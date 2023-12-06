 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki - Son Dakika
Üye Girişi

İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasına tepki gösterdi. Açıklamada planın onaylanmasının kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı.

06.12.2023 - 16:41,
Abone Ol

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının kabul edilemez olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ: PLANIN ONAYLANMASI KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bakanlığın, İsrail makamlarının, bir yandan Gazze'deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınadığı belirtilirken İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail'in Doğu Kudüs'te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemlerinin, İsrail'in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in yayılmacı zihniyetinin, kalıcı barış zeminine ciddi zarar verdiği ve uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklediği savunuldu.

İsrail'in Doğu Kudüs'te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 83, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail'in Doğu Kudüs'te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki

Gazze'deki hükümete göre, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 263 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR
1000

Dışişleri Bakanlığı, Doğu Kudüs, İsrail, Orta Doğu, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki - Son Dakika


17:29
Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti
17:28
Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a örgüt adına suç işlemekle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı verildi Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a örgüt adına suç işlemekle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı verildi
17:25
Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı
16:49
İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
16:47
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift 'Yılın Kişisi' seçildi Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift "Yılın Kişisi" seçildi
16:43
Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı
16:42
Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı
16:41
İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki

Son Dakika
17:28 Hrant Dink'in katili Ogün Samast'a örgüt adına suç işlemekle yargılandığı davada yurt dışına çıkış yasağı verildi
17:29 Asgari ücret ne kadar olacak? Türk-İş'ten hükümete tek zam resti
17:25 Rize'de AVM'nin dış cephesine yapılan ışıklandırma haç işaretine benzetildiği için kaldırıldı
16:49 İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu İYİ Parti'den istifa etti
16:47 Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift "Yılın Kişisi" seçildi
16:43 Davutoğlu asgari ücret zammı önerisini açıkladı: En az 17 bin TL olmalı
16:42 Dubai'de inşaat halindeki teras katı 136 milyon dolara satılarak rekor kırdı
16:41 İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki
16:09 Galatasaray Divan Kurulu'nda şok talep: Fatih Terim ve Seçil Erzan'ın üyeliği askıya alınsın
16:07 Mal varlığına el konulan Neslim Güngen konuştu: Alnımız açık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2023 18:06:55. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement