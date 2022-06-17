Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Hırvat mevkidaşı Radman ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te terör örgütü PKK'nın eylemlerine ilişkin, "Terörle mücadelede, İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor." dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Hırvatistan ziyareti kapsamında bulunduğu Zagreb'de mevkidaşı Gordan Grlic-Radman ile yapılan görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuştu.

Çavuşoğlu, terör örgütü PKK'nın İsveç'te yaptığı eylemlerin önce sosyal medyada ortaya çıktığını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanı ile Büyükelçimiz bir yerdeydi, beraberlerdi ve Büyükelçimiz hemen sorduğu zaman, Belediye Başkanı, 'Kesinlikle böyle bir şey olmadı' dedi. Yetkililere sorduğumuz zaman da haberleri olmadığını söylediler ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştirildiğini söyledi. Terörle mücadelede, İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor, diğer taraftan bu terör örgütü PKK, adı başında terör örgütüdür, sadece Türkiye'ye, bize değil İsveç'in de ulusal çıkarlarına zarar vermeye çalışıyor. Özellikle de İsveç'in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor zaten PKK destekçisi bir milletvekili var o da sürekli İsveç hükümetini adeta rehin almış, sürekli tehdit ediyor. İsveç içinde de görüyoruz, İsveç'in NATO üyesi olmasını istemeyen yetkililer de var, kurumlar da var. Ama özellikle bu PKK terör örgütü, YPG/PKK her türlü çabayı sarf ediyor adeta rehin almış durumda."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal, pazar günü Brüksel'e gidecek

İsveç'in NATO üyesi olabilmesi için terörle mücadele konusunda somut adımlarını görmek istediklerini sürekli hatırlattıklarını kaydeden Çavuşoğlu şunları söyledi:

"iki ülkenin üyelik süreciyle ilgili biliyorsunuz iki ülkeye belge verdik. Onlardan mektuplar da geldi. Daha sonra NATO Genel Sekreteri devreye girdi, sayın Cumhurbaşkanımızla telefonla görüştüler ve NATO Genel Sekreteri'nin Özel Kalem Müdürü, idarenin başındaki kişi Ankara'ya geldi. Daha sonra onlar bir belge gönderdiler, üçlü bir şekilde imzalanabilecek bir belge. Biz bu belgeleri yetersiz bulduk, kendi karşı belgemizi gönderdik 'Bunun üzerinden ancak müzakereye devam edilebilir.' dedik. Dışişleri Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Brüksel'e gidecekler pazar akşam ve orada bu belge üzerinde NATO ile birlikte bir çalışma yapılacak ama biz bu konudaki kararlılığımızı hem NATO'ya hem de tüm taraflara hatırlatıyoruz."

(Sürecek)