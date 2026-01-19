Diyarbakır\'da Suriye Çatışmalarına Protesto

Diyarbakır'da binlerce kişi Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaları protesto etmek için yürüdü.

Demokratik Kurumlar Platformu tarafından düzenlenen yürüyüşte kalabalık Şam yönetimi ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında Halep'te başlayan ve Fırat'ın doğusunda devam eden çatışmaları protesto etmek için biraraya geldi.

Koşuyolu Parkı, Yaşam Anıtı önünde toplanan binlerce kişinin, Dağkapı Meydanı'na doğru yapmak istedikleri yürüyüş polis tarafından engellendi.

Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG), SDG ve PKK lideri Abdullah Öcalan lehine atılan sloganlar nedeniyle polis sık sık ikazda bulundu.

Bir hafta önce aynı amaçla yapılan yürüyüşe izin verilmiş ve gösteri sorunsuz sona ermişti.

Bu sefer yürüyüşe izin çıkmayınca, binlerce kişi bu karara tepki göstererek Batıkent istikametine doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.

Aralarında Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ve DEM Parti milletvekillerinin de olduğu kalabalık, Batıkent Kavşağı'nda polis ablukasına alındı, polis bu sırada biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Çok sayıda kişi gözaltına aldı.

Suriye hükümeti ile SDG arasında uzun süredir devam eden gerilim 6 Ocak'ta Halep ve çevresinde sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Şam ve SDG, 18 Ocak'ta Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Ocak'ta "Toprak bütünlüğü haiz, bir ve bütün Suriye'den yanayız" dedi ve Şam hükümetini "yalnız bırakmayacaklarını" söyledi.

Van'da da Emek ve Demokrasi Platformu çağrısıyla 19 Ocak Pazartesi yapılmak istenen protesto yürüyüşüne polis müdahale etti, avukat ve siyasetçilerin de içinde olduğu 50'yi aşkın kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında yerlerine kayyum atanan Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanları Abdullah Zeydan, Neslihan Şedal ve Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz da bulunuyor.

DBP ve DEM Parti, 20 Ocak Salı günü Mardin, Siirt, Urfa başta olmak üzere birçok yerde basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirecek.