İsrail’in Doğu Kudüs’te bin 800 konutun inşası için onayına Dışişleri Bakanlığından tepki

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının kabul edilemez olduğu gerekçesiyle tepki gösterdi.

DIŞİŞLERİ: PLANIN ONAYLANMASI KABUL EDİLEMEZ

Dışişleri Bakanlığı tarafından, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşim faaliyetlerine ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, bakanlığın, İsrail makamlarının, bir yandan Gazze'deki sivil halka yönelik barbarca saldırılarını sürdürürken, diğer yandan işgal altındaki Filistin topraklarındaki yasadışı yerleşimleri genişletmesini şiddetle kınadığı belirtilirken İsrail'in Doğu Kudüs'te 186 dönümlük bir alan üzerinde yaklaşık bin 800 konut inşa edilmesine yönelik planı onaylamasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik gerçekleştirdikleri terör ve şiddet eylemlerinin, İsrail'in Filistin halkını ve devletini yıldırma ve yıpratma stratejisinin somut birer göstergesi olduğu kaydedilen açıklamada, İsrail'in yayılmacı zihniyetinin, kalıcı barış zeminine ciddi zarar verdiği ve uluslararası hukuk ihlallerine yenilerini eklediği savunuldu.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 83, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 263 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.