Doğan: "Sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz" - Son Dakika

Doğan: "Sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz"

16.11.2020 09:01
Doğan:

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Tarım alanlarını erozyondan korumalı, çölleşmeyi önlemeli ve sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Tarım alanlarını erozyondan korumalı, çölleşmeyi önlemeli ve sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz" dedi.

Başkan Doğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve ekibinin, Yüreğir Ziraat Odasını ziyaretinde, bölge tarımı ve odanın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Yüreğir Ovası'nda yılın 365 günü ekim ve hasat yapıldığına dikkat çeken Doğan, üreticilerin birçok sorun yaşadığını belirtti.

Çiftçilerin önemli sorunlarından olan Akdeniz meyve sineği, mevsimlik tarım işçileri, iyi tarım ve tescilli Adana karpuzu konularına değinen Doğan, "Biz Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin binlerce yıldır bereket taşıdığı Çukurovamızın en büyük ovalarından birinde ziraat yapmaktayız. Ekonomik kalkınma için en önemli sektörler gıda, tarım, enerji ve teknolojidir. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün yaptığı hesaplamalara göre 2050 yılında dünya nüfusunun 9,8 milyara ulaşacağı ve gıda ihtiyacının yüzde 60 oranında artış göstereceği tahmin edilmektedir. Bu yüzden tarım alanlarını erozyondan korumalı, çölleşmeyi önlemeli ve sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz" dedi.

Adana'nın Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden birisi olduğuna dikkat çeken CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Adana'da pamuk ekim alanları azalıyor, pamukta ithalat giderek artıyor. Girdi fiyatları ile ürün fiyatları arasında sıkışan çiftçilerimizin alın teri toprakla buluşmuyor. Gerçekleştirdiğimiz bu ziyarette bize iletilen sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunacağız ve takibini de bırakmayacağız" diye konuştu. - ADANA

Doğan: Sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz
Doğan: Sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz

Ziraat Odası, Yüreğir, Adana, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Doğan: 'Sürdürülebilir tarımı hayata geçirmeliyiz' - Son Dakika Ekonomi


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