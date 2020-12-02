DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama - Son Dakika

DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama

02.12.2020 23:05
DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama, System.String[]

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, barajlarda yeterli doluluk olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, barajlarda yeterli doluluk olduğunu, ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmadığını açıkladı.

Devlet Su İşleri, baraj dolulukları ve 3 büyükşehir için içme suyu durumu ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, her yıl "Su Yılı" başlangıcı olan Ekim ayında iklim şartlarına ve barajların özelliklerine bağlı olarak hazırlanmakta olduğunu, gerekli görülmesi halinde akımların durumuna göre revize yapılabileceğini belirtti. Türkiye'nin depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ı kar erimesinden kaynakladığını belirtilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde, depolamalı tesislere gelen suyun yaklaşık yüzde 60'ı kar erimesinden kaynaklanmakta olup akımlar Mart-Haziran aralığında gerçekleşmektedir. Bu sebeple, barajların doluluk oranlarının bugünkü durumlarına göre değerlendirilerek suyumuzun yetersiz olduğu sonucuna ulaşmak çok doğru olmayacaktır. Çünkü akımlar Mart ayı itibarı ile ortalamanın üzerine çıkarak doluluk oranlarını artırmaktadırlar. Halihazırda baraj dolulukları yeterli seviyede olup ihtiyaçları karşılama noktasında bir sıkıntı bulunmamaktadır."

"İSTANBUL'DA HERHANGİ BİR SU PROBLEMİ YAŞANMASI BEKLENMEMEKTEDİR"

Açıklamada, DSİ tarafından anlık izlemesi yapılan 374 adet depolamalı tesiste aktif doluluk oranın yüzde 34,6 olduğu vurgulanırken 2 Aralık 2020 tarihli verileri paylaşıldı:

"Söz konusu barajların içme suyu maksatlı olanları yüzde 32,5, sulama maksatlı olanları yüzde 31,4 ve enerji maksatlı olanları ise ortalama yüzde 36,4 aktif doluluğa sahiptir. İstanbul İlinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı ortalama 3 milyon m3'tür. Bu ihtiyacın önemli bir miktarı DSİ'ce daha önce inşa edilen Ömerli, Alibeyköy, Büyükçekmece ve diğer barajlar ile Yeşilçay ve Melen Sistemi'nden karşılanmaktadır. İstanbul iline su sağlayan barajlardan bir kısmı Anadolu yakasında; bir kısmı ise Avrupa yakasında bulunmaktadır. İstanbul barajları birbiri ile entegre olup tüm barajlardan İstanbul ilinin her tarafına arıtma tesislerinden su aktarılabilmektedir. Netice olarak; İstanbul iline su sağlayan barajların doluluk oranı ortalaması bugün itibariyle yüzde 24 olup şu anda hiç su gelmese dahi İstanbul'un yaklaşık 2,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su, rezervuarlarda mevcuttur. Ayrıca her yıl olduğu gibi önümüzdeki kış aylarındaki yağışlarla birlikte baraj giriş akımlarındaki artış neticesinde İstanbul'da herhangi bir su problemi yaşanması beklenmemektedir. İstanbul'a ayrıca depolama tesisleri dışında Yeşilçay ve Melen Regülatörlerinden de arıtma tesislerine su basılmaktadır."

"ANKARA'DA BARAJLARIMIZDA SU SIKINTISI BULUNMAMAKTADIR"

Ankara'da barajlarda şuan itibari ile doluluk oranı yüzde 12 oranında mertebesinde olduğunu bu oranın 2019 yılı ile aynı oldu ifade edilirken şu bilgilere yer verildi:

"Ankara barajlarında şu an itibari ile doluluk oranı yüzde 12 oranında mertebesinde olup, bu oran geçtiğimiz yıl ile aynıdır. Ankara'ya içme suyu temin eden barajlarımızın depolama kapasitesi son derece büyük olduğundan Ankara'nın su yeterlilik durumunu yalnızca doluluk oranları üzerinden değerlendirmek doğru olmayacaktır. Zira 1 milyar 500 milyon m3 depolama hacmine sahip Ankara barajlarında şu an itibariyle 164 milyon m3 su bulunmaktadır. Ankara'da günlük 1,2 milyon m3 su kullanılmakta olup hiç yağış olmaması durumunda bile barajlarda şehrin 4,5 aylık ihtiyacını karşılayacak su bulunmaktadır. Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sisteminin inşası 2019 yılında tamamlanmış ve regülatör ile tünel birlikte işletmeye alınarak ASKİ'ye devredilmiştir. Ankara'nın 2050 yılı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan ve DSİ tarafından inşa edilen Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede havzasındaki sular Işıklı Regülatörü ve 31,6 km uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmaktadır. Söz konusu tesisle Ankara'ya yılda ortalama 226 milyon m içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmış olup şu ana kadar Çamlıdere Barajı'na yaklaşık 170 milyon m içme ve kullanma suyu aktarılmıştır. Ayrıca Ankara'ya Kesikköprü Barajı'ndan pompajla su alma imkanı da vardır."

İzmir barajlarında aktif doluluk oranının yüzde 36 olduğunu ve hiç su gelmese bile İzmir'in 5 ay yetecek suyu bulunduğu belirtilen açıklamada, "İzmir barajlarında aktif doluluk oranı yüzde 36 olup hiç su gelmese bile İzmir'in 5 ay yetecek suyu bulunmaktadır. Ayrıca mevcut durumda günlük su ihtiyacının yüzde 50'ye yakını YAS kuyularından karşılanabilmektedir. Dolayısıyla İzmir'de de su sıkıntısı yaşanması beklenmemektedir. Netice olarak, başta İstanbul, Ankara olmak üzere Ülkemiz genelindeki diğer şehirlerimizde, önümüzdeki dönemde gerçekleşmesini beklediğimiz kış yağışlarının da etkisiyle önemli bir su sıkıntısı yaşanmayacağı öngörülmektedir. Ancak her zaman olduğu gibi Vatandaşlarımızın suyumuzu israf etmeden ihtiyaçları kadar tüketmeleri ve tasarruf ilkelerine azami derecede uymaları önem arz etmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığımız önderliğinde Genel Müdürlüğümüz tarafından bütün şehirlerimizde, geçmişte olduğu gibi önümüzdeki dönemde de içme ve kullanma suyu sıkıntısı yaşanmaması için gerekli yatırımlar planlanarak peyderpey hayata geçirilmekte ve tedbirler alınmaktadır" denildi.

(İHA)

DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama

Devlet Su İşleri, İstanbul, Ankara, Baraj, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel DSİ'den baraj doluluklarıyla ilgili açıklama - Son Dakika


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