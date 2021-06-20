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Çavuşoğlu: "(Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) Her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor" - Son Dakika

Çavuşoğlu: "(Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) Her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor"

20.06.2021 03:17
Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iyi bir futbolcuyken uluslararası ilişkiler okuma kararıyla ilgili, "Lisede öğrenciyken Ermeni terör örgütü diplomatlarımıza saldırıyordu, şehit veriyorduk. Ben de onlara inat diplomat olacağım diye uluslararası ilişkiler okudum." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iyi bir futbolcuyken uluslararası ilişkiler okuma kararıyla ilgili, "Lisede öğrenciyken Ermeni terör örgütü diplomatlarımıza saldırıyordu, şehit veriyorduk. Ben de onlara inat diplomat olacağım diye uluslararası ilişkiler okudum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında düzenlenen ADF Gençlik Forumu'nda basketbol antrenörü Ergin Ataman ile birlikte gençlerin sorularını yanıtladı.

Türk diplomasisinin köklü bir geleneğe sahip olduğunu belirten Çavuşoğlu, hızla değişen dünyada değişime ayak uydurmak gerektiğini belirterek, "Dünya hızla değişirken sorunlar da çeşitleniyor. Yeniliklere ayak uydurabilmek için Dışişleri Bakanlığı olarak ne tür yenilikler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Örneğin 'dijital diplomasi' derken pandemi yoktu." diye konuştu.

Yeniden Asya Girişimi'ne de değinen Çavuşoğlu, "Asya yeniden ekonomik güç merkezi oldu. Ekonominin dengesi Asya'ya doğru yılda 140 kilometre hızla kayıyor." dedi.

Çavuşoğlu, dünyada birçok forum ve konferans düzenlendiğini, dış politikanın Türkiye'de konuşulması isteğiyle geçen sene ADF'yi gündeme getirdiklerini söyledi.

Bu fikrin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da desteklendiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Böyle bir vizyonu ortaya koyup çalıştık ve bir yıl arada da dijital ortamda çok sayıda etkinlik yaptık. Birçok benzeri forum ve konferanstan işbirliği tekliflerimize olumlu cevaplar aldık. Daha ilk toplantıyı yapmadan bilinen ve tanınan bir toplantı haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, ADF logosunun ilk meclis olduğu düşünülen Patara antik kentinde ortaya çıkan parlamento yapısından esinlenerek ortaya çıktığını da anlattı.

"Dendias her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor"

Spor diplomasisine ilişkin değerlendirmede bulunan Çavuşoğlu, "Dış politika o kadar genişledi ki renk cümbüşü dememizin sebebi bu. Tek başımıza biz kariyer diplomatlarının bunun üstesinden gelmemiz mümkün değil." diye konuştu.

Spor, sivil toplum ve sanat gibi alanında faaliyet gösterenlerin bazen diplomatlardan daha etkili olduğunun altını çözen Çavuşoğlu, "Ben parlamenterken de sporun çok etkisini gördüm. Biz burada (Antalya) turnuvalar düzenledik. Uluslararası parlamenterlerle bu etkinlikleri düzenledik." dedi.

Çavuşoğlu, Türk sporcularının ve takımlarının birçok alanda dereceye girdiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Daha önce hiç dereceye giremediğimiz alanlarda bile oyuncularımız başarılı olarak ülkenin imajını değiştiriyor. Bir milletin, bir ülkenin imajı biz diplomatlar için çok önemli ama diğer alanlardaki başarılar da çok önemli o yüzden spor diplomasisini önemsiyoruz. Ülke çıkarlarını her alanda savunmak siyasetçilerin görevi. Basketboldaki savunma ve atak oyunundan örnek diplomaside de kurgulanan oyunlar karşısında atak olmak gerekiyor. Atak olmanın negatif algılanmaması gerekiyor. Başkalarının size yönelttiği ithamlar, size yönelik suçlamaları ya da tepeden bakmaya karşı da gerekli dersi bizim diplomatlar olarak vermemiz gerekiyor."

Çavuşoğlu, Ataman'ın atak oyununa örnek olarak Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'la Ankara'da yaptığı basın toplantısını göstermesi üzerine şunları söyledi:

"O basın toplantısından önce bana gelip (ben tartışma yaratacak bir şey söylemeyeceğim, sizden de aynı şeyi bekliyorum) deyince, geri itmeleri falan basın toplantısında söyleyecektim, onu çizdim. Ama maalesef basın toplantısında çok agresif oldu. Atina'ya gittik orada bir şey söylemedi basın toplantısında. Gayet pozitifti. Ben iki seçenekli hazırlanmıştım tabii ki. Sonra döndükten sonra her gün konuşuyor ama biz hiç konuşmuyoruz. Ne varsa yüz yüze söyleyelim. Orada içinde ukde kaldı galiba her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor. O savunma da değil hücum da değil."

Çavuşoğlu: (Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) Her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor
Çavuşoğlu: (Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) Her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor
Çavuşoğlu: (Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) Her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor
Çavuşoğlu: (Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) Her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor

Antalya Diplomasi Forumu, Mevlüt Çavuşoğlu, Diplomat, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çavuşoğlu: '(Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias) Her gün Türkiye'yle ilgili bir açıklama yapıyor' - Son Dakika


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