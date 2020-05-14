Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Karabük, Bartın ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Tedbirler kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi her eve maske dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediye ekiplerince dağıtılan çantalarda 20 maske, bir dezenfektan, tanıtım broşürü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin mektubu bulunuyor.

Öte yandan zabıta ekipleri, açık olan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Polis ekipleri de sokağa çıkan vatandaşlara maske kullanımı ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kocaeli

Salgın nedeniyle evinden çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi personeline, daha etkin ve verimli çalışmanın sağlanması amacıyla online eğitim veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile Marmara Belediyeler Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen "Uzaktan Çalışanların Yönetilmesi" konulu online eğitim programına müdür ve şef düzeyindeki 204 yönetici katıldı.

Eğitmen Angela Teresi tarafından verilen eğitimde, değişen çalışma düzeni ile yöneticilerin nelere dikkat etmesi ve kriz anlarında hangi yönetsel yetkinliklerin öne çıkması gerekeceği konusunda bilgilendirmede bulunuldu.

Eğitimde ayrıca dünyada yeni çalışma metodu, sanal ve uzaktan erişimde bilgi güvenliği, sürecin çalışanlara getirdiği zorluklar, hem çalışanların hem de yöneticilerin moral ve motivasyonlarının nasıl yüksek tutulabileceği konularına yer verildi.

Personele, "Kamu İhale Mevzuatı" ve "Resmi Yazışma Kuralları" konularında da online eğitim verilecek.

Kartepe'de 235 bin maske dağıtıldı

Kartepe Belediyesi, günde 6 bin maske üretim kapasitesiyle çalışarak, bugüne kadar yaklaşık 235 bin maske dağıttı.

İlçede görev yapan sağlıkçılara 2 bin 892 paket ara öğün, 2 bin 845 ihtiyaç sahibi vatandaşa ekmek, 3 bin 270 gıda kolisi, 5 bin 800 sıcak yemek veren Kartepe Belediyesi, 5 binden fazla iş yeri denetimi gerçekleştirdi.

Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Hükümetimiz, belediyelerimiz ve halkımız olarak başından itibaren çok kararlı ve ciddi bir mücadele verdik. Bundan sonra da gündelik hayatımızı yaşarken karşımızda kendini gizleyen sinsi bir düşman olduğunu unutmadan hareket etmeli, kurallara ciddiyetle uymaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından toplam 50 mahallede dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriliyor.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesince ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Ekipler, mahalle, cadde ve sokakları yıkamanın yanı sıra şehrin muhtelif yerlerindeki çöp konteynerleri ile oyun parklarını dezenfekte etti.

Bolu

Bolu genelinde koronavirüs tedbirleri devam ediyor.

Kentin normal zamanda en işlek yeri olan İzzet Baysal Caddesi ile Karaçayır ve Atatürk Orman parklarında, polis ve bekçiler tarafından kontroller yapılıyor.

Maskesi olmayan ve sosyal mesafe kuralına uymayanlar uyarılıyor.


Öte yandan kentin D-100 kara yolu ile Anadolu Otoyolu ve ilçelerden geliş güzergahlarında polis ve sağlık ekiplerince denetimler sürüyor.


Polis ekipleri maske kontrolü yaparken, sağlık ekipleri ise vatandaşların ateşini ölçüyor.


Bolu Valiliği tarafından Kent Meydanı'nda maske dağıtımı devam ediyor.


Bolu Belediyesine bağlı ekipler ise kentin çeşitli yerlerinde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, pazartesi günü yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik salonlarını da belirli aralıklarla dezenfekte ediyor.

Vali Ahmet Ümit başkanlığında gerçekleştirilen Umumi Hıfzıssıhha Meclisi toplantısında alınan kararlar Valiliğin resmi internet sitesinde yayınlandı.

Toplantıda, taksilerin kullanımı esnasında dikkat edilecek hususlar ile AVM'lerin hangi şartlarda açılacağı ve vatandaşlar ile AVM çalışanlarına yönelik konular hakkında kararlar alındı.

Bartın

Bartın Belediyesi, koronavirüs salgınına karşı kent genelinde temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok cadde ve sokakta yolları yıkayan ekipler çalışmalarına araç ve yaya trafiğinin tenha olduğu gece saatlerinde başlayıp gün boyunca devam ediyor.


Araç Dezenfeksiyon İstasyonunda da toplu taşıma araçları, sağlık, emniyet, askeri personel, PTT, Telekom çalışanlarının sivil araçları, basın çalışanları ile tüm muhtarlar, kamu kurumlarının resmi araçları ile fabrika ve benzeri kuruluşların personel servisleri de dezenfekte ediliyor.


Kent pazarının kurulduğu günlerde de tezgahlar arası mesafe, sosyal mesafe gibi konularda denetimler gerçekleştiriliyor. Ayrıca belediye ekipleri pazara gelen vatandaşlara maske vererek uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor.

Kapanan lokanta ve restoranlar ile insan yoğunluğunun azalmasıyla sokak hayvanlarının beslenme sorunu yaşamaması için de belediye ekipleri tarafından 47 farklı noktada beslenme noktaları oluşturuldu ve mama bırakıldı.

Düzce

Düzce'de, polis ekipleri şerit ve bariyerle kapatılan kent merkezinin belirli alanlarına girmek isteyenlerin ateşini ölçüyor, maske takmayanları uyarıyor.


Ayrıca kentte bugünden itibaren geçerli olmak üzere İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunda alınan karar gereğince ikametler haricinde maske takılması zorunlu hale geldi.


Karara uymayan vatandaşlara kolluk kuvvetleri ve zabıta tarafından Kabahatler Kanununa göre işlem yapılmaya başlandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı kararlara uymayanlara her seferinde ayrı ayrı olmak üzere Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 lira, Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanacak.

Türk Kızılay Düzce şubesi ekipleri Fildişi Sahilleri ve Liberya'dan gelerek Necla Pekolcay Yurdu'nda misafir edilen vatandaşlara üç öğün yemek hizmeti vermenin yanı sıra ara öğünlerinin de dağıtımını gerçekleştiriyor.


Ekipler ayrıca işinden ayrılmak zorunda kalan, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ulaştırmaya devam ediyor.

Karabük

Karabük'te filyasyon başarı oranının yüzde 99,8 olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 21 saha ekibi ve 76 sağlık çalışanının filyasyon çalışmalarında görev aldığı belirtildi.

Filyasyon ekiplerince 1222 şüpheli vakanın evlerinde ziyaret edildiği kaydedilen açıklamada, filyasyon başarı oranının yüzde 99,8 olduğu vurgulandı.

İl dışından gelen 8 bin 809 kişinin takip edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aile hekimleriniz tarafından 21 bin 898 kişi takip edilmiştir. Laboratuvarlarımızda şu ana kadar 2 bin 500 Kovid-19 testi yapılmıştır. Vefa Sosyal Destek ekipleri bünyesinde görev yapan 112 Acil Sağlık Hizmetleri ve Evde Sağlık Hizmetleri birimimiz tarafından 17 bin talep karşılanmıştır. İlimiz pandemi hastaneleri tüm Kovid-19 hastalarına ve Kovid-19 şüpheli vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet vermektedir."

Kocaeli, Sakarya, Marmara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.05.2020 12:36 Kaynak: AA


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