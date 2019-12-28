Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor - Son Dakika

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor

6 saat önce

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Diyarbakır annelerine destek ziyaretleri sürüyor, System.String[]

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine destek ziyaretleri sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ve 3 Eylül'de oturma eylemi başlatan aileleri, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Batman, Siirt, Diyarbakır ve Mardin il başkanları, kadın komite başkanları ve üyelerinden oluşan grup ziyaret ederek, desteklerini iletti.

Eylemdeki anne ve babalara karanfil veren ziyaretçiler, ailelerin yaşadığı sıkıntıyı dinledi.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Mardin İl Başkanı Eşref Cihan, konfederasyon ve sendikalarının il başkanları ve üyeleriyle evlatları dağa kaçırılan ailelere destek ziyaretinde bulunduklarını ifade ederek, "Bu ailelerin yaptıkları çok kutsal bir görevdir. Ülke olarak bu ailelere minnettarız. Kaçırılan bütün çocukların geri dönüşü için her zaman ailelerin yanlarında olup, destekçisi ve duası olacağız. Ziyaretlerimiz devam edecek. Temennimiz inşallah en kısa sürede bu ailelerin kavuşmasıdır." diye konuştu.

Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Siirt Kadın Komite Başkanı Maide Avcı da annelere destek olmak ve acılarını paylaşmak için ziyaret gerçekleştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Onların acısı bizim acımız. Şu anda onlarla konuşurken de duygulanıyorum. Bu hak değil. Gençler bizim geleceğimizdir. Onların amaçları nedir bilmiyorum. Türkiye'miz her şeye yetiyor. Güzel bir ülkemiz ve güzel bir eğitimimiz var. Bu gençleri daha güzel yerlere götürmek yerine niye bunu yapıyorlar? Annelerin duyguların birebir yaşıyorum. Çok hüzünlüyüm. Allah yar ve yardımcıları olsun. Şu anda üzüntümü dile getiriyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum."

Annelerin evlatlarıyla ilgili anlattıklarının kendilerini duygulandırdığını aktaran Avcı, "Siirt'ten destek olmak için geldik. Her gün onların yanında olmayabilir ama kalbimizle ve gönlümüzle biz onlarlayız ve dualarımızdalar. Rabbim yar ve yardımcıları olsun." dedi.

Aileleri ziyaret eden Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır İl Başkanı Ercan Kahraman, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Siirt İl Başkanı Bahattin Olgaç, Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Batman İl Başkanı Bünyamin Söğüt ve kadın komite başkanları, çocukları dağa kaçırılan anne ve babalarla sohbet ederek, evlatlarına kavuşuncaya kadar desteklerinin devam edeceğini kaydetti.

Halkların Demokratik Partisi, Hizmet İş Sendikası, Diyarbakır, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 05:24 Kaynak: AA
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