Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu

25.12.2025 19:36  Güncelleme: 19:53
Diyarbakır'da eşi tarafından bir gün önce kayıp ihbarı yapılan 18 yaşındaki Sümeyye D., Yenişehir ilçesinde bir binanın boş dairesinde ölü bulundu. Genç kadının cesedini, daireye gelen mülk sahibi bir çöp poşetinin içinde buldu.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede genç bir kadının cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BOŞ DAİREDE ÇÖP POŞETİ İÇİNDE BULUNDU

Olay, Yenişehir ilçesine bağlı Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binada meydana geldi. Binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evin bir odasında çöp poşeti içinde kadın cesedi olduğunu fark etti.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğu ve genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

CESET ADLİ TIP'A GÖTÜRÜLDÜ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sümeyye D.'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

EŞİ DÜN KAYIP BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞ

Öte yandan, Sümeyye D.'nin eşinin, genç kadın için bir gün önce güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu ortaya çıktı.

Polis ekipleri olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmayı sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Diyarbakır, Yenişehir, Güvenlik, Otopsi, Güncel, Son Dakika

