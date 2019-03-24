Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili Olacak

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili Olacak

45 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili Olacak, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 7 ilde, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede yağışların Erzurum'un güneydoğusunda yer yer etkili, Iğdır genelinde yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacağı öngörülüyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgarın kuzeybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 7, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 5, Erzurum'da 4, Kars'ta 3, Ağrı ve Erzincan'da 1 derece kaydedildi.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 16, Tunceli'de 15, Erzincan'da 5, Ağrı'da 3, Kars'ta 0, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Erzurum'da 2 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 16, Ardahan'da 11, Erzurum'da 8, Kars'ta 1, kayak merkezlerinden Erzincan Ergan'da 195, Erzurum Palandöken'de 116, Erzurum Konaklı'da 92, Kars Sarıkamış'ta 75 ve Ardahan Yalnızçam'da 8 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanmanın yanı sıra zirai don beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara ve bölge genelinde eğimli alanlardaki çığ tehlikesine karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 10:26 Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Iğdır, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlete Her Yıl 822 Milyon Avro Arazi Kullanım Kirası Ödeyecek" Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor 14 Yaşındaki Çocuğun Kullandığı Araç Kaza Yaptı: Biri Ağır, 2 Yaralı Rezidansın 9'uncu Katından Düşen Ebru'nun Son Mesajı Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 11:11:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Kar Yağışı Etkili Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]