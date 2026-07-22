Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi

22.07.2026 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan'da yerleşim yerine inen bir leopar, içki dükkânına girerek çalışana saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda çalışanın soğukkanlı hamlesi olası bir faciayı önledi.

Hindistan'ın Rajasthan eyaletine bağlı Todaraisingh kasabasında yaşanan olay, çevrede büyük paniğe neden oldu. Yerleşim yerine inen bir leopar, ana caddedeki içki dükkânına girerek içeride bulunan çalışana saldırdı. O anlar iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi

Görüntülerde, 25 yaşındaki çalışan Sanjay Gurjar'ın kasayla ilgilendiği sırada dükkâna giren leoparın aniden üzerine atladığı görülüyor. Kısa süre hayvanla mücadele eden Gurjar, kendisini kurtarmayı başararak çıkışa yönelip kepengi indirerek leoparı dükkânın içine kilitledi. Çalışanın daha sonra fenalaştığı öğrenildi.

Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildiDükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi

Yetkililer, aynı leoparın dükkâna girmeden önce kasabada iki kişiye daha saldırdığını açıkladı. Yaralananlar arasında bir orman gönüllüsü ile 40 yaşındaki bir vatandaşın da bulunduğu belirtildi. Saldırılarda yaralanan üç kişi tedavi altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve yaban hayatı ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik çemberi oluşturulurken, yaklaşık beş saat süren çalışmanın ardından beş yaşındaki erkek leopar uyuşturucu iğneyle etkisiz hale getirildi. Sağlık kontrollerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılmasının planlandığı bildirildi.

Hindistan, Saldırı, Leopar, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Leopar Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • oktay sayar oktay sayar:
    bizde de var ,enflasyon canavarı ,tüm dükkanlarda,mağazalarda, fabrikalarda:) 4 1 Yanıtla
  • aykut koçak aykut koçak:
    allahın emir ve yasaklarına uymaz içki satarsan başına olmadık belalar gelir işte 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi Özel uçağıyla köyüne uçarak geldi
TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek TYT şampiyonu Abdullah hedefini açıkladı: Babasının izinden gidecek
İstanbul’da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı İstanbul'da yolda yürüyen kadının ensesine vurup kaçtı
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Avrupa kadrosu bildirildi Beşiktaş’ta Trossard kararı Avrupa kadrosu bildirildi! Beşiktaş'ta Trossard kararı
Paredes işte şimdi yandı FIFA’dan soruşturma Paredes işte şimdi yandı! FIFA'dan soruşturma
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
Umut Altaş’ın eski patronu JASAT’a anlattı Eski valiyle ilgili vahim iddia Umut Altaş'ın eski patronu JASAT'a anlattı! Eski valiyle ilgili vahim iddia

13:13
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
Kalbi durup yere yığılan gencin parasını çalan vicdansız tutuklandı
12:57
Ankara’daki helikopter kazasından acı haber
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
12:32
Tuncel Kurtiz’in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...
12:04
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
Ahbap soruşturmasında 5 ünlü ifadeye çağrıldı: Fatih Portakal, Ece Üner, Gökhan Özoğuz...
12:02
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş’ın yeni parti için kararı
Bomba iddia: İşte Sinem Dedetaş'ın yeni parti için kararı
11:34
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş’ın aylık kazancı
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı
11:17
3 yaşındaki Leyla’nın ölümünde kan donduran detaylar Vicdansız amca neler yapmış neler
3 yaşındaki Leyla'nın ölümünde kan donduran detaylar! Vicdansız amca neler yapmış neler
11:10
Piyasaya kızdı Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
Piyasaya kızdı! Fiyatını 400 liradan 10 liraya indirdi
10:36
Rusya’yı felç eden yangın Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir
10:35
Özgür Özel’in yeni parti kararı sonrası ilk anket Dikkat çeken rakamlar
Özgür Özel'in yeni parti kararı sonrası ilk anket! Dikkat çeken rakamlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 13:50:37. #7.13#
SON DAKİKA: Dükkana giren leopar dehşet saçtı! O anlar anbean kaydedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.