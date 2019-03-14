Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Barzani ile Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Barzani ile Görüştü

1 saat önce

Irak'ı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, temasları çerçevesinde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, Barzani ile Görüştü, System.String[]
Irak'ı ziyaret eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, temasları çerçevesinde Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile görüştü. IKBY hükümeti tarafından yapılan açıklamada, bugün Erbil'de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşen Barzani'nin görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Erbil ile Bağdat ilişkilerine değindikleri belirtildi. Barzani'nin IKBY'nin başta her zaman zor günlerde yanlarında duran ve desteğini esirgemeyen Türkiye olmak üzere bütün komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurmaya çalıştığı vurgulandı. Açıklamada, iki tarafın görüşmede bölgedeki son gelişmeler başta olmak üzere ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirme yollarını ele aldıkları bildirildi. Bağdat ile Erbil ilişkileri ve Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin iki yönetim arasındaki sorunları gidermek için gösterdiği çabaları değerlendiren Barzani, Bağdat ile geriye kalan sorunların çözülmesi için ciddi bir diyaloğa girmeye hazır olduklarını belirterek, dost ülkelerin de bu konuda katkılarının gerektiğinin altını çizdi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

Erbil, Mesut Barzani, Güncel
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