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Dr. Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı - Son Dakika

Dr. Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı

08.01.2022 00:29
Dr. Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı

Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin simge ismi Dr. Sadık Ahmet, doğumunun 75. yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen programla anıldı.

Batı Trakya Türklerinin hak arama mücadelesinin simge ismi Dr. Sadık Ahmet, doğumunun 75. yılında Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca (YTB) düzenlenen programla anıldı.

Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonundaki programa, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, YTB Başkanı Abdullah Eren, Sadık Ahmet'in oğlu Levent Sadık Ahmet, eski TBMM Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan, Türk Silahlı Kuvvetleri Kuvvet Komutanları ve birçok davetli katıldı.

TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Köksal Toptan, Sadık Ahmet'in ilkelerini yaşatabilmenin bir görev olduğunu dile getirerek, "Ama o bayrağı hiç indirmeden yukarıda tutmak, Batı Trakya gençliği üzerine verilmiş bir görevdir." şeklinde konuştu.

Sadık Ahmet'in kısa yaşam süresinde çok şey yaptığını hatırlatan Toptan, "Büyük adamlar işte böyle yapar. Büyük devletler de böyle yaparlar." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise Batı Trakya Türklerinin sevginin, muhabbettin ve kardeşliğin sesini yükseltmeye çalıştığını belirterek, "Maalesef Yunanistan bu sesin çok uzağında, insanımızın onurunu hedef almaktadır." diye konuştu.

Batı Trakya Türklerinin Sadık Ahmet'i hiçbir zaman unutmadığını belirten Çavuşoğlu, "Onun cesaretlendirmesiyle adeta bir şeb-i yelda gibi Türk varlığının üzerine gelen dönemin karanlığı dağılabilmiş, insanımızın umudu yeşermiştir." sözlerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da Sadık Ahmet'in Batı Trakya Türklüğünün ruhunda sembolleşen bir isim olduğunu ve inandığı hak davasından asla vazgeçmediğini söyledi.

Aydın, "Yunanistan'ın Lozan anlaşmasıyla teminat altına alınan eğitim, ibadet, seçme seçilme, milli kimliğin ifadesi ve kullanımı başta olmak üzere soydaşlarımız bir takım azınlık haklarından yoksun bırakma uygulamalarına maalesef devam etmektedir." dedi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, geçmişten gelen bütün acı hatıralardan ders çıkararak, geçmişe doğru bir şekilde bakılması ve geleceğe güçlü adımlarla gitmenin yollarının bulunması gerektiği dile getirdi.

Sadık Ahmet'in iyi yetişmiş bir lider olarak bir topluluğu ayağa kaldırdığını vurgulayan Çam, "Sadık Ahmet bunun nasıl mümkün olduğunu ortaya koydu ve başarılı oldu." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının da okunduğu anma programında ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YTB'nin ortaklaşa hazırladığı "Doktor Sadık Ahmet" kitabının tanıtımı yapıldı.

Dr. Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı
Dr. Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı
Dr. Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı
Dr. Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı

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Millet Kütüphanesi, Sadık Ahmet, Batı Trakya, Turizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Dr. Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dr. Sadık Ahmet doğumunun 75. yılında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki etkinlikle anıldı - Son Dakika
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