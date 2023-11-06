Dışişleri Bakanlığı önünde Filistin bayrağı açarak slogan atan kadın gözaltına alındı

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail, Gazze'ye 31 gündür bomba yağdırıyor. Binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılara yönelik protestolar ise dünyanın pek çok ülkesinde devam ediyor.

ABD TEPKİLERİN ODAĞINA YERLEŞTİ

Bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile 2.5 saat süren bir görüşme gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın da tepkilerin odağındaydı.

BLINKEN'A ZİYARET SIRASINDA AYAR ÜSTÜNE AYAR

Dün gece Ankara'ya indiği sırada apronda hiç bir üst düzey yetkilinin karşılamadığı Blinken'a başkentteki yol üzerinde de pankartlarla tepki gösterilirken, protestolar Fidan ile gerçekleştirdiği görüşme boyunca da devam etti.

SLOGAN ATAN BİR KADIN GÖZALTINA ALINDI

Zirve sürerken Dışişleri Bakanlığı önüne gelerek Filistin bayrağı açan ve "Bebek Katili Blinken" sloganı atan bir kadın gözaltına alınırken, Bakanlık çevresinde toplanan bir grup da, İsrail ve ABD aleyhinde pankartlar açarak slogan attı.

"BUGÜN KUTSAL TOPRAKLARI GÖRMEZSEK..."

Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği Ankara Temsilcisi Semih Okumuş, grup adına yaptığı konuşmada, Blinken'ın ziyaretinin amacının İsrail'in işgalini normalleştirmek ve planlarını işletmek olduğunu öne sürdü. Dünyadaki bütün emperyalist güçlerin Filistin'e saldırdığını belirten Okumuş, "Bugün kutsal toprakları görmezsek ahiret gününde Rabb'imiz de bizleri görmeyecektir." dedi.

"İKİLİ DEVLET ÇÖZÜMLERİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Anadolu Gençlik Derneği Ankara İl Başkanı Mustafa Koyuncu da Filistin'in tamamının Filistin halkına ait olduğunu ifade ederek, " Doğu Kudüs, Batı Kudüs, ikili devlet çözümlerini kabul etmiyoruz." diye konuştu.