Diyarbakırlı 75 çiftçiye 63 ton çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika
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Diyarbakırlı 75 çiftçiye 63 ton çeltik tohumu dağıtıldı

01.05.2022 23:31
Diyarbakırlı 75 çiftçiye 63 ton çeltik tohumu dağıtıldı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek, vatandaşların doğal ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla çiftçilere tohum desteğinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yerel üreticiyi desteklemek, vatandaşların doğal ve sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak amacıyla çiftçilere tohum desteğinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığının "Karacadağ Çeltiği Üretimini Geliştirme ve Yaygınlaştırma" projesi kapsamında Çınar, Çermik, Bağlar, Hazro, Ergani ve Yenişehir ilçelerinde 75 çiftçiye 63 ton çeltik tohumu dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Ali Emiri Toplantı Salonu önünde düzenlenen törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Diyarbakır'ın tarımsal üretim ve hayvancılıkta ülkenin stratejik illerinden birisi olduğunu söyledi.

"15 bin hektarlık yeni sert kabuklu meyve bahçemiz oluştu"

Her zaman çiftçinin yanında yer alarak önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Karaloğlu, şöyle konuştu:

"2 senedir uyguladığımız sert kabuklu meyveler projemiz şu anda 2022'nin sonbahar ekimleri ile son bulacak. Yaklaşık 15 bin hektarlık yeni sert kabuklu meyve bahçemiz oluştu. Sadece 3 meyve grubunda, cevizde, fıstıkta ve bademde 420 bin fidanı toprakla buluşturmuş olacağız. Yaklaşık 80 bin de dut fidanı dağıttık. İpek kozası üretimi ve ipek böcekçiliği ile ilgili 500 binin üzerinde fidanı çiftçimizle buluşturmuş olduk."

Diyarbakır'ın kırmızı mercimekte önemli üretim merkezlerinden bir tanesi olduğuna anımsatan Karaloğlu, çiftçilere sonbaharda kırmızı mercimek tohumu desteğinde bulunacaklarını aktardı.

"Karacadağ çeltiği şehrimizin coğrafi işaret almış endemik ürün. Bölgede sadece Karacadağ'da yetişen güzel bir pirinç, bunun yaşatılması, ekimini sürdürebilmemiz lazım" ifadelerini kullanan Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gördük ki geçen sene ciddi manada kuraklık dolayısıyla çeltik ekim alanları azalmış bu sene de kısmi kuraklık var. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Tarım Orman İl Müdürlüğümüzle iş birliği yaparak bir miktar da çiftçimizin katkısını alarak çeltik tohumunu çiftçimizle buluşturuyoruz. Rabbim bereketini artırsın. Dünyanın ve insanlığın en büyük sorunu güvenli, sürdürülebilir gıda. Bunlar önemli kavramlar. Artık bulduğumuz her santimetrekare iyi değerlendirmek zorundayız. Ekmek zorundayız. Onun için kıymetli çiftçimize destek olmaya da Allah'ın izniyle devam edeceğiz. "

Programa AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Oya Eronat, Ebubekir Bal, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar ile çiftçiler katıldı.

Diyarbakırlı 75 çiftçiye 63 ton çeltik tohumu dağıtıldı
Diyarbakırlı 75 çiftçiye 63 ton çeltik tohumu dağıtıldı
Diyarbakırlı 75 çiftçiye 63 ton çeltik tohumu dağıtıldı

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Büyükşehir Belediyesi, Münir Karaloğlu, Diyarbakır, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Diyarbakırlı 75 çiftçiye 63 ton çeltik tohumu dağıtıldı - Son Dakika


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