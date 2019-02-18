Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar

34 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Doğu Anadolu'da Dondurucu Soğuklar, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, Ardahan'da hafif kar yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Tunceli'de 2, Iğdır'da 3, Erzincan'da 4, Erzurum'da 12, Ağrı'da 14, Ardahan'da 15, Kars'ta 19 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 10, Erzincan ve Tunceli'de 9, Kars ve Erzurum'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 2, Ağrı'da 3 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 30, Erzurum'da 23, Ardahan'da 18, Kars'ta 15 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı Sarıkamış ve Palandöken'de 91, Konaklı'da 90, Yalnızçam'da 32 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:45 Kaynak: AA

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