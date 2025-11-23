Diyarbakır'da Sucuklu Tost Hastaneye Götürdü - Son Dakika
Diyarbakır'da Sucuklu Tost Hastaneye Götürdü

23.11.2025 16:19
Zincir marketten alınan sucuk, anne ve oğlunu hastaneye kaldırttı. Şikayetçi olundu.

Türkiye'nin son günlerdeki en önemli gündem başlıklarından biri 'gıda zehirlenmeleri' oldu. Art arda gelen gıda zehirlenmesi haberlerine bir yenisi de Diyarbakır'da eklendi.

ZİNCİR MARKETTEN ALDIĞI SUCUKLA TOST YAPTI, OĞLUYLA BERABER RAHATSIZLANDI

Olay, dün akşam saatlerinde Bağlar ilçesinde meydana geldi. 28 yaşındaki F.A. zincir marketten aldığı sucuk ile yaptığı tostu 12 yaşındaki oğlu Ü.A. ile birlikte yedi. Bir süre sonra anne ve oğlu, karın ağrısı ile kusma şikayetleri yaşadı.

SUCUKTAN NUMUNE ALINDI

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. F.A. ve Ü.A., ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne ile oğlun tedavileri sürerken, sucuktan incelenmek üzere numune alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Öte yandan anne F.A., hastane polisine ifade vererek, zincir marketten şikayetçi oldu.

Kaynak: DHA

