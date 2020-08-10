Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda konuştu Açıklaması

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 50 yıl sonra hala potansiyelinin tamamını kullanmaktan ve kolektif siyasi gücünü harekete geçirmekten uzaktır.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda konuştu Açıklaması, System.String[]

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), 50 yıl sonra hala potansiyelinin tamamını kullanmaktan ve kolektif siyasi gücünü harekete geçirmekten uzaktır. İslam dünyasının temel sorunlarının çoğu maalesef varlığını sürdürmektedir." dedi.

Kıran, video konferans yöntemiyle İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun (ICYF) özel oturumuna katıldı.

Yavuz Selim Kıran, burada yaptığı konuşmada, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen patlama nedeniyle Lübnanlılara taziyelerini iletti.

Kıran, Türkiye'nin Lübnan ile güçlü tarihi ve kültürel bağlarının olduğuna dikkati çekerek, Lübnan'daki patlamanın hemen ardından ülkeye doktor, sağlık personeli ve arama-kurtarma uzmanları dahil olmak üzere kapsamlı insani yardım paketi gönderdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Lübnan ziyaretlerinde ülkeye daha fazla yardım göndereceklerini açıkladığını kaydeden Yavuz Selim Kıran, "Hastanelerimiz ve ambulans uçaklarımız Lübnan halkının hizmetinde olacak. Ayrıca Mersin ve İskenderun limanları bu ülke için hizmet vermeye hazırdır. Lübnan'daki kardeşlerimize gerekli tüm desteği vermeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"49'u İİT üyesi ve gözlemci toplam 141 ülkeye yardım eli uzattık"

Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde aldıkları en önemli derslerden birinin "dayanışma ve iş birliği içerisinde olmanın kıymeti" olduğunu belirterek, "49'u İİT üyesi ve gözlemci olan toplam 141 ülkeye yardım eli uzattık. 8 uluslararası kuruluşa da finansal katkı sağlayacağımızı bildirdik." değerlendirmesinde bulundu.

Kovid-19 salgınının üstesinden ancak "birlikte" gelinebileceğini vurgulayan Yavuz Selim Kıran, ilham almak için İbn-i Sina, İbn-i Rüşd, İbn-i Haldun ve Şemseddin Semerkandi gibi isimlerin bulunduğu "ortak geçmiş"e bakılmasının yeterli olduğunu söyledi.

"İslam dünyasının temel sorunlarının çoğu varlığını sürdürmektedir"

Kıran, İİT'nin kuruluşunun üzerinden 50 yıl geçtiğini hatırlatarak, "50 yıl sonra İİT, hala potansiyelinin tamamını kullanmaktan ve kolektif siyasi gücünü harekete geçirmekten uzaktır. İslam dünyasının temel sorunlarının çoğu maalesef varlığını sürdürmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Kıran, birçok İslam ülkesinde kalkınmada büyük adımlar atılırken, halen İslam coğrafyasının diğer yerlerinde siyasi istikrarsızlık, yoksulluk, zulüm, şiddet ve savaşların sürdüğünü dile getirdi.

İsrail hükümetinin işgali genişletmeye ve Batı Şeria'nın yasa dışı ilhakı planlarını uygulamaya devam ettiğini belirten Kıran, Türkiye olarak bu planın hayata geçirilmesine izin vermeyeceklerini kaydetti.

Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında 2 "Olağanüstü İslam Zirvesi" düzenlediklerini ve zirveler sonucunda alınan kararlar doğrultusunda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda 2 Acil Özel Oturum yapılmasını ve Kudüs'ün statüsü ile Filistinli sivillerin korunması konusunda 2 ayrı kararın kabul edilmesini sağladıklarını ifade etti.

"Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması, Türkiye'den İslam dünyasına verilmiş bir özgüven mesajıdır"

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına da değinen Kıran, "Ayasofya'nın cami olarak yeniden açılması, yeni bir ibadet yeri olmanın ötesinde, Türkiye'den İslam dünyasına verilmiş bir öz güven mesajıdır. Müslümanlar olarak bu mesajı daha da ileriye taşıyacağımızı umuyoruz." diye konuştu.

