Dokuzuncu kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika

Dokuzuncu kattan atlayarak intihar etti

Karaman'da bunalıma giren bir kişi çıktığı 9 katlı öğrenci yurdunun çatısından atlayarak intihar etti.

Karaman'da bunalıma giren bir kişi çıktığı 9 katlı öğrenci yurdunun çatısından atlayarak intihar etti.

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Şahsı ikna etmek için binanın çatısına çıkan bir komiser de merdivenlerden kayarak düşmesi sonucu yaralandı.


Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir öğrenci yurdunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bunalıma giren bir çocuk babası C.O. (26), kimsenin haberi olmadan binanın çatısına yangın merdiveninden çıktı. Çevredeki vatandaşların binanın çatısında bir kişinin olduğunu 112 Çağrı Merkezine bildirmeleri üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, yurdun önündeki caddeyi trafiğe kapatırken, itfaiye de şahsın atlayabileceği tarafa hava yastığı açtı. Sivil polis ekipleri hemen şahsı ikna etmek için çatıya çıktı. İkna çabaları sürerken şahıs biranda çatıdaki yerini değiştirerek herkesin gözün önünde kendini boşluğa attı. Bu anlar ise yurdun karşısındaki binada bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. C.O'ya olay yerinde ilk müdahaleyi sağlık görevlileri yaptı. Daha sonra ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şahıs burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan, şahsı ikna etmek için binanın çatısına çıkan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu Komiseri Serdar Bolat ise merdivenlerden ayağının kayması sonucu düşerek belini incitti. Ambulansla hastaneye kaldırılan komiser Bolat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İntihar eden C.O'nun, 2 gün önce de başka bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştığı ve yapılan görüşmeler sonucu ikna edilerek aşağıya indirildiği öğrenildi. - KARAMAN

Karaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 09:33 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dokuzuncu kattan atlayarak intihar etti - Son Dakika
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