Son Dakika Haberleri: Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar uyarısı
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Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar uyarısı

7 saat önce

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için kar uyarısı, System.String[]

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde hafta sonu yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzeyinde ( Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı) 1750 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı öngörülüyor.

Bu bölgelerde pazar günü öğle saatlerinden itibaren de 1000 metre üzeri rakımlı yerlerde yer yer yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Olası buzlanma, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:04 Kaynak: AA
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