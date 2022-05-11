Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi

11.05.2022 21:59

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sahel bölgesinin yanı sıra Kuzey Afrika'nın barış, istikrar ve refahının Akdeniz, Afrika, Orta Doğu hatta Avrupa'nın istikrarı için vazgeçilmez olduğunu belirterek "Bölge ülkelerinin özellikle birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sahel bölgesinin yanı sıra Kuzey Afrika'nın barış, istikrar ve refahının Akdeniz, Afrika, Orta Doğu hatta Avrupa'nın istikrarı için vazgeçilmez olduğunu belirterek "Bölge ülkelerinin özellikle birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı saygı temelinde geliştireceği ilişkiler kalıcı istikrar için şarttır." dedi.

Çavuşoğlu, 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısı kapsamında bulunduğu Fas'ın Marakeş kentinde Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Fas'ta bulunmaktan büyük bir mutluluk duyduğu kaydeden Çavuşoğlu, mevkidaşı Burita'ya, Fas'a ve ABD'ye toplantıyı düzenledikleri için teşekkür etti.

Çavuşoğlu, bu toplantının zamanlamasının çok önemli olduğunu düşündüğünü dile getirerek Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da ve Afrika'da, Sahel bölgesinde DEAŞ terör örgütünün saldırılarının arttığını gördüklerini söyledi.

Bu vesileyle mevkidaşı Nasır Burita ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, "İkili ilişkilerimizi değerlendirdik ama özellikle ikili ticaret hacmimizi artırmak, dengeli hale getirmek ve yatırımları artırmak için daha fazla çalışmamız gerektiği konusunda mutabıkız. Bununla ilgili gerekli mekanizmaların toplantılarını önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğiz. Kardeşim Nasır'ı en kısa zamanda Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyacağım." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Burita ile ikili ve bölgesel meselelere ilişkin Ukrayna savaşı, savaş sonrası nelerin beklendiği, her iki ülkeyi de ilgilendiren Libya'daki durum ile bölgedeki diğer gelişmeleri ele aldıklarına işaret ederek "Bu konularda Fas ve Türkiye'nin görüşleri uyuşuyor." dedi.

Sahel bölgesinin yanı sıra Kuzey Afrika'nın barış, istikrar ve refahı Akdeniz, Afrika, Orta Doğu hatta Avrupa'nın istikrarı için vazgeçilmez olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bölge ülkelerinin özellikle birbirlerinin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine karşılıklı saygı temelinde geliştireceği ilişkiler, kalıcı istikrar için şarttır." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin her zaman ülkelerin toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü konusunda ilkesel tavır sergilediğini belirterek "Bu çerçevede kardeş Fas'ın da toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü ve egemenliğini desteklediğimizi her zaman olduğu gibi bir kez daha vurgulamak isterim." değerlendirmesinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Faslı mevkidaşı Burita ile basın toplantısı düzenledi - Son Dakika


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