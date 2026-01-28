Dolandırıcı Emekli Öğretmeni Kandırdı

İSTANBUL'da, kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan bir şebekenin üyesi, emniyeti arayarak suç ortağı tarafından dolandırıldığını söyledi. 87 yaşındaki emekli öğretmen C.A.'yı kendilerini polis olarak tanıtıp 117 bin 373 dolar dolandırdıklarını anlatan şüpheli "Parayı alan arkadaşım beni kandırdı. Payımı vermeden ortadan kayboldu. Siz onu yakalayın, ben de gelip teslim olayım" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ni arayarak ihbarda bulunmak isteyen bir kişi, "Arkadaşlarımla bir iş yaptık. Bir yerden para alacaktık. Ancak parayı alan arkadaşım beni kandırdı. Payımı vermeden ortadan kayboldu. Siz onu yakalayın, ben de gelip teslim olayım" dedi. Suç ortağının ismini polise söyledi. Ancak teslim olacağını söyleyen kişi Emniyet Müdürlüğü'ne gelmedi.

4 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İhbar üzerine çalışma başlatan polis, ismi geçen kişinin İstanbul'da bir otelde kaldığını belirledi. Otele düzenlenen operasyonda Ertuğrul A. ile birlikte 3 arkadaşı gözaltına alındı. Yapılan incelemede, şüphelilerin bir süre önce telefon dolandırıcılığı yapan bir çeteden aldıkları talimatla Kadıköy'deki bir eve giderek dolandırdıkları kişiden 117 bin 373 doları elden aldıkları belirlendi. Polis ekipleri, şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda paranın bir bakkalda saklandığını tespit etti. İş yerine yapılan baskında, rafların arasında gizlenmiş 61 bin 100 dolar ele geçirildi.

ŞÜPHELİ İLE PARAYI ALDIKLARI EVE GİDİLDİ

Sorgularında paranın kime ait olduğunu bilmediklerini söyleyen şüphelilerden Ertuğrul A.'dan, Kadıköy'de parayı aldığı evi göstermesi istendi. Uzun süre ekiplerle dolaşan şüpheli, parayı kapıdan teslim aldığı evi hatırlayarak polise gösterdi.

DOLANDIRILAN EMEKLİ ÖĞRETMEN POLİSLERİ DOLANDIRICI SANDI

Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi'ndeki adrese giden polis ekipleri, içeride bulunan 87 yaşındaki emekli öğretmen C.A.'ya polis olduklarını söyleyerek kapıyı açmasını istedi. Ancak gelenlere inanmayan C.A., bağırarak yardım istedi. Komşularının sakinleştirmesinin ardından kapıyı açan C.A., sahte polisler tarafından dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

CEP TELEFONU GÖNDERİP SÜREKLİ ARAMIŞLAR

Soruşturma kapsamında, C.A.'yı arayan kişilerin kendilerini polis olarak tanıttıkları, büyük bir operasyon yürütüldüğünü söyleyerek mağduru kandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, halk arasında 'patates hat' olarak bilinen, kimse adına kayıtlı olmayan bir cep telefonunu kadına göndererek, "Sadece bu telefonla bizimle konuş, talimatlarımızı yerine getirö dedikleri tespit edildi.

MAĞDURUN DAİRELERİNİ DE ALMAYA ÇALIŞMIŞLAR

Şüphelilerin, parayı aldıktan sonra da C.A.'yı aramaya devam ettikleri, üzerine kayıtlı daireleri satabilmek için vekalet vermesi yönünde baskı yaptıkları ortaya çıktı. Sürekli aramalardan bunalan C.A.'nın günlüğüne, 'Bugün çok zor geçti', 'Hayatımın en kötü yılbaşısı', 'Vekalet ver emri geldi', 'Dayan, dayan' gibi notlar yazdığı belirlendi.

DAHA ÖNCE DE 100 BİN DOLAR ALMIŞLAR

Polis incelemesinde, C.A.'nın yaklaşık bir ay önce de telefon dolandırıcıları tarafından arandığı, bu olayda da 100 bin dolar parasının alındığı ve şüphelilerin ortadan kaybolduğu tespit edildi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği'nde suçunu itiraf eden Ertuğrul A., kadından aldığı parayı çete üyelerine teslim etmediğini belirterek, "Bana kumar borcu tahsil edileceği söylenmişti. Ancak parayı alırken bunun bir dolandırıcılık olduğunu anladım. Bu nedenle parayı onlara vermedimö dedi. Soruşturma sonucunda, Ertuğrul A.'nın paranın bir bölümünü arkadaşlarıyla birlikte otellerde harcadığı, borçlarını kapattığı, kalan parayı ise bir bakkal dükkanında sakladığı ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Polisteki işlemleri tamamlanan Ertuğrul A., M.C.E. (20), Ö.K. (20) ve M.T. (22) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.