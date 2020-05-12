Düğün sektörü normalleşme için hükümetten ışık bekliyor - Son Dakika
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Düğün sektörü normalleşme için hükümetten ışık bekliyor

6 saat önce

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Düğün organizasyonlarına ne zaman izin verileceği konusunda hükümetimizin bir ışık vermesi lazım. Muhakkak ki gidişata göre ertelenebilir.

Düğün sektörü normalleşme için hükümetten ışık bekliyor, System.String[]

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "Düğün organizasyonlarına ne zaman izin verileceği konusunda hükümetimizin bir ışık vermesi lazım. Muhakkak ki gidişata göre ertelenebilir. Şu ana kadar bin 253 üyemiz Nefes Kredisinden faydalandı. Fiili kullanan üye sayımız 408. Yaklaşık 20 milyon 290 bin lira tutarında kredi fiilen kullandırıldı" dedi.


Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen ve moderatörlüğünü EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan'ın yaptığı online toplantıda konuşan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, korona virüsü sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek sözlerine başladı. Pandeminin sağlığın yanında ekonomiyide ciddi bir şekilde etkilediğini ifade eden Özgener, sorunların çözümünde hızlı çözüm alınmasında katkı sağlayanlara da teşekkür etti.


Süreç içinde bütün üyelerle iletişim içinde olduklarını dile getiren Özgener, "İZTO'nun üyesinin yanında olduğunu hissettirmesi lazım. İZTO olarak. Yönetici olarak değil. Bizler geçiciyiz; ama İZTO hep var olacak. Whatsapp destek hattı açtık, çağrı merkezlerimizin kapasitesini artırdık. Mart ve nisan aylarında bize 23 bin 94 çağrı ve istek geldi. Bunların yüzde 98,5'ine dönüş yaptık. Bunlar üyelerin odayı yanında hissetmesi için" şeklinde konuştu.


Kısa çalışma ödeneğinin çok önemli olduğunun altını çizen Özgener, bunun şartlarını yeniden düzenleyerek hayata geçiren Hazine ve Maliye Bakanlığına teşekkür etti.


İZTO üyesi bin 253 kişi nefes aldı


Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Özgener, "İzmir'de İZTO, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir Ticaret Borsası olarak sağlık çalışanları için iki otel tahsis ettik. Evine gitmek istemeyen sağlık çalışanlarımız var. Onlara hepimizin sahip çıkması lazım" dedi.


İZTO'nun İstanbul ve Ankara'daki ticaret odalarının ardından Nefes Kredisi kullandırmada 3. sırada yer aldığını belirten Özgener, şunları kaydetti:


"Şu ana kadar bin 253 üyemiz Nefes Kredisinden faydalandı. Fiili kullanan üye sayımız 408. Yaklaşık 20 milyon 290 bin lira tutarında kredi fiilen kullandırıldı. İZTO üyelerinin şu anda kullanabileceği limit 150 milyon lira. Bunu gerekirse daha da artıracağız. Ayrılmış 150 milyon liralık bir kredi limiti var."


"Düğün sektörü beklenti içinde"


Yeni normalleşmenin ilk adımlarından biri olarak berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının tedbirlerle açıldığını anımsatan Özgener, bu işletme sahiplerinden bazılarının 65 yaş üstü olduğunu dile getirdi.


İZTO üyesi yaklaşık 60 berber ve kuaför sahibinin 65 yaşın üstünde olduğuna değinen Özgener, "İki ay kapalı kalmış bir dükkanın ilk açıldığı zaman bu arkadaşlarımız başında durmak istiyor. Bu insanlara izin verilmesi lazım. Belirli günlerde, belirli saatlerde olmak üzere." şeklinde konuştu.


Sanayi kısmının çalışmasına devam ettiğini dile getiren Özgener, şunları kaydetti:


"Yazın en yoğun sektörlerden bir 'düğün sektörü'. Düğün demek birçok sektörü de için alıyor. Mobilya, beyaz eşya, fotoğrafçı, gelinlikçi için de geçerli. Gelinlik sektörü özellikle İzmir için çok önemli bir sektör. İzmir bu konuda dünyanın önde gelen şehirlerinden. Bu sektör 15 gün sonra izin verilince bir anda açılacak bir sektör değil. Dolayısıyla düğün organizasyonlarına ne zaman izin verileceği konusunda hükümetimizin bir ışık vermesi lazım. Muhakkak ki gidişata göre ertelenebilir. Buna hepimizin saygısı olmak zorunda; ama en azından beklenildiği gibi gittiği takdirde bu süreç ne zaman başlar konusunda bir açıklama olursa sektör rahatlar. Bize gelen talepler arasında en yoğun sektör burayı oluşturuyor."


İZTO Başkanı Özgener, otomotiv sektöründe ertelenen talebin Covid-19 sonrası normalleşme ile birlikte harekete geçeceğine inandığını da dile getirdi.


Gelecek sezon "Adnan Süvari Sezonu" olsun


Hem Türk hem de İzmir futbolu için Adnan Süvari isminin çok önemli olduğunu belirten Özgener, Süvari'nin teknik direktörlük kariyerinde Avrupa'da yarı final oynayan ilk Türk takımı unvanını alan Göztepe ile 2 Türkiye, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası da kazandığını, A Milli Futbol Takımında da görev yaptığını kaydetti.


Böyle önemli bir ismin Süper Lig'de yer alması gerektiğini aktaran Özgener, "Gelecek sezonun Süper Lig'de Adnan Süvari Sezonunu olması için çalışacağız. Bu konuyla ilgili her türlü girişimi yapacağım şahsen" dedi.


"Piyasanın normallere döneceğine benim inancım tam"


Dövizdeki hareketliliğe ilişkin ise Özgener, şunları paylaştı:


"Türkiye'nin bir kaynak sorunu yaşayacağına kesinlikle inanmıyorum. Kaynak ihtiyacı olduğu anda da bu kaynağı sağlayabileceğini düşünüyorum. Bundan yaklaşık 2 yıl önce de dövizde bir hareketlenme oldu. O dönemi de yaşadık. Bu hareketliliğin de geçici olduğunu, piyasanın normallere döneceğine benim inancım tam. Kira ödeyen üyemiz geliyor. 'Dükkan kapalı, kirayı ödeyemem' diyor haklı. Mal sahibi de 'Ben kiramı tahsis edemiyorum, benim tek geçim kaynağım bu' diyenler var. Her iki taraf da haklı. Bizim bir çözüm oluşturmamız var. Burada mahsup yoluyla çözebilir miyiz gibi bir düşüncemiz var. Bu bir çok kanaldan bakanlıklara aktarılan konulardan biri. Özellikle alışveriş merkezlerinin kiracılarının ciro bazında kira sistemine geçmesi çok sıklıkla dile getiriliyor. Ciroya göre kira ödenmesi gibi bir yol. İlerleyen günlerde tüm Türkiye'yi ilgilendiren adımlar atılacak gibi görülüyor."


Ekonomi Muhabirleri Derneği İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Demircan da, şube olarak kent ekonomisinin nabzını tutan online toplantıların devam edeceği dile getirdi. - İZMİR

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 04:54 Kaynak: İHA


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