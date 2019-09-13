Son Dakika Haberleri: Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı kulüplerin yaptığı açıklama!
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Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı kulüplerin yaptığı açıklama!

4 dakika önce

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda dört vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, on üç vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Diyarbakır'da sivillere yönelik terör saldırısı kulüplerin yaptığı açıklama!, System.String[]

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, "PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda dört vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, on üç vatandaşımızın da yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ülkemizin birliğini bozmaya yönelik terör faaliyetlerinin asla başarılı olamayacağını yineliyor, terörü lanetliyoruz! Hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." denildi.


Fenerbahçe Kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Diyarbakır'da köy yoluna döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.


Galatasaray Kulübünün açıklamasında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde terör örgütünün hain saldırısı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve yüce milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.


Trabzonspor Kulübünün Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak etmesiyle gerçekleşen hain saldırıda şehit olan 4 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk Milletine başsağlığı, yaralanan 13 vatandaşımıza acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır, PKK, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 12:15 
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