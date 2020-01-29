DSİ'nin Trabzon'da taşkın riskini azaltma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan 98 dere ıslahı ile Trabzon şehir merkezi, 195 yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazi taşkınlardan korunduğunu bildirdi.

Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ tarafından 2003-2020 yılları arasında Trabzon'da devasa yatırımlar gerçekleştirildiğini, 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan içme suyu tesisleri ile 314 bin 246 kişinin ihtiyacını karşılayacak, yıllık 60 milyon metreküp içme suyu temin edildiğini belirtti.

Trabzon'da işletme halindeki Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisleri'nin iyileştirmesi ile inşa halindeki Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Trabzon İçmesuyu İsale Hattı işlerinin mevcut olduğunu aktaran Aydın, Trabzon İçmesuyu İsale Hattı inşaatı işi ile birlikte Atasu Barajı kaynağından alınacak suyun 91,25 kilometre uzunluğundaki isale hattı ile Trabzon şehir merkezine yıllık 73 milyon metreküp içme suyu verileceğini vurguladı.

Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Söz konusu işte yüzde 80 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Trabzon İçmesuyu Arıtma Tesisi ile birlikte de günlük arıtma kapasitesi 200 bin metreküp olan tesis ile Trabzon'a memba kalitesinde su verilecektir. Trabzon Atasu Barajı Atıksu Arıtma Tesisleri ile birlikte günlük arıtma kapasitesi 500 metreküp olan tesis ile Atasu Barajı havzasının atık sularının arıtılması sağlanmaktadır."

Tesisin 2019 yılında hizmete alındığını anımsatan Aydın, Trabzon'un göz bebeği olan Atasu Barajı ile şehrin içme suyu ihtiyacının önemli oranda karşılandığını kaydetti.

Barajın temelden yüksekliğinin 118 metre olduğuna dikkati çeken Aydın, "Baraj, 36 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahiptir. 2012 yılında hizmete alınmıştır. Trabzon'da ayrıca inşa halinde 1 HİS göleti bulunmaktadır. Trabzon Karakaya Barajı'nın ise planlama çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

17 dere ıslahı çalışması devam ediyor

Trabzon'un en önemli problemlerinden birinin sel ve taşkınlar olduğunu vurgulayan Aydın, Trabzon'da 2003 yılından bugüne kadar 98 dere ıslahının tamamlandığına dikkati çekti.

Bu çalışmaların ardından Trabzon şehir merkezi, 195 yerleşim yeri ve 9 bin 730 dekar arazinin taşkınlardan korunduğuna işaret eden Aydın, halen 17 dere ıslahı çalışmasının devam ettiğini ifade etti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Bunlardan biri Of Solaklı Vadisi Taşkın Koruma, Rehabilitasyon ve Çevre Düzenlemesi İkmali işidir. Yüzde 21 fiziki gerçekleşmenin sağlandığı söz konusu iş tamamlandığında Of ilçesi taşkınlardan korunacaktır. Bir diğer işimiz ise yüzde 75 fiziki gerçekleşmeye ulaşılan Araklı Karadere Vadisi Islahı 2. kısım işidir. Bu iş de tamamlandığında Araklı ilçemizde taşkın riskleri azaltılacaktır."

Projelerin yapılmasında en büyük destekçileri olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye şükranlarını sunan Aydın, emeği geçenlere teşekkür etti.