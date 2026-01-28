Dolandırıcı Emekli Öğretmeni Kandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dolandırıcı Emekli Öğretmeni Kandırdı

Dolandırıcı Emekli Öğretmeni Kandırdı
28.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da dolandırıcılar, emekli öğretmen C.A.'dan 117 bin dolar aldı, şüpheliler yakalandı.

İSTANBUL'da, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şebekenin üyesi, emniyeti arayarak suç ortağı tarafından dolandırıldığını söyledi. 87 yaşındaki emekli öğretmen C.A.'yı kendilerini polis olarak tanıtıp 117 bin 373 dolar dolandırdıklarını anlatan şüpheli "Parayı alan arkadaşım beni kandırdı. Payımı vermeden ortadan kayboldu. Siz onu yakalayın, ben de gelip teslim olayım" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ni arayarak ihbarda bulunmak isteyen bir kişi, "Arkadaşlarımla bir iş yaptık. Bir yerden para alacaktık. Ancak parayı alan arkadaşım beni kandırdı. Payımı vermeden ortadan kayboldu. Siz onu yakalayın, ben de gelip teslim olayım" dedi. Suç ortağının ismini polise söyledi. Ancak teslim olacağını söyleyen kişi Emniyet Müdürlüğü'ne gelmedi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, ismi geçen kişinin İstanbul'da bir otelde kaldığını belirledi. Otele düzenlenen operasyonda Ertuğrul A. ile birlikte 3 arkadaşı gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin bir süre önce telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteden aldıkları talimatla Kadıköy'deki bir eve giderek dolandırdıkları kişiden 117 bin 373 doları elden aldıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda paranın bir bakkalda saklandığını tespit etti. İş yerine yapılan baskında, rafların arasında gizlenmiş 61 bin 100 dolar ele geçirildi.

ŞÜPHELİ İLE PARAYI ALDIKLARI EVE GİDİLDİ

Sorgularında paranın kime ait olduğunu bilmediklerini söyleyen şüphelilerden Ertuğrul A.'dan, Kadıköy'de parayı aldığı evi göstermesi istendi. Uzun süre ekiplerle dolaşan şüpheli, parayı kapıdan teslim aldığı evi hatırlayarak polise gösterdi.

DOLANDIRILAN EMEKLİ ÖĞRETMEN POLİSLERİ DOLANDIRICI SANDI

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, içeride bulunan 87 yaşındaki emekli öğretmen C.A.'ya polis olduklarını söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ancak gelenlere inanmayan C.A., bağırarak yardım istedi. Komşularının sakinleştirmesinin ardından kapıyı açan C.A., sahte polisler tarafından dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

CEP TELEFONU GÖNDERİP SÜREKLİ ARAMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, C.A.'yı arayan kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıkları, büyük bir operasyon yürütüldüğünü söyleyerek mağduru kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, halk arasında 'patates hat' olarak bilinen, kimse adına kayıtlı olmayan bir cep telefonunu kadına göndererek, "Sadece bu telefonla bizimle konuş, talimatlarımızı yerine getirö dedikleri tespit edildi.

MAĞDURUN DAİRELERİNİ DE ALMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Şüphelilerin, parayı aldıktan sonra da C.A.'yı aramaya devam ettikleri, üzerine kayıtlı daireleri satabilmek için vekalet vermesi yönünde baskı yaptıkları ortaya çıktı. Sürekli aramalardan bunalan C.A.'nın günlüğüne, 'Bugün çok zor geçti', 'Hayatımın en kötü yılbaşısı', 'Vekalet ver emri geldi', 'Dayan, dayan' gibi notlar yazdığı belirlendi.

DAHA ÖNCE DE 100 BİN DOLAR ALMIŞLAR

Polis incelemesinde, C.A.'nın yaklaşık bir ay önce de telefon dolandırıcıları tarafından arandığı, bu olayda da 100 bin dolar parasının alındığı ve şüphelilerin ortadan kaybolduğu tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde suçunu itiraf eden Ertuğrul A., kadından aldığı parayı çete üyelerine teslim etmediğini belirterek, "Bana kumar borcu tahsil edileceği söylenmişti. Ancak parayı alırken bunun bir dolandırıcılık olduğunu anladım. Bu nedenle parayı onlara vermedimö dedi. Soruşturma sonucunda, Ertuğrul A.'nın paranın bir bölümünü arkadaşlarıyla birlikte otellerde harcadığı, borçlarını kapattığı, kalan parayı ise bir bakkal dükkanında sakladığı ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Ertuğrul A., M.C.E. (20), Ö.K. (20) ve M.T. (22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dolandırıcı Emekli Öğretmeni Kandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok
Fenerbahçe transferde gaza bastı Yıldız golcü imzayı atabilir Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Manchester United’a yıldız isimden çok kötü haber Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber
Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı Guardiola açıkladı Haaland, Galatasaray maçında oyanayacak mı? Guardiola açıkladı

11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:40
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’un başını yakan paylaşım
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
10:50
“RTÜK göreve“ çağrıları Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
10:03
Heyecan dorukta İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Heyecan dorukta! İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
09:53
Beyaz’la Joker yarışmasında kriz İşine son verildi, isyan etti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:06:08. #7.11#
SON DAKİKA: Dolandırıcı Emekli Öğretmeni Kandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.