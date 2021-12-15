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DİYARBAKIR'DA ÇİFTÇİLERE 180 BİN FİDAN DESTEĞİ - Son Dakika

DİYARBAKIR'DA ÇİFTÇİLERE 180 BİN FİDAN DESTEĞİ

15.12.2021 09:07

DİYARBAKIR'da çiftçiyi desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonunda yüzde 70'i hibeli olmak üzere 180 bin sert kabuklu meyve fidanı dağıtıldı.

DİYARBAKIR'da çiftçiyi desteklemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP İdaresi Başkanlığı ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Koordinasyonunda yüzde 70'i hibeli olmak üzere 180 bin sert kabuklu meyve fidanı dağıtıldı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, proğram kapsamında Eğil İlçesi'nde 29 bin 500 fidan dağıttı. Çiftçilerle birlikte fidan diken Vali Karaloğlu, 2021 yılını sert kabuklu meyve yılı ilan ettiklerini belirterek, 'En geç 5 yıl sonra Diyarbakır bu sert kabuklu meyvelerle adından söz ettirecek. Çiftçimizin geliri ve refah düzeyi artacak' dedi.

180 BİN BADEM, FISTIK VE CEVİZ FİDANI

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ile GAP İdaresi Başkanlığı'nın katkılarıyla çiftçileri kalkındırmak amacıyla yüzde 70'i hibeli badem, fıstık ve cevizden oluşan 180 bin sert kabuklu meyve fidanı dağıtım töreni Eğil İlçesi Kırsal Dere Mahallesinde düzenlendi. Vali Karaloğlu'nun yanı sıra Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Eğil Kaymakamı İdris Arslan, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ve çok sayıda çiftçi katıldı. 110 bini badem, 58 bini fıstık ve 12 bini ceviz olmak üzere çiftçilere dağıtılacak 180 bin sert kabuklu meyve fidanı dağıtıldı.

Vali Karaloğlu, fidan dağıtım programında çiftçilere hitaben yaptığı konuşmada, insanlığın tarımla tanıştığı Mezopotamya topraklarının çok verimli olduğuna dikkat çekerek, bu toprakların binlerce yıldan bu yana insanlığı doyurduğunu ve bundan böyle de doyurmaya devam edeceğini söyledi.

'DİYARBAKIR ÖNEMLİ BİR TARIM MERKEZİ'

Diyarbakır'ın tarımsal faaliyetler bakımından Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğuna değinen Vali Karaloğlu, Diyarbakır'ın güney kısmının ova ve buranın tarıma, kuzey kısmının da dağlık ve buranın da bahçecilik için verimli olduğunu söyledi. Vali Karaloğlu sözlerini şöyle sürdürdü

'Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı ve GAP İdaresi Başkanlığı bütçe olarak bu projeye destek verdiler. Yüzde 70'i hibe, yüzde 30 da vatandaş desteği ile projemiz şu anda devam ediyor. 110 bini badem. 58 bini fıstık ve 12 binide ceviz olmak üzere 180 bin fidan toprakla buluşacak. Yani 8 bin hektar bahçe oluşturmuş olacağız. Bunlar meyve durduğunda 4-5 yıl sonra Diyarbakır gerçekten sadece tarla tarımında değil. Özellikle bu sert kabuklu meyvelerde de Türkiye'de herkesin ilk aklına gelen il olacak.

DİYARBAKIR'DA ÇİFTÇİLERE 180 BİN FİDAN DESTEĞİ
DİYARBAKIR'DA ÇİFTÇİLERE 180 BİN FİDAN DESTEĞİ
DİYARBAKIR'DA ÇİFTÇİLERE 180 BİN FİDAN DESTEĞİ
DİYARBAKIR'DA ÇİFTÇİLERE 180 BİN FİDAN DESTEĞİ

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DİYARBAKIR'DA ÇİFTÇİLERE 180 BİN FİDAN DESTEĞİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: DİYARBAKIR'DA ÇİFTÇİLERE 180 BİN FİDAN DESTEĞİ - Son Dakika
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