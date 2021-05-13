Doğu Marmara ve Batı Karadeniz sokaklarında "bayram sessizliği" yaşanıyor - Son Dakika

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 6 ilde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizlik hakim oldu.

Sakarya'da bayram namazı için camilere gelen vatandaşların evlerine dönmelerinin ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kapanmanın 14'üncü gününde kentin işlek noktalarından Atatürk Bulvarı, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi Meydanı ve Çark Caddesi'nde sessizlik yaşanıyor.

Zonguldak

Kentin en işlek caddelerinden Gazipaşa Caddesi ile Madenci Anıtı önünde bayramın ilk gününde de sessizlik hakim oldu.

Bariyerlerle kapatılan kentin bazı noktalarında polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Kocaeli

Kocaeli'de kentin işlek caddelerinde sessizlik hakim.

Bayram namazı için camilere gelen vatandaşların evlerine dönmesiyle cadde ve sokaklar boş kaldı.

Fethiye Caddesi, Kent Meydanı, Cumhuriyet, Fevziye ve Yenicuma parkları ile Yürüyüş Yolu güzergahı, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde sessizliğe büründü.

Bolu

Bolu'da Demokrasi ve Kent meydanları, İzzet Baysal Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda sakinlik dikkati çekiyor.

Şehirlerarası seyahat kısıtlamasına yönelik çalışmalar kapsamında kentin doğu ve batı girişlerindeki kontrol noktaları ile otoyol çıkışları ve ilçelere bağlantı yollarında oluşturulan denetim noktalarında ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Polis ve jandarma ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Düzce

Düzce'de normal zamanda yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İstanbul ve Gaziantep caddeleri, Spor ve Kültür sokakları ile Anıtpark Meydanı'nda sakinlik yaşanıyor.

Kentin, Sakarya ve Bolu D-100 kara yolu girişleri ile Zonguldak Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda polis ve jandarma ekipleri denetimlere devam ediyor.

Ekipler, kente giriş yapmak isteyen sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol ediyor.

Karabük

Kent Meydanı, Albay Karaoğlanoğlu, Menderes, Fevzi Fırat ve Kemal Güneş caddeleri boş kaldı.

Kenti çevre illere bağlayan kara yolları ile il merkezinde oluşturulan kontrol noktalarında kolluk kuvvetleri, vatandaşların izin belgelerini kontrol ediyor.

Karabük Valisi Fuat Gürel, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmalarını ve tedbirlere uymayı sürdürmelerini istedi.