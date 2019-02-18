Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

Doğu Anadolu'da Soğuk Hava

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece ile Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu, Ardahan'da hafif kar yağışlı geçecek.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Erzincan'da 4, Erzurum'da 12, Ağrı'da 14, Ardahan'da 15, Kars'ta 19 derece ölçüldü.

Kar kalınlıkları Ağrı'da 30, Erzurum'da 23, Ardahan'da 18, Kars'ta 15 santimetre ölçüldü.

Kayak merkezlerinde ise kar kalınlığı Sarıkamış ve Palandöken'de 91, Konaklı'da 90, Yalnızçam'da 32 santimetre kaydedildi.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:23 Kaynak: İHA

Doğu Anadolu Bölgesi, Kars, Ardahan, Kar, Güncel
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