanlık onuruna yakışır bir şekilde Myanmar'daki evlerine dönüşlerini sağlamak istiyoruz.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Arakanlı Müslümanların en temel insani ihtiyaçlardan bile mahrum bırakıldığını belirterek "Rohingya Müslümanlarının gönüllülük esası çerçevesinde, güvenli ve insanlık onuruna yakışır bir şekilde Myanmar'daki evlerine dönüşlerini sağlamak istiyoruz. Bu amaçla uluslararası toplum, çabalarına ivme kazandırmalıdır." dedi.

Kıran, "Rohingya Mültecilerine Yardımların Sürdürülmesi Donörler Konferansı"nda video konferans yöntemiyle bir konuşma yaptı.

Konuşmasında Rohingya krizini "Çağımızın en büyük trajedilerinden" sözleriyle nitelendiren Kıran, Arakanlı Müslümanlarının tüm dünyadan yapılacak yardımlara ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin krizin başlangıcından bu yana Rohingya Müslümanlarının yanında durduğuna dikkati çeken Kıran, "En temel insani ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakılan Rohingya Müslümanları, uluslararası toplumun desteğini hak etmektedir. Rohingya Müslümanlarının gönüllülük esası çerçevesinde, güvenli ve insanlık onuruna yakışır bir şekilde Myanmar'daki evlerine dönüşlerini sağlamak istiyoruz. Bu amaçla uluslararası toplum, çabalarına ivme kazandırmalıdır." diye konuştu.

Kıran, mültecilere kapılarını açan ülkelere Türkiye'nin destek vermeye devam edeceğini belirterek "Her şeyden önce bir milyondan fazla Rohingya mültecisinin yardım ve barınma konusundaki ağır yükünü üstlenen Bangladeş'in her türlü takdiri, teşviki ve desteği hak ettiğini vurgulamak isterim. Bu insani trajedi karşısında Arakanlı Müslümanların yaşamak zorunda bırakıldıkları koşulların iyileştirilmesi

kritik önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bölgeye yardımı 65 milyon dolara ulaştı

Rohingya krizinin küresel yönleri bulunduğunu ve bu soruna yanıtın da küresel ölçekte verilmesi gerektiğini vurgulayan Kıran, Türk yardım kuruluşlarının 2012 yılından beri konuyla ilgili yürüttüğü çalışmalara değindi.

Kıran, sadece Myanmar'da değil, Bangladeş'in Cox's Bazar kentinde Türk yardım kuruluşlarının çalışmalar yürüttüğünü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 2017'de Cox Bazar'daki Rohingya mültecilerini ziyaret ettiğini hatırlattı.

Türkiye'nin ayrım gözetmeksizin bölgedeki herkese insani ve kalkınma yardımı sağladığını belirten Kıran, "Türkiye'nin son 8 yıldır sağladığı yardımların ve gerçekleştirdiği projelerin toplam meblağı 65 milyon dolara ulaşmıştır. Cox Bazar'daki mülteci kampının 9. sektöründeki tek sahra hastanesi Türkiye tarafından işletilmektedir." dedi.

Kıran, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılay ve Diyanet İşleri Başkanlığı gibi kurumların Arakan'da Bangladeş'te çok sayıda projeyi hayata geçirdiğini vurgulayarak "Bu projeler 8 binden fazla konut, 1200 geçici barınak, 36 okul ve 5 eğitim merkezin inşasını kapsamaktadır." diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Kıran, Türkiye'nin bölgede 2021 yılında değeri 6 milyon dolar olan çok sayıda projeyi hayata geçirme taahhüdü verdiğini sözlerine ekledi.

Yavuz Selim Kıran, Türkiye, Myanmar, Bakan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, Arakanlı mültecilerin eve dönüş çabalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi Açıklaması - Son Dakika


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