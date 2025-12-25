Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede genç bir kadının cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binada meydana geldi. Binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evin bir odasında çöp poşeti içinde kadın cesedi olduğunu fark etti.
Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğu ve genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sümeyye D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Öte yandan, Sümeyye D.'nin eşinin, genç kadın için bir gün önce güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.
Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.
