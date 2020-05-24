Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, ülke genelinde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Tedbirler kapsamında kent genelinde dezenfeksiyon yapan belediye ekipleri, her eve maske dağıtımına devam ediyor.

Düzce

Düzce'de polis ekipleri, cadde ve sokaklarda ring halinde bulunarak, kurallara uymayan ve izin belgesi olmayanlara cezai işlem uyguluyor.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan ise ekiplere yaptığı telsiz anonsunda, kısıtlama kararlarına riayet etmeyenlere uyarılmadan direkt cezai işlem uygulanması talimatı verdi.

Vali Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı'nda anne ve babaların, aile büyüklerinin, akraba ve arkadaşlar ile tüm toplumun sağlığının korunması için "Evde kal." çağrısını yineledi.

Valilik, Türk Kızılay ve belediye ekipleri ise ihtiyaç sahibi vatandaşların eksikliklerini gideriyor.

Düzce Belediyesi, kısıtlama süresince sağlık çalışanlarının görev yerlerine gitmekte sorun yaşamaması için toplu ulaşım araçlarının hizmet vereceğini bildirdi.

Belediye ayrıca Türk Kızılay Düzce Şubesine 5 bin maske desteğinde bulundu.

Belediye Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğüne kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram hediyeleri teslim edildi.

Ekipler, sokak hayvanları için de kentin çeşitli noktalarına mama bıraktı.

Bolu

Bolu'da polis ekipleri, cadde ve sokaklarda gezerek, kurallara uymayan vatandaşları uyarıyor, izin belgesi bulunmayanlara cezai işlem uyguluyor.


Valilik ve Belediye Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek grupları ise ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşarak eksiklikleri gideriyor.


Kısıtlama süresince sağlık çalışanları ile diğer görevlilerinin ulaşımda zorluk çekmemesi için belediyenin toplu ulaşım araçları hizmet vermeye devam ediyor.

Zonguldak

Zonguldak'ta boş kalan cadde, sokak ve mahallelerde belediye ekipleri, yıkama çalışmaları ve dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Ekipler çöp konteynerlerinin yanı sıra atık maske ve eldiven kutularını dezenfekte ediyor.

Bartın

Bartın'da, sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde cadde ve sokaklarda polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Öte yandan, Bartın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak hayvanları için çeşitli noktalara mama ve yem bırakılıyor.

Karabük


Karabük İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.


Belediye ekipleri de kent genelinde dezenfeksiyon yaptı.

Ayrıca Vefa Sosyal Destek grupları vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Öte yandan, belediye ekiplerince sokak hayvanları için kentin çeşitli noktalarına mama bırakılıyor.

Kocaeli

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla denetimlerine devam ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sokagˆa c¸ıkma kısıtlamasından mezarlık ziyareti ic¸in muaf tutulan s¸ehit yakınlarının şehitliklere ulaşımını sağlıyor.

Belediye ekipleri, tedbirler kapsamında kent genelinde dezenfeksiyonu sürdürüyor.

Sakarya, Bartın, Düzce, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 01:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Son Dakika

Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti         
18:27
Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum Kırık telefon kullanan Liverpoollu yıldız Mane: Jet almak yerine okul yaptırıyorum         
18:07
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık         
18:03
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı         
17:57
Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor Wesley Sneijder Galatasaray'a yardımcı antrenör olarak geri dönüyor         
17:20
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı         
17:18
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti         
17:18
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor         
17:15
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu         
17:14
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi         
17:10
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı         
17:01
Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır Arsenal Avrupa devlerini peşine takan Feyenoordlu Orkun Kökçü için 25 milyon euro vermeye hazır         
16:55
"Tutkunlar Çetesi"nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı         
16:45
Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi Avcılar sahilden yine Uludağ manzarası izlendi         
16:12
Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti Siber zorbalığa uğrayanJapon güreşçi ve Netflix yıldızı Hana Kimura hayatını kaybetti         
15:43
Ekmek almaya çıkan yaşlı adam polis kovalamacasının ortasında kaldı Ekmek almaya çıkan yaşlı adam polis kovalamacasının ortasında kaldı         
15:39
Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu Bursa'da evinden uzaklaşan 1,5 yaşındaki çocuk jandarma sayesinde ailesine kavuştu         
15:33
Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi Acun Ilıcalı, Darülaceze sakinlerine bir kamyon çikolata gönderdi         
15:26
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı         
15:23
Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı Eski Beşiktaşlı futbolcu Ricardinho: Beşiktaş benden önce Alex'e teklif yapmıştı         
15:12
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı         
15:04
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti         
15:01
Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu Emniyet, minarelerden müzik çalınması skandalının faillerini tespit etmek için 30 kişilik özel ekip kurdu         
14:57
3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı 3 buçuk aylık hamile olan Sinem Kobal, bayram pozuyla beğeni rekoru kırdı         
14:41
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü         
14:36
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi         
14:33
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu         
14:12
Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil Yunanistan, Türk teknesine saldırdı! Bakan Akar'dan çok sert mesaj: Sabrımıza rağmen tacizlerin izahı mümkün değil         
14:12
Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir Kılıçdaroğlu'ndan minareden müzik tartışmasında Erdoğan'a yanıt: Faili bulmak yerine bize saldırıyorsan, sen yaptın demektir         
13:53
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum         
13:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2020 19:42:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]