Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

11.12.2020 14:39
Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Karabük, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler devam ediyor.

Sakarya'da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığında koronavirüs değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, videokonferans sistemiyle gerçekleştirilen toplantıya, Vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'nün kentteki son durum hakkında brifing sunduğu, emniyet ve jandarma yetkililerinin de yetki alanlarında gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verdiği toplantıda, koronavirüsle mücadelede mevcut çalışmalar, denetimler ve ek tedbirler ele alındı.

Vali Kaldırım, koronavirüsle topyekün bir mücadele içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

Kaldırım, vatandaşların bu süreçte daha duyarlı davranıp, başta sağlık çalışanları olmak üzere büyük özveriyle çalışan tüm kurum ve kuruluşlara yardımcı olmaları gerektiğine işaret etti.

Denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade eden Kaldırım, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, maskeyi ağzı ve burnu kapatacak şekilde takıp, sosyal mesafeyi korumalarını istedi.

Vali Kaldırım ayrıca, bazı caddelere Hayat Eve Sığar (HES) koduyla giriş zorunluluğu getirildiğini, evlerde toplu buluşma, program, toplu etkinlik ve ev ziyaretlerinin yasaklandığını hatırlatarak, bunu ihlal edenlere 3 bin 150 lire para cezası uygulandığını sözlerine ekledi.

Kocaeli

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, salgınla mücadele çalışmaları kapsamında, Gölcük ve Başiskele ilçelerinde çeşitli ziyaretlerde ve denetimlerde bulundu.

Ziyaretlerde esnafa maske dağıtan Vali Yavuz, pandemi kurallarına uyulmasının önemine değindi.

Başiskele ve Gölcük ilçe sağlık müdürlüklerini de ziyaret eden Vali Yavuz, salgınla mücadele çalışmalarını değerlendirdi.

Vali Yavuz, pandemi döneminde özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Pandemi vesilesiyle ziyaretlerini daha kısa yapmak durumunda olduklarına değinen Vali Yavuz; "Dünyada vatandaşına bu denli sağlık hizmeti sunabilen başka bir ülke yok. Biz hasta olan vatandaştan test alıp, evine ilaç götürüyoruz. Her gün evine arkadaşlarımız gidiyor, hem denetim yapıyor hem de herhangi bir talepleri varsa bunların çözümü noktasında yardımcı oluyor. Aşılama çalışmaları başlayıp bitene kadar iş yerlerimizde ve kişisel olarak tedbirlerimizi en üst seviyede alıp, kendimi ve çevremizdeki sevdiklerimizi korumaya özen gösterelim. Devletimize ve bilim insanlarına güvenelim, resmi makamlardan gelen bilgilere itibar edelim." ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri de kent genelindeki kapalı ve açık otoparklar ile tır otoparklarında salgın tedbirleri denetimi yaptı.

Düzce, Bolu, Bartın, Zonguldak ve Karabük'te de Kovid-19 tedbirlerine yönelik çalışma ve denetleme faaliyetlerine devam edildi.

Zonguldak, Karabük, Kocaeli, Sakarya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika


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