Yavuz Selim Kıran, küresel düzenin, özellikle Müslümanlar için adalet, barış, huzur ve dirlik sağlamada uzun süredir başarısız kaldığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Sesimizi yükseltmeli ve bu dünyada bizim de var olduğumuzu beyan etmeliyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alabiliriz. Bu bakımdan, ümmetin ortak davalarında ilerleme kaydedilmesi için İİT bünyesinde ve diğer platformlardaki çabalara aktif katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

İslam İşbirliği Teşkilatı, Yavuz Selim Kıran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 20:51

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Koronavirüs karantinasında olması gereken aile tatile giderken jandarmaya yakalandı Mansur Yavaş, AK Partili Murat Köse'ye sert çıktı: Ağzını topla, düzgün konuş Toshiba 35 yılın ardından laptop sektöründen tamamen çekildi Parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'yle ilgili son anket sonucu netleşti! Oran çok bomba Türkiye-Yunanistan gerginliğinde Akdeniz'de sular ısınıyor! Türk savaş gemileri sahaya indi Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? İşte eğitimciler ve sağlıkçıların üzerinde durduğu 5 farklı model Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti Muğla'da işçileri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 18 yaralı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacana tepki: Çıkmış bize ekonomi dersi veriyor Hint Okyanusu'nda mercan kayalıklarına çarpan tankerden sızan petrol nedeniyle çevre felaketi yaşanıyor İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında ilk rapor çıktı Dünyaca ünlü oyuncu Antonio Banderas, doğum gününde koronavirüse yakalandı Son Dakika: Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Lübnan'da hükümet istifa etti
PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir PAOK-Beşiktaş maçı, iki ülke arasındaki siyasi gerilim nedeniyle başka bir adreste oynanabilir         
17:08
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu         
16:38
Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi Emre Belözoğlu, Cenk Tosun transferi için devreye girdi         
16:24
İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz İrem Derici'den özel ilişki çıkışı: Flört sadece karşı cinsle yaşanmaz         
15:57
Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin Pınar Gültekin'in avukatından sürpriz hamle: Yakın arkadaşı Ceren yeniden ifade versin         
15:43
Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok Kayserispor Başkanı Gözbaşı: Mensah için anlaştığımız bir kulüp yok         
15:36
Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi Uğur Uçar, Medipol Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme yeniledi         
15:15
Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı Mine Tugay'ın kırmızı bikinili pozuna beğeni yağdı         
14:48
5 aylık kızına 5 aylık kızına "Şişman" dediği söylenen Tülin Şahin'in çocuğunun babası sessizliğini bozdu         
14:32
Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi Ada çayı toplarken kayalıklardan düşen yaşlı kadın feci şekilde can verdi         
14:30
"Yüzde 51 için yola çıkıyorum" diyen Muharrem İnce'nin moralini alt üst edecek anket         
14:18
Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde Emre Belözoğlu, Sinan Gümüş ile birlikte 1 stoper ve 1 kanat forvetin peşinde         
14:12
Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi Mustafa Sandal, Emina Jahovic'le fotoğrafını önce paylaştı sonra sildi         
14:07
Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi Kuzey Kore Lideri Kim'i çamurlu arazi aracıyla karşılarında gören köylüler ne yapacaklarını bilemedi         
12:00
Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu Hayatını kaybeden spiker Emre Gönlüşen'in hastalığıyla ilgili sözleri gündem oldu         
11:25
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti ve HDP baraj altında kalıyor         
11:06
Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor Tamer Karadağlı, eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran ile aşk yaşıyor         
10:41
Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti Erol Bulut, Emre Belözoğlu'nun anlaştığı Brahim Darri'nin transferini veto etti         
10:38
Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı Diyarbakır'da fırsatçılar nedeniyle ev kiraları yüzde 300 arttı         
10:15
Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir Vaka artışı yüksek olan 5 ilimizde okullar 31 Ağustos'ta açılmayabilir         
10:11
Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı         
09:50
Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti Köylüler, Yunanistan'ın burnunun dibine dev Türk bayrağı dikti         
09:02
Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Çapa'da görevli doktorun elinin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
08:51
Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu Kan donduran olay! Baba ile kızının cansız bedenleri farklı ilçelerde ağaca asılı bulundu         
08:23
20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi 20 gün önce boşanan İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran'la aşkını ilan etti! Eski eşinden manidar paylaşım geldi         
08:03
Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi Mario Balotelli, Beşiktaş taraftarının çağrısına kalp emojisiyle yanıt verdi         
08:00
Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı Şarampole uçan kamyonetteki 3,5 milyon arı ormana kaçtı         
01:37
Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü Damat, sokak ortasında tartıştığı kayınpederini bıçaklayarak öldürdü         
01:11
Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada Duman yüzünden birbirine giren iki ailenin tekmeli yumruklu kavgası kamerada         
00:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, kalp krizi geçiren yeğenini hastanede ziyaret etti         
00:04
Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede Afrika'da koronavirüs hastası sayısı 1 milyonu geçti! Vakaların çoğu tek ülkede         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2020 03:28:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran, İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei