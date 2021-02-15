Doğu Anadolu'daki STK temsilcilerinden Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki - Son Dakika

Doğu Anadolu'daki STK temsilcilerinden Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki

15.02.2021 15:09
Doğu Anadolu'daki STK temsilcilerinden Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki, System.String[]

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari'deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde yer alan Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, saldırıyla terör örgütü PKK'nın bir kez daha kalleş ve çirkin yüzünü gösterdiğini belirtti.

Terör örgütünün canice saldırılarına bir yenisini eklediğini aktaran Türkmenoğlu, "Ülke olarak yastayız. Terör örgütü PKK'ya karşı hükümetimizin ve bakanlığımızın karalı mücadelesi sonuna kadar sürecektir. Terör örgütü akıttığı kanda boğulacaktır. Vatandaşlarımızın bu saatten sonra terör örgütünün faaliyetlerine izin vermemesi gerekiyor. Bilinmelidir ki terör örgütü bu bölgenin halkına düşmandır." diye konuştu.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesini kınadı.

Yaşanan olayın derin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade eden Takva, "Birlik beraberliğimizin üst düzeyde temsil edilmesi ve terörün ülkemize bir şey katamayacağı gerçeğinden yola çıkarak yaşadığımız salgın dönemlerinden yine birlikte çıkabileceğimizi umuyorum. Umudumuzu diri tutuyoruz. Bu terör belasının kısa sürede başta ülkemiz ve bölgemizin başından uzaklaşmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.

"Temennimiz tüm ülkelerin teröre karşı tavır koyması"

Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan, terörün halka, ülkeye, maddi ve manevi açıdan büyük zararlar verdiğini bildirerek, "Çoluk çocuk demeden askerinden, polisine, jandarmasından güvenlik korucusuna, öğretmeninden sivil vatandaşına kadar onlarca insanımızı bizden koparıp götürmüştür terör. Son hadise hiçbir insani, ahlaki ve etiği olmayan terör örgünün alçaklıkta sınır tanımayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir. Temennimiz tüm ülkelerin ve insanlığın 'ama'sız, 'fakat'sız teröre ve terörizme tavır koymalarıdır. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Van Esnaf ve Sanatkar Odalar Birliği de 19 oda adına yaptığı basın açıklamasında, PKK tarafından kaçırılarak alıkonulan 13 Türk vatandaşının teröristlerce şehit edilmesine tepki gösterdi.

MÜSİAD Van Şubesi Başkanı Muzaffer Bakan da, tüm kesimlerin bir araya gelerek teröre karşı ortak bir tavır geliştirmesi gerektiğini belirterek, "Devletimiz güçlüdür ve bunun karşılığını misliyle terör örgütüne ödetecektir, ödetmiştir de. Bize düşen, terörü ve destekçilerini lanetlemektir. Birlik ve beraberliğimizi ortaya koymaktır." dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er, terör örgütü PKK'nın alıkoyduğu 13 Türk vatandaşını şehit etmesini şiddetle kınadığını ifade etti.

Er, yaptığı açıklamada, "Nerede insan hakları savunucuları, neden susuyorlar? Bugün terör örgütünü kınayamayan kesimleri de siyasi partileri de nefretle, şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları şad olsun. Ailelerinin ve tüm milletimizin başı sağ olsun." şeklinde konuştu.

"Terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini lanetliyoruz"

Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak, hain ve şer odaklarının ellerine geçirdikleri her fırsatta ülkenin milli ve manevi değerleri ile insanlarına saldırarak kötü emellerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yaptığını aktardı.

Toplumun bu saldırıları ve haince yaklaşımları görüp buna karşı tavrını ortaya koyduğunu belirten Durak, şunları söyledi:

"Sivil toplum kuruluşları olarak ülkemizin yanındayız, her türlü desteği veriyoruz. Ülkemiz, halkın gerçek bir irade ortaya koymasıyla daha net bir şekilde bu gücünü ortaya koyacaktır. Yapılan saldırıları ve bu kalleşçe katliamı kınıyoruz. Bunun da yanlarına kalmayacağını ifade ediyoruz."

Türk Kızılay Bitlis Şubesi Başkanı Ali Cengiz, yaşanan olayın derin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirerek, terör örgütü PKK'yı ve destekçilerini lanetledi.

Bitlis İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Başkanı Muzaffer Taşcan, PKK'lı teröristleri kınadıklarını vurgulayarak, hain terör örgütünün şehit ettiği vatandaşlara rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Memur Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışhan, yaşanan olayın yüreklerini dağladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sözde insan hakları savunucularının bu olayda da maskelerinin düştüğünü gördük. Türkiye artık gündemi dışarıdan belirlenen bir ülke değil, gündem belirleyen bir ülke pozisyonundadır. Gerek sınırlarımız içinde gerek sınırlarımız dışında ülkemize hangi tehdit yönelirse yönelsin onu orada bertaraf eden muktedir bir ülke var. Biz bir bütünüz hiçbir güç milletimizin kardeşlik hukukuna halel getirecek bir eylem içerisinde olamayacak."

Şehit, Terör, Türk, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'daki STK temsilcilerinden Gara'da 13 Türk vatandaşını şehit eden PKK'ya tepki - Son Dakika


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