Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Kazımi ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov'la telefonda görüştü - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'yi telefonla arayarak, silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile Kazımi'nin konutuna yapılan terör saldırısını Türkiye'nin en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Çavuşoğlu, Kazımi ile görüşmesinde, Kazımi'nin konutuna düzenlenen terör saldırısını Türkiye'nin en güçlü şekilde kınadığını aktardı.

Çavuşoğlu ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini Kazımi'ye iletti.

Çavuşoğlu'nun ayrıca Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'la da telefon görüşmesi yaptığı ve bakanların, 12 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Türk Konseyi 8. Zirvesi'nin hazırlıklarını ele aldığı bildirildi.