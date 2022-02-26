Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü

26.02.2022 20:07

Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan bir genç kız, servisten inip karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan bir genç kız, servisten inip karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Çelikevler Mahallesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir tekstil fabrikasında çalışan Gülsüm Gök (20), akşam saatlerinde mesaisi bittikten sonra servise binip eve geldi. Evinin olduğu sokağın karşısında inen Gök, yaya için yeşil, araçlar için kırmızı yandığı sırada yolun karşısına geçmek için hareket etti. 34 SF 4247 plakalı Audi marka otomobil, Gök'e çaptı ve genç kız metrelerce ileriye fırladı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerle Gök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Gök'ün cansız bedeni jandarma ekiplerinin çalışması sonrası otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Öte yandan, aynı bölgede meydana gelen kazalar sonucu 8. ölümün olduğu öğrenildi. Vatandaşlar, bölgeden araçların hızlı bir şekilde kural ihlali yaparak geçtiğini iddia ederek, acilen önlem alınması ve üst geçit yapılmasını istedi.

(Sedat Irmak/İHA)

Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü
Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü
Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü
Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü
Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü
Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü
Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü

YORUMLAR
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Diyarbakır, Yenişehir, Otomobil, Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Diyarbakır'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
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