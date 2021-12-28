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DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika

DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti

28.12.2021 17:03

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüştü.

Gelecek Partisi Genel Merkezindeki ziyaretin ardından Uysal ve Davutoğlu, açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişle ilgili gelişmelerin herkes tarafından takip edildiğini belirterek, bir terör sızması yaşanmışsa teftişin yaygınlaştırılması ve böyle bir sızmada ihmali olan herkesin teftişin muhatabı kılınması gerektiğini ifade etti.

Herkesin koruması gereken şeyin hukukun, adaletin üstünlüğü ve milletin refahı olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Son dönemde dolardaki kur oynamaları, kurdaki oynaklığın yol açtığı servet aktarımı konusu da ciddi bir araştırmaya mesnet olmalı. Bunun da bir teftiş konusu edilmesi lazım. Kimler doların yükselişinde dolar alıp, doların düştüğünde manipülatif işlemlere girmişse bunlar göz önüne alınmalı." diye konuştu.

Uysal da, İBB'deki teftişe ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"İddialar sanki hükme bağlanmış bir mahkeme kararıymış gibi topluma yansıtılarak, masuniyet karinesini de yerle bir edecek bir anlayış içinde siyasal operasyon yürütülmeye çalışılıyor ama öbür tarafta TV'lere çıkıp Ankara'nın en büyük günah organizatörü olmuş bir önceki sabık belediye başkanı Sayın Gökçek'le ilgili hiçbir soruşturmanın açılmadığını da teessüfle burada ifade etmek mecburiyetimiz var."

DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti
DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti

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Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal, Demokrat Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: DP Genel Başkanı Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti - Son Dakika
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